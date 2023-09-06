Xiaomi, katlanabilir teknolojiye getirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettiriyor. Katlanabilir telefonların her türlüsünü deneyen Çinli dev, şimdi de Xiaomi Mix Flip ile Galaxy Z Flip 5 ve Vivo X Flip gibi rakiplerin bulundğu dikey katlanabilir cihazlar alanına giriyor. Xiaomi Mix Flip, Çin’deki bir IMEI veritabanında ortaya çıktı ve bu gelişme yeni katlanabilir cihazın yolda olduğunu doğruladı. İşte bildiğimiz her şey!



Xiaomi Mix Flip Geliyor! Xiaomi’nin Yeni Dikey Katlanabilir Cihazı Yolda!

Xiaomi’nin daha önce Mix Fold 3 ile kitap gibi katlanabilir cihazlar alanına giriş yaptığını gördük. Ancak şirket, flip tarzı dikey katlanabilir cihazlar konusunda geride kalmıştı. Gelen son bilgilere göre Xiaomi, bu alanda da iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan söylentilere göre Xiaomi Mix Flip, önümüzdeki yıl Mix Fold 4 ile birlikte piyasaya sürülecek. Bu, katlanabilir cihazlar meraklıları için heyecan verici bir gelişme olabilir. Ancak bazı kaynaklar, model numarasına dayanarak Mix Flip’in bu yılın sonunda piyasaya sürülebileceğini tahmin ediyorlar. Yani bir sürpriz bekleyebiliriz.

Mix Flip’in tasarımına dair sızdırılan bilgilere göre, bu model geleneksel bir dikey katlanabilir telefon tasarımına ve dikkat çeken bir kamera adasına sahip olacak. Bu adada üç farklı kamera sensörü bulunacak ve bu da telefonun 3x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip bir lense sahip olabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca cihazın arkasında, yaklaşık 3 inç boyutunda bir dış ekran olacağı da söyleniyor. Bu dış ekranlar katlanabilir cihazlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Zira ekranı açmanıza gerek kalmadan bu yardımcı ekran vasıtasıyla birçok işi halledebiliyorsunuz.

Xiaomi Mix Flip, son söylentilere göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından desteklenecek. Bu da cihazın performans yönünde iddialı olacağını gösteriyor. Mix Fold 3, ince ve hafif bir tasarıma sahip olduğu için, Mix Flip’in de benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Xiaomi’nin şimdiye kadar piyasaya sürdüğü Mix Fold modelleri sadece Çin’de satışa sunuldu. Bu nedenle Mix Flip’in de benzer bir şekilde sınırlı bir pazarda sunulabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Katlanabilir telefonları merakla bekleyenler için Xiaomi’nin yeni katlanabilir cihazı büyük bir heyecan kaynağı olacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!