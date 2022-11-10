Xiaomi, Samsung ve diğer akıllı telefon üreticileri gibi kullanıcı arayüzünde reklamlar gösteriyor. Üreticilerin aldığı reklamlar sayesinde gelirleri artıyor. Ancak bu durum Çinli dev firma için kısa süre içinde değişebilir. Xiaomi’nin özel MIUI arayüzüne reklam almaya başlamasından bu yana uzun yıllar geçti. Mi Browser ve Mi Video dahil, birçok uygulamada şirket reklam alıyor ve büyük gelirler elde ediyor. Özellikle Hindistan gibi ülkelerde gösterilen reklamlar çoğu kullanıcıyı etkilemekte. Bu sebeple Reklam verenler şu an için Xiaomi ile iş birliği yapmakta gayet mutlu. Ancak şirket çoğu aslında akıllı telefonlar ile alakası olmayan reklamları kaldırmak istiyor. MIUI 13 güncellemesinde bu konu hakkında çalışmalar yapan dev firma, artık gelecek sürümde kullanıcılarına reklamsız bir arayüz sunmak istiyor.

MIUI 14, Uygulama İçi Reklamlara Son Vermek İstiyor

Xiaomi bahsettiğimiz reklam kısıtlama ve kaldırma sürecini MIUI 13’te yapmak için büyük bir çaba sarf etti. Ancak yeni strateji MIUI 14’e kaldı. Son çıkan haberlere göre MIUI 14, Xiaomi telefonlarda reklam gösterilmeyen ilk arayüz olacak. MyDrivers tarafından yayınlanan bir rapora göre, yaklaşan MIUI 14 sürümü herhangi bir reklam içermeyebilir. Çinli üretici, ürünlerini daha önce satın almayı düşünmeyen insanlara çekici hale getirmek istiyor. Bu nedenle şirket arayüzün bütünlüğünü bozan ve Xiaomi ile alakası olmayan reklam içeriklerini cihazlarında göstermek istemiyor.

Kaynağa göre MIUI 14, bloatware ve önceden yüklenmiş uygulamalardan kurtulmayı vurgulayacak. Xiaomi, MIUI 13’te bu konuda zaten çok fazla çalışma yaptı. Xiaomi’nin Xiaomi 12’yi Çin’de iPhone’lardan ve hatta Samsung telefonlardan daha az önceden yüklenmiş uygulama ile piyasaya sürüldüğünü hatırlayalım. Dev firma, arayüzünü sade bir şekilde sunmayı hedefliyor. Çinli amiral gemisinde Galeri, Kamera ve Telefon dahil olmak üzere toplamda sadece 7 uygulama vardı.

Bu iki önemli karara ek olarak, MIUI 14 çeşitli yardımcı program iyileştirmelerine sahip olacak. Saat, hava durumu uygulaması ve takvim aracındaki güncellemeler gibi. Mobil cihaz ve masaüstü ekranı arasındaki etkileşimi basitleştirmek için büyük bir klasör modu da yeni MIUI’e eklenecek. Xiaomi yeni arayüzünü Kasım ayı sonunda Xiaomi 13 ile birlikte piyasaya sürecek. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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