Xiaomi, MIUI 11’e deprem dedektörü ekleyecek!

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda beta süreciyle başlayan Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzüne çok enteresan bir teknoloji ekleyeceğini belirtti.

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Daha çok deprem kuşağındaki ülkelere öncelikli olarak böyle bir destek verilmesi bekleniyor. Çin, Japonya ve Endonezya gibi ülkelere öncelikli destek sağlanarak kullanıcıların depreme karşı önceden tedbirli olmaları sağlanacak.

Şirketin bugün duyurduğu blogta MIUI 11 ve Mi TV platformlarında deprem dedektörüne yer verileceğini açıkladı. Öncelikli olarak Çin sularında gördüğümüz güncelleme Çin’deki Sichuan bölgesindeki bir alanda testleri gerçekleştirilecek.

Daha sonra ise MIUI 11 için tüm Çin karasularına güncelleme vasıtasıyla bu fonksiyonun yayınlanması bekleniyor. Firmanın iddia ettiğine göre “saniyenin binde biri” hızında sismik deprem dalgalarını algılayan bir sistem geliştirilmiş.