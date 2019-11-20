Yazılım
Xiaomi, MIUI 11’e deprem dedektörü ekleyecek!
Xiaomi, geçtiğimiz aylarda beta süreciyle başlayan Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzüne çok enteresan bir teknoloji ekleyeceğini belirtti.
İlginizi çekebilir: Hesap makinesinde Windows 10 IoT çalıştırıldı!
Daha çok deprem kuşağındaki ülkelere öncelikli olarak böyle bir destek verilmesi bekleniyor. Çin, Japonya ve Endonezya gibi ülkelere öncelikli destek sağlanarak kullanıcıların depreme karşı önceden tedbirli olmaları sağlanacak.
Şirketin bugün duyurduğu blogta MIUI 11 ve Mi TV platformlarında deprem dedektörüne yer verileceğini açıkladı. Öncelikli olarak Çin sularında gördüğümüz güncelleme Çin’deki Sichuan bölgesindeki bir alanda testleri gerçekleştirilecek.
Daha sonra ise MIUI 11 için tüm Çin karasularına güncelleme vasıtasıyla bu fonksiyonun yayınlanması bekleniyor. Firmanın iddia ettiğine göre “saniyenin binde biri” hızında sismik deprem dalgalarını algılayan bir sistem geliştirilmiş.
Akıllı Telefonlar
LineageOS 16: Zenfone 3 ve Galaxy S3 Neo için yayınlandı!
LineageOS, geçtiğimiz senelerde Cyanogen firmasının geliştirmiş olduğu Cyanogen OS işletim sistemini oluşturan topluluğun dağılmasıyla ortaya çıkan gönüllü bir dağıtım haline geldi.
İlginizi çekebilir: TCL Plex ön inceleme – 3500 TL’ye neler sunuyor?
LOS Projesi, en son Xiaomi cihazlarda birtakım sorunlar çıkarmıştı. Yakın bir zamanda proje tekrardan toplanarak Çinli üreticinin cihazlarının da desteğinin tekrardan verildiğini görmeye başlamıştık.
İlk olarak LineageOS’u Yu Yuphorio’nun resmi destekten kaldırılmıştı fakat tekrardan desteğin geri verildiğine şahit olduk. 2015 ayında destek alan cihazın hala varolan desteğini koruması önem arz eden bir konu olarak değerlendirilebilir.
Şu an mevcut destek veren cihazlar şu şekilde sıralanabilir:
- Asus Zenfone 3 (zenfone3)
- Yandex Phone (amber)
- Samsung Galaxy S III Neo (Samsung Camera) (s3ve3gjv)
- Samsung Galaxy S III Neo (Sony Camera) (s3ve3gxx)
- Sony Xperia Z3 Compact (z3c)
Unutmamak gerek ki, bu listedeki cihazlar çıkış tarihi itibariyle üç yılı geçen akıllı telefonlar statüsünde yer alıyor. Gecelik güncelleme listesinde sürekli yer almaları olası değil. Sürekli bu cihazların güncelliğini koruyacağını sanmıyorum.
Haber
Chromium tabanlı Microsoft Edge 15 Ocak’ta geliyor
Microsoft, Ignite konferansında 7 inovasyon duyurdu. Bunların arasında Project Cortex, Azure Arc ve Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı bulunuyor.
İlginizi çekebilir: Nokia, akıllı televizyon pazarına giriş yapıyor!
15 Ocak’ta kullanıma sunulacak
Web tarayıcıları konusunda son yıllarda daha çok hız üzerine odaklanılsa da şu günlerde güvenlik kavramı daha önemli olmaya başladı. Bugün Fortune 500 şirketlerinin %75’i birden fazla tarayıcı kullanıyor. Bu da operasyonlar arasında uyumsuzluk riskleri taşıyor.
Dünya genelinde 15 Ocak’ta kullanıma sunulacak olan Microsoft’un Chromium tabanlı Edge sürümü, yeni geliştirilen InPrivate tarama modu sayesinde, rakiplerinin henüz eşleştiremeyeceği özelliklere sahip yeni gizlilik ayarlarıyla gelecek.
Cortana’ya erkek sesi geldi
Ayrıca Microsoft’un sesli asistanı Cortana içinde bazı yenilikler konferansta duyuruldu. Cortana’ya erkek sesi eklenirken, iOS cihazlarda Outlook’ta mailleri okuma, işaretleme, silme ve yanıt verme yetenekleri de kazandırıldı. Ayrıca takviminize bakarak sizlere günün özetini sunma, önemli mailleri sizlere bildirme gibi yeni özelliklerde bu sesli asistana eklenmiş durumda.
Yazılımcıları sevindirecek haber: Visual Studio Web
Bu yılın başlarında gerçekleştirilen Build etkinliğinde Microsoft, ücretsiz Visual Studio Code editörü üzerinde yaptığı çalışmaya dayanarak Visual Studio geliştirme ortamının web tabanlı bir versiyonunu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Microsoft‘a ait ve şu an 40 milyondan fazla kullanıcısı olan GitHub ile sağlanan entegrasyon sayesinde bu deneyim şimdi gerçeğe taşındı.
Yazılım
Pixel 4’ün Ses Kaydedici’si eski Pixel’ler için kullanıma açıldı!
Pixel 4, geçen aylarda Google’ın yapmış olduğu bir etkinlik dahilinde kullanıma sunulmuştu. Bununla birlikte birçok yeniliği kendiyle birlikte getirmiş ve çoğu üst düzey telefonda görmediğimiz değişiklikleri hayatımıza sokmuştu.
İlginizi çekebilir: Pixel 4, nasıl bir batarya performansı sergiliyor?
Bunlardan biri de aslında günlük hayatta önem arz eden kullanışlılık bakımından fark yaratmayı hedefliyor. Şaşırabilirsiniz fakat Ses Kaydetme uygulamasından bahsediyorum. Aslında sadece kayıt yapabileceğini düşünüyor olabilirsiniz ama bu uygulamanın bir işlevi daha var.
Ses kaydınızı otomatik olarak konuşmanızı algılayarak transkript (yazıya çevirme) edebiliyor ve bunu bulut üzerinden değil, yapay zeka teknolojilerini kullanarak yapıyor.
Eski Pixel kullanıcılarına iyi bir haberimiz var bu yazılımı yakında kendi cihazlarınızda da kullanabileceksiniz. Fakat Google, konuyla ilgili net bir tarih vermedi. Cihazınıza ne zaman aktif olacağını söyleyemiyoruz.
Pixel 4’ten aldığımız kullanıcı deneyimlerine göre, kullanıcılar konuyla ilgili olumlu görüşler bildiriyorlar. Otomatik transkripsiyon seçeneği, oldukça verimli çalışıyor ve neredeyse hatasız çıktılar oluşturabiliyor.
Öğrenciler, editörler, yazarlar, inceleme yapan kullanıcı sınıfları adete telefonlarını bir redaktör edasıyla kullanabiliyor.
Ses Kaydedici, yakın zamanda Google Play üzerinden eski Pixel sınıfı cihazlara etkin hale gelecek. Buradaki linkten belli aralıklarla cihazınızın desteğini kontrol edebilirsiniz.