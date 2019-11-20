Haber
Hesap makinesinde Windows 10 IoT çalıştırıldı!
Microsoft, Windows 10‘u tüm cihazlar için çıkardık dediğinde hesap makinesinden bahsetmediği umuyoruz lakin bir geliştirici HP marka hesap makinesinde Windows 10‘un IoT sürümünü çalıştırmayı başardı.
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Windows 10 çıktığı günden bu yana IoT cihazlar için oldukça fazla kullanılan bir araç haline gelmeye başladı. Birçok geliştirici tarafından kullanılan Windows 10 IoT sürümü, bu kez HP Prime Graphing Calculator‘ın üzerinde çalıştırıldı. Twitter‘da Windows’u hesap makinesinde çalışmayı başardığını ancak ön yükleme kısmında hatalar oluştuğunu söyleyen bir geliştirici(@imbushuo) bazı fotoğraflar ve videolarda paylaştı.
If you wonder how slow it boots: about 3:30
Video played at 2x speed pic.twitter.com/TJxu898GtP
— Sunshine Biscuit at scale (@imbushuo) November 20, 2019
Geliştirici tarafından, ön yüklemenin de başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bilgi verilirken, henüz bu konu hakkında bir görsel paylaşmış değil. Microsoft tarafından geliştirilen, Windows 10 IoT sürümü için firma tarafından yapılan açıklamalar “her cihaz için Windows 10” olarak öne çıkıyordu. Ancak Microsoft bu açıklamaları yaparken bir hesap makinesi için düşünmüş olduğunu ummuyoruz.
Apple
Apple, Windows 10’daki iTunes’ı geliştirmeye devam etmeyebilir!
Apple, hatırladığınız üzere bu sene macOS’un yeni sürümünde iTunes’ı tamamıyla kullanıma kapatma kararı almıştı. 15 senelik efsane sürüm böylece tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştü.
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Yılın başında Apple, macOS üzerindeki iTunes yazılımını kaldırma kararı almıştı. Birçok işlevi içerisinde barındıran uygulamayı üç ayrı kola ayırmıştı. Böylece, Podcasts, Music ve Apple Tv adlarında üç ayrı uygulamayı artık kullanıcılar kullanmaya başladı.
Şuan da firma, yaptığı açıklamalarda Windows üzerinde iTunes’ın kalacağını ve geliştirilmeye devam edeceklerini açıkladılar. Fakat bazı şeyler değişmişe benziyor. Şirketin yazılım geliştiricilerinden biri LinkedIn’de yaptığı açıklamada “Katıldık ve ileri nesil medya uygulamalarını Windows üzerinde geliştirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
Daha sonraki açıklamalarında ise “Eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız ve kod yazmaya tutkunuz varsa yazılım mühendisliği konusunda bizimle çalışan milyonlarca kullanıcı arasına girebilirsiniz” dedi. Bu, Apple Music uygulamasının yakında Windows marketinde gösterime çıkacağını belirtiyor olabilir. Apple TV uygulamasına ise yakında başlanabilir.
Apple, kendi cihazları için bile uygulama geliştirme sürecine oldukça geç kalmıştı. Bu ayın başında şirket; iOS, tvOS ve macOS için Apple TV+’ı yayınladı. Fakat hala Samsung Smart TV’ler, Roku cihazlar ve Fire TV cihazlarda mevcut olarak kullanıma açılmadı.
Aksesuar
Huawei FreeBuds 3 Türkiye’de satışa sunuldu!
Kirin A1 yonga seti ile birlikte aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Huawei FreeBuds 3 Türkiye’de satışa sunuldu. Kablosuz kulak içi kulaklık, bugün itibari ile satın alınabilecek.
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20 saatlik çalma süresine ulaşabiliyor
Huawei‘nin kablosuz kulaklık serisi FreeBuds’ın 3. versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Kirin A1 yonga setini kullanan telefon aktif gürültü engelleme sistemi ile dışarıdan kulağınıza gelen sesleri en aza indirebiliyor. Çift renk seçeneği ile karşımıza çıkan kulaklık, parlak siyah ve parlak beyaz renk seçeneklerine sahip.
Huawei FreeBuds 3, yüksek hassasiyetli 14mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine yerleştirilen karmaşık bir bas tüpü ile birlikte, her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde ayarlandı. Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan Huawei FreeBuds 3, tek bir şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor. Ayrıca kulaklık, USB Type-C girişi üzerinden 1 saatin altında bir sürede tamamen şarj edilebiliyor.
Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyen cihaz, bugün itibari ile Türkiye’de satışa sunulmuş durumda. Huawei FreeBuds 3‘ün etiket fiyatı ise 1099 TL olarak belirlenmiş.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X’in ekran değişim ücreti 1007 dolar!
Huawei tarafından, Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan katlanabilir telefon Mate X, kısa bir süre önce Çin’de satışa sunulmuştu. Cihazın bazı parçalarının değişim fiyatları da, Çinli üretici tarafından açıklandı.
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Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, yakın bir zaman önce Çin’de satışa sunulmuştu. Bunun ardından firma tarafından cihazın bazı parçalarının değişim fiyatları hakkında bir açıklama yayımlandı. Katlanabilir forma sahip olan ekranın, değişim fiyatlarının yüksek olabileceği herkes tarafından tahmin edilebiliyorken, yapılan açıklamada bu fiyatın 1007 dolar olduğu söylendi.
Ayrıca Huawei tarafından, cihazın batarya değişiminin 40 dolar, anakart değişiminin 509 dolar ve kamera değişiminin ise 99 dolar gibi bir fiyat ile yapılabileceği söylendi. Tüm bu değişim fiyatlarına baktığımızda, Mate X‘e hasar verdiğinizde cebinizden oldukça fazla para çıkacak gibi görünüyor. Peki siz bu değişim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz?