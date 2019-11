Hesap makinesinde Windows 10 IoT çalıştırıldı!

Microsoft, Windows 10‘u tüm cihazlar için çıkardık dediğinde hesap makinesinden bahsetmediği umuyoruz lakin bir geliştirici HP marka hesap makinesinde Windows 10‘un IoT sürümünü çalıştırmayı başardı.

Windows 10 çıktığı günden bu yana IoT cihazlar için oldukça fazla kullanılan bir araç haline gelmeye başladı. Birçok geliştirici tarafından kullanılan Windows 10 IoT sürümü, bu kez HP Prime Graphing Calculator‘ın üzerinde çalıştırıldı. Twitter‘da Windows’u hesap makinesinde çalışmayı başardığını ancak ön yükleme kısmında hatalar oluştuğunu söyleyen bir geliştirici(@imbushuo) bazı fotoğraflar ve videolarda paylaştı.

