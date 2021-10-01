Xiaomi Mi TV Stick Yenileniyor: Gücü Artacak!

Xiaomi’nin HDMI girişine sahip olan monitör ve televizyonları tam tabiri ile akıllandıran cihazı Mi TV Stick, oldukça beğenilmişti. Uygun fiyata Android TV deneyimi sunmayı hedefleyen cihaz ülkemizde de birçok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılıyordu.

Bu cihaz, Apple TV’nin Xiaomi tarafındaki eşdeğeri olan Mi Box modelinin kırpılmış versiyonu olarak nitelendiriliyordu. Bu iki model arasındaki ana fark, cihazların boyutları ve işlem gücü tarafındaydı. Mi TV Stick modeli 1080p görüntü verme kapasitesiyle, 1080p televizyonların yaygın olduğu dönemde 4K görüntü verebilen bir televizyona sahip olmayan kullanıcıların ilk tercihiydi.

İşlem gücündeki azlık dolayısıyla bazı takılmalar yaşamasıyla gündeme gelen cihazdan yeni haberler geldi. FCC’den onay alan cihazın görselleri ve bazı ana özellikleri ortaya çıktı. Anlaşılan o ki yenilenen Mi TV Stick ile cihazın gücü artacak.

Hem Boyutları Hem De Gücü Artıyor

Önceki nesil Mi TV Stick, Mi Box’a kıyasla oldukça taşınabilir olmasıyla öne çıkıyordu. USB belleklerden pek de büyük olmayan boyutlar, bu sene artacak gibi. Yine de FCC’nin yayınladığı görsellerden, bu değişimin cihazın taşınabilirliğini etkilemeyeceği görülüyor

Boyutlarla beraber artan bir diğer nokta da cihazın işlem gücü. Önceki nesilden bu yana artan 4K televizyon sayısı ile 4K görüntüleri işleyebilecek bir işlemci ihtiyacı da doğdu. Yenilenen cihaz, bu nesil ile beraber 4K 60fps içerikleri işleyebilen ve Dolby Vision, Dolby Atmos, 10-bit renk ve HDR 10+ desteklerine sahip olan Amlogic S905Y4 işlemcisine kavuşuyor.

Bu işlemci, 4 GB’a kadar bellek ve 16 GB’a kadar depolama desteği sunabiliyor. Önceki nesilde kullanılan 1 GB bellek ve 8 GB depolama desteğine kıyasla bu işlemcinin büyük geliştirmeler içereceğini söylemek mümkün. Hatta cihaz Google TV işetim sistemi ile çalışan Chromecast’ten daha bile güçlü olabilir.

Ancak yeni Mi TV Stick, Google TV işletim sistemi yerine önceki modelde olduğu gibi Android TV işletim sistemiyle gelecek. Önceki nesilde cihaz güç vermek için kullanılan microUSB girişinin bu nesilde yerini Tip-C girişine bırakıp bırakmayacağı ise henüz kesin değil.

Mi Box Yerine Alınır Mı?

Cihazın bütün özellikleri henüz bilinmiyor, yine de anladığımız kadarıyla Xiaomi önceki nesilde eleştiri alan noktaları düzeltmeye oldukça önem vermiş.

Ancak artan işlem gücüne rağmen pek değişmeyen boyutların cihazın çalışma ısısını nasıl etkileyeceği burada önemli bir soru olabilir. Zira önceki nesil, 1080p görüntü işlenen zamanlarda bazı ısınma sorunlarıyla karşılaşmıştı.

Yüksek işlem gücü, beraberinde artan ısı değerleriye geleceği için yeni Mi TV Stick modelinin bu konuda nasıl bir performans göstereceği Mi Box ile bu cihaz arasında kalan kullanıcılar için önemli olacaktır.

Henüz fiyatı bilinmeyen yeni Mi TV Stick, eğer şu an satılan nesile benzer bir fiyatla gelirse Mi Box gibi modellere oldukça güçlü bir alternatif olabilir. Cihazdan yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

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