Xiaomi Mi TV Stick, görsel ve özellikleri sızdırıldı!

Bugüne kadar pek çok kez sızdırılan Xiaomi Mi TV Stick akıllı Android TV çubuğunun tüm özellik ve görselleri ortaya çıktı. Kutu içeriği dahi sızdırılan modele haberimizde yakından bakalım.

muritzy.tistory.com adlı blog sitesi, bugün itibarıyla cihazın kutu içeriği ve kurulum adımlarını içeren videolar yayımladı. Günümüz için satışta olan Mi Box ve Mi Box S modellerinden farklı bir kutu içeriği sunmayan modelin kutusunda cihazın kendisi, güç kablosu, uzaktan kumanda ve kullanım kılavuzları yer alıyor.

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Xiaomi Mi TV Stick modelinin arabirimine ait video, cihazın Android 9 Pie işletim sistemi ile geldiğini ve 5 Mart güvenlik yamasına sahip olduğunu gösteriyor. En fazla 1080p 60 FPS video çıkışı sunabilen model, bu konuda 4K video oynatabilen Mi Box S modelinin gerisinde kalıyor. Yazılım tarafında ClearKey CDM 1.1 ve Widevine L1 desteği bulunan akıllı televizyon çubuğunun Netflix vb. servisler üzerinde sunulan Full HD çözünürlüklü videoları sorunsuz şekilde oynatması bekleniyor. Performans testi sonuçlarına baktığımızda Antutu v8 testinden 36.436 puan alan Mi TV Stick, aynı testten 31.669 puan alan Mi Box S modelini geride bırakıyor.

Yalnızca tanıtım tarihi ve fiyatı sızdırılmayan cihazın yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Ülkemizde aynı boyutlara sahip bir rakibi bulunmayan modelin satılıp satılmayacağı da bilinmeyenler arasında.