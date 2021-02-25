Samsung, üst üste 15. kez küresel televizyon pazarında lider oldu!

Samsung Electronics, Omdia araştırma raporuna göre 2020 yılıyla birlikte üst üste 15. kez küresel televizyon pazarının lideri oldu. Yayınlanan raporda, LG ve Sony ise Samsung‘un ardından 2. ve 3. sırada yer alıyor. Bununla birlikte, şirketlerin pazar payları ve yıllık büyümeleri de ortaya çıktı.

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Samsung, 2020 yılı içinde televizyon pazarında ne kadar büyüdü?

Omdia raporuna göre Samsung, televizyon pazarında geçtiğimiz 15 yılda liderliğini sürdürdü. Şirket, 2020‘de televizyon sektöründe satış geliri olarak %31.9’luk bir pazar payı elde etti. Bu, önceki yıl raporlarda belirtilen %30.9’a göre satış gelirlerinde artış olduğunu gösteriyor. Ancak maalesef raporda kesin satış sayısı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Firma, 2006 yılında “Bordeaux” tasarımlı LCD televizyonları piyasaya sürdüğünde pazarın lideri konumuna geldi. O zamandan beri Samsung, yoğun yatırımlar ve pazarlama stratejileri ile pazara liderlik ediyor.

Yayınlanan raporda, LG‘nin %16.5’lik pazar payı ile ikinci sırada yer aldığı belirtiliyor. Sony ise %9.1’lik küresel pazar payı ile üçüncü oldu. Bununla birlikte Güney Koreli televizyon üreticileri, geçtiğimiz yılın verilerine göre tüm televizyon pazarının yaklaşık %50’sini oluşturuyor. Omdia‘ya göre şirket, geçtiğimiz yıl 7.79 milyon QLED LCD televizyon sattı. LG ise sadece 2.04 milyon OLED televizyon satışı gerçekleştirdi. Samsung‘un hem üst hem de alt segmentte oldukça başarılı olduğu raporda belirtiliyor. Özellikle 80 inç ve üzeri televizyonlarda, Samsung‘un %50’nin üzerinde pazar payı mevcut.