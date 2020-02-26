Xiaomi Mi Note 10 ile 10 Oyun (VIDEO)

Hayatımızda önemli bir yer olan buzdolapları, tabii ki her üründe olduğu gibi teknolojiyle birlikte gelişiyor ve değişiyor. Peki günümüzün yeni buzdolaplarında, insanların hayatını kolaylaştırmak için hangi teknolojiler kullanılıyor? Bu videomuzda, LG’nin modellerinde yer alan teknolojilere yakından baktık.

LG buzdolaplarında yer alan özellikler neler?

Geleneksel buzdolaplarında, arka bölümdeki yiyeceklerin çok soğuk, ön kısımdaki içeceklerin ise ılık olması ile karşılaşabiliyoruz. LG Door cooking teknolojisi ise, buzdolabının her noktasını aynı oranda soğutarak sıcaklık farkını en aza indiriyor ve hem yiyeceklerini hem içecekleriniz aynı oranda soğuk tutuluyor. Eşit soğutma aynı zamanda sebze ve meyvelerinizin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

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Kimi zaman marketten bir içecek alıyoruz ve bunun çok hızlı bir şekilde soğutukmasını istiyoruz. Burada LG’nin kapı soğutma çözümü sayesinde geleneksel soğutma çözümlerine oranla %35 daha hızlı bir soğutma sağlanıyor.

4 kişilik bir aile günde ortalama 66 kez buzdolabının kapağını açıyor. Bu da doğal olarak ısı kaybına yol açıyor. LG’nin bu konudaki kapıdan kapıya özelliği ise buzdolabının tümünü açmanıza gerek olmadan istediğinize ulaşma imkanı veriyor ve böylece sıcaklık kaybını önlüyor.

Buzlukta duran balık ve et gibi ürünler için hepimiz bir buz çözme derdi ile karşı karşıyayız. Ancak yeni nesil LG buzdolabında yer alan 0 derece bölgesi, etinizi veya balığınızı ideal sıcaklıkta tutarak buz çözmenize gerek kalmadan hemen pişirebilmenize olanak tanıyor. Bunun için tek yapmanız gereken o akşam pişireceğiniz balığınızı veya etinizi, buzluktan çıkararak 0 derece bölgesine yerleştirmeniz. Akşam eve geldiğinizde, yiyeceğinizin çözülmesini beklemeden hemen pişirmeye başlayabilirsiniz.

Bir otomobil için motor ne kadar önemliyse bozdolabı için de kompresör o kadar önemli bir bileşen. LG burada 20 yıl ömürlü ve %25 oranında daha az gürültü sunan çözümüyle öne çıkıyor.