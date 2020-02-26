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Xiaomi Mi Note 10 ile 10 Oyun (VIDEO)
Xiaomi markasının orta seviyede en kral cihazları arasında bulunan Mi Note 10’la bu videomuzda 10 oyun oynuyoruz.
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Neden testlerimizi telefonun kablosu takılıyken gerçekleştiriyoruz?
Yorumlarda özellikle neden “kablo ile” testlerimizi gerçekleştirdiğimize dair eleştirel yorumlar alıyorduk. Biz de bu duruma videomuzda da açıklık getirdik. Biliyorsunuz ki, Oyun içi FPS (Saniyedeki kare sayısı) değerlerini koşullarımız dahilinde gösteriyoruz. Bunu gerçekleştirmek için ise “KFMark” adlı FPS ölçüm programını kullanıyoruz.
Program ise çalışmak için bilgisayarın işlemcisini kullanmak istiyor. Bunun neticesinde de bilgisayara test telefonlarımızı bağlamak zorunda kalıyoruz. Test koşullarımız: 1- Video içerisinde “FPS” değerlerinin yer aldığı simultane bilgi veren aracı KFMark uygulamasını kullanıyoruz. 2- Teste başlamadan önce ve testin sonucunda telefonumuzun sıcaklık değerlerini ölçüyoruz. KFMark yazılımını nasıl indirebiliriz? KFMark yazılımı şu an da resmi Github hesabı üzerinde indirilebilir durumda:
KFMark son sürüm linki için: https://github.com/aifou-kfmark/KFMARK/releases
Xiaomi Mi Note 10 ile oynadığımız oyunların kronolojik sıralaması:
01:37 Mobil Legends: Bang Bang
02:32 NBA Live Mobile Basketball
03:13 F1 Mobile Racing
04:04 Zula Mobile: Online FPS
04:52 Shadow Fight 3
05:59 The Elder Scrolls: Blades
06:58 Super Mecha Champions
07:45 FIFA Mobile
08:51 Life After: Night Falls
09:44 PUBG
Nasıl Yapılır
Telefonda ETS 2 oynamak! | ADSL ve Fiberde GeForce Now testi!
Nvidia tarafından geliştirilen bulut oyun platformu GeForce Now teknolojisi fiber ve ADSL alt yapılarında PC, mobil ve laptop üzerinden denedik.
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Nvidia GeForce Now, daha önce Google Stadia, PS Now ve Microsoft’un X Cloud sistemine benzer bir şekilde kendi sunucuları üzerinden oyun oynamaya yarayan bulut oyunculuğunun önemli markalarından biri haline geldi.
Sistem özellikleriniz güncel ve yüksek sistem gerektiren oyunlara yeterli olmasa bile rahatlıkla internet üzerinden düşük sayılabilecek gecikme ile oyun keyfinizi yaşayabiliyorsunuz.
Peki bu sistem farklı cihazlarda ve internet koşullarında geçerli mi? Bu videomuzda Aydoğan’ın sistemi ile ve fiber bağlantı, mobil veri ve Samsung Galaxy S10+ ve aynı zamanda ADSL ve ucuz bir laptop modeli ile test ediyoruz.
Mobil tarafta kullandığımız Razer Junglecat ise tam manasıyla akıllı telefonunuzu Nintendo Switch’e dönüştüren bir yapısıyla göz dolduruyor.
Video
2500 – 3000 TL arası en iyi telefonlar 2020 (VIDEO)
2500 – 3000 TL arası en iyi telefonlar 2020 videomuzda, bu segmentte öne çıkan akıllı telefonları sıraladık. Bakalım 2500 TL ila 3000 TL arasında en iyi akıllı telefonlar neler?
2500 – 3000 TL arası en iyi telefonlar 2020
Listemizde yer alan akıllı telefonları ve özelliklerini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Bu listenin subjektif bir liste olduğunu ve fiyat performans başta olmak üzere birçok kriter gözetilerek bizim tarafımızdan seçildiğini lütfen unutmayın. Ayrıca listeyi oluştururken Türkiye garantisi olan fiyatları baz aldık. Ürünlerin fiyatları, web sitelerine veya farklı mağazalara göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca depolama kapasitelerine göre de bazen farklılıklar görebiliyoruz.
Listemizde Mi 9T, Realme XT, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Mi 9 Lite ve Oppo Reno 2Z modelleri yer alıyor.
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Xiaomi Mi 9T (64 GB) (2580 TL)
Tam ekran, açılır kapanır ön kamera
6.39 inç Super AMOLED ekran
Snapdragon 730
6 GB RAM – 64 GB depolama
48 MP + 8 MP + 13 MP arka kamera
4000 mAh pil
Realme XT (2599 TL)
Corning Gorilla Glass 5 ön ve arka yüzey, yan çerçeveler plastik
6.4 inç Super AMOLED ekran, damla çentik
Snapdragon 712
8 GB RAM + 128 GB depolama
64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
4000 mAh pil
Samsung Galaxy A51 (2599 TL)
Note 10’a benzeyen, delik çentik
6.5 inç Super AMOLED ekran
Exynos 9611 işlemci
48 MP + 12 MP + 2 MP + 2 MP
6 GB RAM + 128 GB depolama
4000 mAh pil
Xiaomi Mi 9 Lite (2.750 TL)
Corning Gorilla Glass 5 ön ve arka yüzey, alüminyum yan çerçeveler
6.39 inç Super AMOLED ekran
Snapdragon 710
6 GB RAM – 64 GB depolama
48 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
4000 mAh pil
Oppo Reno2 Z (3010 TL)
MediaTek Helio G90
Tam ekran, açılır kapanır ön kamera
6.53 inç Super AMOLED ekran
8 GB RAM + 128 GB depolama
48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
4000 mAh pil
İnceleme
Buzdolabında yeni teknolojiler neler? LG’nin çözümlerine baktık!
Hayatımızda önemli bir yer olan buzdolapları, tabii ki her üründe olduğu gibi teknolojiyle birlikte gelişiyor ve değişiyor. Peki günümüzün yeni buzdolaplarında, insanların hayatını kolaylaştırmak için hangi teknolojiler kullanılıyor? Bu videomuzda, LG’nin modellerinde yer alan teknolojilere yakından baktık.
LG buzdolaplarında yer alan özellikler neler?
Geleneksel buzdolaplarında, arka bölümdeki yiyeceklerin çok soğuk, ön kısımdaki içeceklerin ise ılık olması ile karşılaşabiliyoruz. LG Door cooking teknolojisi ise, buzdolabının her noktasını aynı oranda soğutarak sıcaklık farkını en aza indiriyor ve hem yiyeceklerini hem içecekleriniz aynı oranda soğuk tutuluyor. Eşit soğutma aynı zamanda sebze ve meyvelerinizin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.
Kimi zaman marketten bir içecek alıyoruz ve bunun çok hızlı bir şekilde soğutukmasını istiyoruz. Burada LG’nin kapı soğutma çözümü sayesinde geleneksel soğutma çözümlerine oranla %35 daha hızlı bir soğutma sağlanıyor.
4 kişilik bir aile günde ortalama 66 kez buzdolabının kapağını açıyor. Bu da doğal olarak ısı kaybına yol açıyor. LG’nin bu konudaki kapıdan kapıya özelliği ise buzdolabının tümünü açmanıza gerek olmadan istediğinize ulaşma imkanı veriyor ve böylece sıcaklık kaybını önlüyor.
Buzlukta duran balık ve et gibi ürünler için hepimiz bir buz çözme derdi ile karşı karşıyayız. Ancak yeni nesil LG buzdolabında yer alan 0 derece bölgesi, etinizi veya balığınızı ideal sıcaklıkta tutarak buz çözmenize gerek kalmadan hemen pişirebilmenize olanak tanıyor. Bunun için tek yapmanız gereken o akşam pişireceğiniz balığınızı veya etinizi, buzluktan çıkararak 0 derece bölgesine yerleştirmeniz. Akşam eve geldiğinizde, yiyeceğinizin çözülmesini beklemeden hemen pişirmeye başlayabilirsiniz.
Bir otomobil için motor ne kadar önemliyse bozdolabı için de kompresör o kadar önemli bir bileşen. LG burada 20 yıl ömürlü ve %25 oranında daha az gürültü sunan çözümüyle öne çıkıyor.