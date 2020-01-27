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Xiaomi Mi 9T ile 10 oyun oynuyoruz!

Xiaomi

Xiaomi tarafından çıkartılan Mi 9T ile bu yeni serimizde 10 farklı oyun oynuyoruz.

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Serimizin formatını, sizden gelen yorumlar dahilinde değiştirdik. Artık iki kıstas üzerinden videolarımızı hazırlıyoruz.

Mi 9T ile 10 oyun test koşullarımız:

1- Video içerisinde “FPS” değerlerinin yer aldığı simultane bilgi veren “aracı KFMark uygulamasını” kullanıyoruz.

2- Her oyuna başlamadan önce ve sonra cihazın ısı durumunu ölçüyoruz. Böylece testimizin sonunda 10 oyunun, cihazları ne kadar ısıttığını görmüş oluyoruz.

Oynadığımız Oyunlar’ın kronolojik sıralaması

01:06 Asphalt 9

02:18 Call of Duty

03:24 Dead by Daylight

04:36 The Elder Scrolls Online

05:30 Fortnite

06:42 Life After

07:46 PUBG

08:58 Real Racing

10:38 Shadowgun Legends

11:57 Super Mecha Champions

 

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Teknolojiyle içli dışlı olmayı seven, yapay zeka teknolojilerine hayran, kendi halinde bir yazar.

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