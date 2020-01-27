Video
Xiaomi Mi 9T ile 10 oyun oynuyoruz!
Xiaomi tarafından çıkartılan Mi 9T ile bu yeni serimizde 10 farklı oyun oynuyoruz.
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Serimizin formatını, sizden gelen yorumlar dahilinde değiştirdik. Artık iki kıstas üzerinden videolarımızı hazırlıyoruz.
Mi 9T ile 10 oyun test koşullarımız:
1- Video içerisinde “FPS” değerlerinin yer aldığı simultane bilgi veren “aracı KFMark uygulamasını” kullanıyoruz.
2- Her oyuna başlamadan önce ve sonra cihazın ısı durumunu ölçüyoruz. Böylece testimizin sonunda 10 oyunun, cihazları ne kadar ısıttığını görmüş oluyoruz.
Oynadığımız Oyunlar’ın kronolojik sıralaması
01:06 Asphalt 9
02:18 Call of Duty
03:24 Dead by Daylight
04:36 The Elder Scrolls Online
05:30 Fortnite
06:42 Life After
07:46 PUBG
08:58 Real Racing
10:38 Shadowgun Legends
11:57 Super Mecha Champions
Sizin Yorumunuz
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Test
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