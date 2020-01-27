Xiaomi Mi 9T ile 10 oyun oynuyoruz!

Philips‘in geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın Amsterdam kentinde gerçekleştirmiş olduğu etkinliğe katıldık. Etkilenlikte şirket hem yeni TV modellerini hem de ses çözümlerini anlattı. Ayrıca Philips TV Türkiye ekibinden Can Göver ile yeni ürünler ve mevcut durum ile ilgili bilgiler aldık.