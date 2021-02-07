Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4, bu yıl piyasaya çıkacak!
Xiaomi‘nin CEO‘su Lei Jun, bugün Mi Fans ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, eski serilerle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Lei Jun, Xiaomi Mi Mix 4 ve yeni nesil Mi Pad serisinin bu yıl piyasaya çıkacağını doğruladı. CEO‘nun konuşmasının ardından Xiaomi’nin ürün direktörü Wang Teng de bu açıklamayı onayladı. Wang Teng‘e göre Mi Mix 4 bu yıl geliyor fakat bunun için biraz beklememiz gerekecek.
İlginizi çekebilir: GTA 6, çıkış tarihi ve detaylarıyla sızdırılmış olabilir!
Xiaomi Mi Mix 4 ve yeni nesil Mi Pad hakkında neler biliyoruz?
Xiaomi, 2019 Mayıs ayına kadar Mi Mix serisine yeni cihaz üretiyordu. Fakat aradan iki sene geçmesine rağmen yeni bir Mi Mix serisi cihaz tanıtılmadı. Geçtiğimiz sene, Xiaomi Mi Mix Alpha adlı tamamen ekran konseptli bir telefon çıkış yapmayı denedi. Fakat bu cihaz, lansmandan kısa süre sonra ortadan kayboldu. Şimdi ise iki yıllık bir aranın ardından Xiaomi Mi Mix 4‘ün geleceğini, şirketin CEO’su doğruladı. Xiaomi‘nin son tableti ise Xiaomi Mi Pad 4 olarak adlandırılıyor. Bu tablet, 2018 senesinde piyasaya çıktı. Mi Pad 4 çıktığı sene çok fazla ilgi görmediği için firma, tablet pazarına yoğunlaşmaktan vazgeçti.
Xiaomi’nin yeni tabletinde kalem desteğinin olup olmayacağı birkaç gün önce sosyal medyada merak konusu olmuştu. Xiaomi‘nin resmi Weibo hesabından bu konu hakkında “Düzenleniyor” yanıtı geldi. Bu cevap, yeni tabletin kalem desteği ile geleceğini gösteriyor. Bugüne kadar hiçbir Xiaomi tablette akıllı kalem desteği bulunmuyordu.
Akıllı Telefonlar
reeder, KVK ile iş birliği yaptı
Teknoloji markası reeder, kullanıcılarına satış sonrası hizmetler konusunda daha iyi bir destek sunmak için KVK ile iş birliğine gitti. Söz konusu anlaşma cep telefonları için geçerli olacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi Mi 11 modelinin global lansman tarihi belli oldu
Samsun’daki fabrikasında ürettiği yerli teknolojilerle dünyaya açılan reeder, yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle ilerleyişine devam ediyor. Şirket son olarak; mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet gösteren KVK ile hizmet anlaşması yaptı.
Anlaşma kapsamında kullanıcılar, kendilerine en yakın KVK Teknik Servis noktalarına giderek reeder telefonlarını tamir ya da değişim kapsamına aldırabilecekler.
Şirket tarafında yapılan açıklamaya göre tüm telefon serisini kapsayan bu anlaşma; aksesuar ve yazılımsal sorunlar 30 dakika içinde ücretsiz tamir olacak. Bununla birlikte; ekran kırılması, sıvı teması gibi kullanıcı kaynaklı sorun için ise ufak ücretler karşılığında sıfır ürün ile değişim yapılacak.
Bu iş birliği Türkiye genelinde tüm KVK teknik servis noktalarında geçerli olacak. Bu anlaşma sayesinde reeder, müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.
Son olarak reeder kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral; “Biz, teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak için çalışıyor ve üretiyoruz. Samsun’daki fabrikamızda ürettiğimiz akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok teknoloji ürünü geliştiriyoruz. Ayrıca şirket olarak temel misyonumuz; üretimden dağıtıma, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada kalite standartlarımızı ve müşteri memnuniyetimizi korumak. Bu doğrultuda kendi içimizde standartlarımızı korumak adına çok titiz çalışıyoruz. Ayrıca iş ortaklarımızı da aynı hassasiyetle belirliyoruz. Bu kapsamda reeder kullanıcılarımıza KVK teknik servis noktalarından 30 dakikada hızlı hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. ” dedi.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9, OnePlus 8T ile aynı ekrana sahip olacak!
OnePlus 9 serisi ile ilgili yakın zamanda pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntılar genellikle cihazın donanım özellikleriyle alakalıydı. Şimdi ise telefonun ekranı ve genel tasarımıyla ilgili yeni söylentiler mevcut. Tasarımın, geçmişte görmeye alışık olduğumuz OnePlus tasarımlarına benzer olması muhtemel gözüküyor.
İlginizi çekebilir: Razer, yeni klavyesini ve dizüstü bilgisayar standını tanıttı!
OnePlus 9, nasıl bir ekrana sahip olacak?
PocketNow tarafından paylaşılan bilgilere göre OnePlus 9, OnePlus 8T ile aynı ekrana sahip olacak. 2020’nin amiral gemisi olan OnePlus 8T, sol üst köşede nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Bu ekran, 6.55 inç boyutunda, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ve AMOLED panel türünü kullanmakta. Ayrıca ekranda herhangi bir kavis bulunmuyor. Geçtiğimiz aylarda bazı kullanıcılar, kavisli ekranları beğenmediğini sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Bu olayın ardından Samsung ve diğer üreticilerin, kavisli ekran yerine düz ekranlara yönelmeye başladığını gördük. OnePlus, Oneplus 8T‘nin ardından OnePlus 9‘da da düz ekran kullanmaya devam edecek gibi duruyor.
Ortaya çıkan düz ekran sızıntısı, 2020’nin Kasım ayında ortaya çıkan renderlarla da uyumludur. Bu iki sızıntının birbiriyle örtüşmesi, doğruluk ihtimalini güçlendiriyor. Serinin Pro modelinin ise kavisli bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor. OnePlus 9‘un OnePlus 8T‘de bulunan ekran ile gelmesi, 8T modelinin DxOMark skoru ile alakalı olabilir. Bununla birlikte OnePlus 9‘un da benzer bir skor alması muhtemel gözüküyor. Seri hakkındaki sızıntıların art arda geliyor olması, cihazların yakında tanıtılabileceğini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
HTC üst üste üçüncü ayında da büyüme açıkladı
Kasım ve Aralık aylarında kazanç açıklayan firmanın bunu üçüncü aya da taşıyamayacağı fikri ortada dolaşıyordu. Ancak HTC kuşku duyanları yanılttı ve üst üste üçüncü ayında da kâr açıkladı.
Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 807-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.
HTC geçen ay 493 milyon Tayvan Doları ile yaklaşık 17.61 milyon Amerikan Doları kâr açıklamıştı. Bu rakam ise bir önceki yıla göre yaklaşık %3 fazlaydı.
Ocak ayında açıklanan rakam ise Aralık ayına göre yaklaşık %20 az. Ancak Ocak ayının teknoloji firmaları açısından; özellikle de telefon şirketleri için genelde sessiz geçtiğini düşünürsek HTC için de düşüş görülmesi muhtemeldi. Buna rağmen firma yine kâr açıkladı.
Firmanın üst üste üç aydır büyüme açıklamasının yanında daha da iyi bir haber var. O da büyüme hızının git gide yükseliyor gözükmesi. Kasım ayında %0.96 olan büyüme hızı rakamı Aralık ayında %1.02 idi. Ocak’ta ise %2.99 ile önemli bir artış sağlandığını görebiliyoruz.
HTC firmasının en son üst üste üç ay büyüme açıkladığında takvimler 2015 yılının başlarını gösteriyordu. Bu da başarı gösteren HTC One M8 telefonunun çıkışının ardından gelen aylar demek oluyor. Aynı dönemde yine HTC One M9 telefonun gelişi de beklenenler arasındaydı.
Bir zamanlar akıllı telefon alanında dev firmalardan olan HTC’nin bu büyümesini devam ettirip ettiremeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak şu anlık rakamların olumlu göründüğünü söylememiz mümkün gözüküyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Huawei P40 Lite vs Samsung Galaxy M31
Yazan: mehmett, 8 saat önce
-
Yazan: mehmett, 8 saat önce
-
Yazan: SerhatGUNEY, 12 saat önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: Ju1iet, 15 saat önce
-
Yazan: mehmett, 1 gün önce
Xiaomi Mi Mix 4, bu yıl piyasaya çıkacak!
MEB, YKS’ye hazırlanan öğrenciler için dijital soru kampı başlatıyor
GTA 6, çıkış tarihi ve detaylarıyla sızdırılmış olabilir!
Google, Play Müzik verilerinizi bu ay tamamen silecek!
Activision Blizzard diğer serilere de Call of Duty modeli getirecek!
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.