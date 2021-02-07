Xiaomi Mi Mix 4, bu yıl piyasaya çıkacak!

Xiaomi‘nin CEO‘su Lei Jun, bugün Mi Fans ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, eski serilerle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Lei Jun, Xiaomi Mi Mix 4 ve yeni nesil Mi Pad serisinin bu yıl piyasaya çıkacağını doğruladı. CEO‘nun konuşmasının ardından Xiaomi’nin ürün direktörü Wang Teng de bu açıklamayı onayladı. Wang Teng‘e göre Mi Mix 4 bu yıl geliyor fakat bunun için biraz beklememiz gerekecek.

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Xiaomi Mi Mix 4 ve yeni nesil Mi Pad hakkında neler biliyoruz?

Xiaomi, 2019 Mayıs ayına kadar Mi Mix serisine yeni cihaz üretiyordu. Fakat aradan iki sene geçmesine rağmen yeni bir Mi Mix serisi cihaz tanıtılmadı. Geçtiğimiz sene, Xiaomi Mi Mix Alpha adlı tamamen ekran konseptli bir telefon çıkış yapmayı denedi. Fakat bu cihaz, lansmandan kısa süre sonra ortadan kayboldu. Şimdi ise iki yıllık bir aranın ardından Xiaomi Mi Mix 4‘ün geleceğini, şirketin CEO’su doğruladı. Xiaomi‘nin son tableti ise Xiaomi Mi Pad 4 olarak adlandırılıyor. Bu tablet, 2018 senesinde piyasaya çıktı. Mi Pad 4 çıktığı sene çok fazla ilgi görmediği için firma, tablet pazarına yoğunlaşmaktan vazgeçti.

Xiaomi’nin yeni tabletinde kalem desteğinin olup olmayacağı birkaç gün önce sosyal medyada merak konusu olmuştu. Xiaomi‘nin resmi Weibo hesabından bu konu hakkında “Düzenleniyor” yanıtı geldi. Bu cevap, yeni tabletin kalem desteği ile geleceğini gösteriyor. Bugüne kadar hiçbir Xiaomi tablette akıllı kalem desteği bulunmuyordu.