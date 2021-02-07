GTA 6, çıkış tarihi ve detaylarıyla sızdırılmış olabilir!

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan şüpheli sızıntılara göre GTA 6, Miami’de geçecek ve Ekim 2023’te resmi olarak konsollara çıkış yapacak. Reddit’te yapılan paylaşıma göre yeni GTA oyunu, Red Dead Redemption 2‘ye benzer bir açık dünyaya sahip olacak. İlginç bir şekilde sızıntının çoğu geçmişte ortaya çıkan bazı söylentileri de içeriyor. Örneğin, yeni oyunun açık dünyası biraz daha küçük fakat daha yoğun bir içerikle gelecek.

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GTA 6 hakkında neler ortaya çıktı?

Paylaşılan sızıntıya göre GTA 6, çok daha gelişmiş bir yapay zekaya sahip olacak. Bununla birlikte, daha küçük fakat içerik ve etkileşimi daha fazla olan bir harita bulunacak. Bazı söylentiler, oyunun gelecek sene piyasaya sürüleceğini tahmin ediyordu. Fakat bu sızıntı ile birlikte GTA 6’nın 2023 yılının Ekim ayında çıkması ihtimali ortaya çıktı. Bu verilerin sadece bir sızıntı olduğunu unutmamak gerek. Fakat kaynağın doğruluğu durumunda GTA 6 için bir süre daha beklememiz gerekecek. Şirketin bir yandan Red Dead Redemption‘un remake versiyonu üzerinde çalıştığı düşünüldüğünde bu sızıntı kulağa mantıklı geliyor.

Bunların haricinde, sızıntıya göre yeni GTA oyunu öncelikli olarak konsollara gelecek. Daha sonrasında ise sırasıyla PC versiyonu ve online modu çıkış yapacak. Şimdilik bunlardan başka bir bilgi elimizde yok. Rockstar, yeni nesil konsollar için GTA 5‘i güncellemeye çalışıyor. Ayrıca online oyunlarına da yeni eklentiler getirmek için çaba gösteriyor. Bu nedenle, GTA 6’nın yakın bir tarihte çıkmayacak olması normal gözüküyor.