Haber
GTA 6, çıkış tarihi ve detaylarıyla sızdırılmış olabilir!
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan şüpheli sızıntılara göre GTA 6, Miami’de geçecek ve Ekim 2023’te resmi olarak konsollara çıkış yapacak. Reddit’te yapılan paylaşıma göre yeni GTA oyunu, Red Dead Redemption 2‘ye benzer bir açık dünyaya sahip olacak. İlginç bir şekilde sızıntının çoğu geçmişte ortaya çıkan bazı söylentileri de içeriyor. Örneğin, yeni oyunun açık dünyası biraz daha küçük fakat daha yoğun bir içerikle gelecek.
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GTA 6 hakkında neler ortaya çıktı?
Paylaşılan sızıntıya göre GTA 6, çok daha gelişmiş bir yapay zekaya sahip olacak. Bununla birlikte, daha küçük fakat içerik ve etkileşimi daha fazla olan bir harita bulunacak. Bazı söylentiler, oyunun gelecek sene piyasaya sürüleceğini tahmin ediyordu. Fakat bu sızıntı ile birlikte GTA 6’nın 2023 yılının Ekim ayında çıkması ihtimali ortaya çıktı. Bu verilerin sadece bir sızıntı olduğunu unutmamak gerek. Fakat kaynağın doğruluğu durumunda GTA 6 için bir süre daha beklememiz gerekecek. Şirketin bir yandan Red Dead Redemption‘un remake versiyonu üzerinde çalıştığı düşünüldüğünde bu sızıntı kulağa mantıklı geliyor.
Bunların haricinde, sızıntıya göre yeni GTA oyunu öncelikli olarak konsollara gelecek. Daha sonrasında ise sırasıyla PC versiyonu ve online modu çıkış yapacak. Şimdilik bunlardan başka bir bilgi elimizde yok. Rockstar, yeni nesil konsollar için GTA 5‘i güncellemeye çalışıyor. Ayrıca online oyunlarına da yeni eklentiler getirmek için çaba gösteriyor. Bu nedenle, GTA 6’nın yakın bir tarihte çıkmayacak olması normal gözüküyor.
Genel
MEB, YKS’ye hazırlanan öğrenciler için dijital soru kampı başlatıyor
MEB, YouTube’da interaktif YKS soru çözüm kampı başlatacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrencilerin interaktif katılım sağlayabilecekleri dijital platform pazartesi günü hizmete girecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerin canlı yayında soru sorup yanıt alabilecekleri ‘YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu’ oluşturdu. Platformu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ziya Selçuk; “Dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler” dedi.
Yapılan açıklamada; YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu’nun pazartesi günü başlayacak. Ayrıca bu platform yayınları 11 Haziran’a kadar sürecek. Bunun yanı sıra dijital platformda canlı olarak çözülecek sorular, EBA Akademik Destek’ten ve TYT – AYT sınavlarında çıkmış sorulardan seçildi.
YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında "interaktif" soru çözümlerimize bekliyoruz.
Öğretmenlerimiz, 👉https://t.co/P2BBH8JuQW kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz.
Ayrıntılar https://t.co/QfjxJQ6PYk pic.twitter.com/UPzYTAovp4
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencileri soru çözümlerine davet etti
Dijital platform; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün YouTube kanalı üzerinden canlı olacak. Ayrıca platform, YKS’ye hazırlanan tüm öğrencilere ve sınav maratonundaki tüm adaylara açık olacak. Öğrencilerin interaktif katılım sağlayabilmeleri için, canlı yayında link paylaşılacak. Aynı zamanda öğrenciler bu link üzerinden cevaplarını gönderebilecek. Ayrıca soruların çözümleriyle ilgili merak ettikleri ayrıntıları yorumlar sekmesinden sorabilecekler. Platform öğretmenleri ise, o sorulara gerektiğinde anlık olarak, gerektiğinde ders sonrasında düzenli periyotlarda cevap verecek.
Son olarak salgın döneminde öğrencilere destek olmak amacıyla sürekli yeni kaynakların ve projelerin oluşturulduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ” YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik yeni dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler. Ayrıca uygulamanın öğrencilerimiz ve sınava hazırlık sürecindeki tüm adaylarımız için motivasyonlarını artıracak. Uygulamanın karşılıklı etkileşimle rahat bir çalışma modeli sunacak faydalı bir kaynak olmasını diliyorum” dedi.
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Oyun
Activision Blizzard diğer serilere de Call of Duty modeli getirecek!
Activision Blizzard diğer oyun serilerine de Call of Duty modeli getirmeyi planlıyor. Firma 1 milyar aktif oyuncu sayısına ulaşmak istiyor.
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Activision Blizzard gözünü kararttı!
Activision Blizzard gözünü büyük bir hedefe doğru dikti. Birçok popüler oyuna yapımcılık yapan firma, tam 1 milyar aktif oyuncu sayısına ulaşmak istiyor. Call of Duty serisi ile bunu gerçekleştirmeye yaklaşan firma, aynı modeli diğer serilere de uygulayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan CEO Bobby Kotick, hedeflerinin büyük olduğunu belirtti. Call of Duty serisinin başarısını takdir eden Bobby Kotick, diğer seriler için de benzer bir yolun izleneceğini aktardı.
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2018 yılında sadece 70 milyon oyuncuya sahip olan seri an itibariyle 250 milyon oyuncuya ulaştı. Bu başarıyı diğer serilere de yaymak isteyen firma, çalışmalara başladı. Firma oynaması bedava ve sürekli canlı tutulan yeni seriler çıkartmak istiyor. 2020 yılında oyun içi satın alımlardan yaklaşık 5 milyar dolar kazanan firma, oyuncu sayısının artması ile birlikte yeni rekorlar kırmayı deneyecek. Özellikle Call of Duty serisine olan ilginin firmanın elinde önemli bir done olduğunu unutmamak gerek. An itibariyle Diablo 2 Remake için çalışan firma, 2022 yılından sonra yeni oyunlarla oyuncuları karşılayacak. Overwatch 2 ve Diablo 4 bu konudaki ilk adımlar olacak. Warzone‘un başarısı karşısında diğer serileri de canlı tutmak isteyen firma, yeni modeli ile alakalı detaylı bir açıklama ne yazık ki yapmadı. Ancak önümüzdeki süreçte firmanın bizleri de bilgilendirmeye başlayacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
reeder, KVK ile iş birliği yaptı
Teknoloji markası reeder, kullanıcılarına satış sonrası hizmetler konusunda daha iyi bir destek sunmak için KVK ile iş birliğine gitti. Söz konusu anlaşma cep telefonları için geçerli olacak.
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Samsun’daki fabrikasında ürettiği yerli teknolojilerle dünyaya açılan reeder, yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle ilerleyişine devam ediyor. Şirket son olarak; mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet gösteren KVK ile hizmet anlaşması yaptı.
Anlaşma kapsamında kullanıcılar, kendilerine en yakın KVK Teknik Servis noktalarına giderek reeder telefonlarını tamir ya da değişim kapsamına aldırabilecekler.
Şirket tarafında yapılan açıklamaya göre tüm telefon serisini kapsayan bu anlaşma; aksesuar ve yazılımsal sorunlar 30 dakika içinde ücretsiz tamir olacak. Bununla birlikte; ekran kırılması, sıvı teması gibi kullanıcı kaynaklı sorun için ise ufak ücretler karşılığında sıfır ürün ile değişim yapılacak.
Bu iş birliği Türkiye genelinde tüm KVK teknik servis noktalarında geçerli olacak. Bu anlaşma sayesinde reeder, müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.
Son olarak reeder kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral; “Biz, teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak için çalışıyor ve üretiyoruz. Samsun’daki fabrikamızda ürettiğimiz akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok teknoloji ürünü geliştiriyoruz. Ayrıca şirket olarak temel misyonumuz; üretimden dağıtıma, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada kalite standartlarımızı ve müşteri memnuniyetimizi korumak. Bu doğrultuda kendi içimizde standartlarımızı korumak adına çok titiz çalışıyoruz. Ayrıca iş ortaklarımızı da aynı hassasiyetle belirliyoruz. Bu kapsamda reeder kullanıcılarımıza KVK teknik servis noktalarından 30 dakikada hızlı hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. ” dedi.
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