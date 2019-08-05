Redmi, 64MP kameralı telefonunu 7 ağustosta görücüye çıkaracak

Redmi markası 7 ağustos tarihinde 64MP sensörüne sahip ilk akıllı telefonunu tanıtacak. 64MP teknolojisini tanıtacak olan Xiaomi, bu telefonu hemen piyasaya sürmeyecek.

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Realme markası geçtiğimiz günlerde Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde gerçekleşecek olan Kamera İnovasyonu Etkinliğinde ilk 64MP kameralı ve dört kameralı telefonu telefonunun tanıtımını gerçekleştirecekti. Xiaomi biraz daha erken davranarak 7 ağustos tarihinde bu kamerayı kullanan akıllı telefonu gösterecek ve 64MP kalitesindeki fotoğrafların nasıl olduğu hakkında bir fikir sahibi verecek.

Xiaomi, Redmi hesabından bir süredir 64MP kameralı telefonunun görüntülerini halihazırda paylaşıyordu. Weibo hesabından yaptığı paylaşım 7 ağustosta bu teknolojisinin tanıtılacağını gösteriyor.

Samsung tarafından üretilen GW1 sensörünü kullanan model Pixel Binning teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji Samsung tarafından üretilen 48MP değerine sahip GM1 kamerasında da yer alıyor. Dört tane 12MP fotoğraf çekip bunu 48MP kalitesine birleştiren sensör telefonlarda zaten dahili olarak açık olmuyor. Bu modelde ise dört tane 16MP değerinde fotoğrafı çekip ve birleştirip 64MP değerine yükseltiyor.

Xiaomi 48MP kameralı telefonu ilk kez Redmi Note 7 Modelinde kullanmıştı. GM1 sensörünü kullanan model istenildiği takdirde 48MP fotoğraflar çekilebilmesine olanak sağlıyordu. Redmi Note 7 Pro, K20 ve K20 Pro modelleri ise Sony tarafından üretilen IMX586 sensörünü kullandığından dolayı gerçek 48MP çıktısını verebilmekte.

Yeni gelecek olan 64MP kameralı telefonun 20MB çıktı vermesi bekleniyor. Bir fotoğraf için oldukça yüksek bir değer olan bu fotoğrafların çekip işleme süresi umuyoruz ki çok fazla sürmez. Bu nedenle Redmi tarafından gelen ilk haberlerde 64MP kameranın şuan ki gibi aktifleştirerek kullanmanız gerekecek. Bu nedenle normal çekimlerde yalnızca 16MP değerinde fotoğraf çekme imkanı sunacak.