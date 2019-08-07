PUBG Mobile Lite oynadık! | 1000 TL’lik telefon ile PUBG keyfi

PUBG Mobile Lite bugün itibariyle kullanıma açıldı. Biz de bu videomuzda 1000 TL civarı fiyata sahip olan Redmi 7A modeli ile PUBG Mobile’ın Liye sürümünü oynayıp birinci olduk!

İlginizi çekebilir; PUBG Mobile Lite artık indirilebilir!

PUBG’nin Android telefonlara özel Mobile Lite sonunda kullanıma açıldı. Giriş ya da alt seviye olarak nitelendirdiğimiz 2 GB RAM ve altı belleğe ve düşük işlemcilere sahip telefonlarda rahatlıkla oynanabilmesi adına geliştirilen oyunu Redmi 7A ile oynadık. Birinci olduğumuz oyunda oyunun detayları ve normal PUBG Mobil versiyonu ile farklarına göz atıyoruz.

60 kişilik özel Erangel haritasında ortalama 10 dk sürede oynanabilen PUBG Mobile Lite hedef yardımı gibi detaylar ile oyun deneyimini de kolaylaştırıyor. Detayları videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

PUBG Mobile Lite İndir; https://hwp.to/PUBGMobileLite