Xiaomi Mi Mix 3 resmi olarak tanıtıldı!

Xiaomi Mi Mix 3 bir çok sızıntının ardından en sonunda duyuruldu. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi, oldukça iyi bir selfie kamerası ve manyetik kaydırmalı bir panel ile birlikte geliyor.

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Xiaomi Mi Mix 3 %93,4’lük ekran kasa oranı sunuyor

Xiaomi Mi Mix 3, 6.4 inçlik AMOLED bir ekranla karşımıza çıkarken, %93,4 lük bir ekran kasa oranına sahip. Ekranın çözünürlüğü ise Full HD+ olarak geliyor. Cihazın ön kısmında, manyetik kaydırmalı bir bölüm bulunuyor. Bu bölümün altında 24 MP ve 2 MP’lik iki adet kamera bulunuyor. Ön kısımda bulunan ana kamera Sony IMX576 sensöre sahip. Bu şekilde düşük ışıkta fotoğraf çekebilirken, bu fotoğraflar 6 MP çözünürlüğü kadar indirgeniyor.

Cihazın arka yüzünde bulunan iki kamerada 12 MP + 12 MP çözünürlüklere sahip. Birinci kamera 1.4µm piksel boyutunda ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera ise f/2.4 diyafram açıklığına sahipken, her iki kamerada da Sony IMX363 sensör kullanılıyor.

Mi Mix 3, uzun süreli pozlama çekimlerine olanak tanıyan bir gece moduna sahip. Xiaomi lansmanda P20 Pro ile Mi Mix 3’ün gece modlarını karşılaştırdı. Bu şekilde Mi Mix 3’ün daha iyi olduğunu öne sürdü. 960 fps yavaş çekim modu ile geliyor cihaz.

Cihazın 6 GB, 8 GB, 10 GB RAM ve 128 GB, 256 GB depolama seçenekleri sunan modelleri bulunuyor. Daha önceki sızıntılar da da söylendiği gibi cihazlar Snapdragon 845 yongası ile birlikte geliyor. Son zamanların en çok kötü yönde dikkat çeken özelliği Mi Mix 3’te de yerini bulmuş. Cihazda 3,5 mm jack çıkışı bulunmuyor. USB-C bağlantı noktasından 10W kablosuz şarj özelliği sunan cihazda, hızlı şarj özelliği de mevcut.

5G’li versiyon 2019’un ilk çeyreğinde açıklanacak

Cihazın söylentilerinde çıkan 5G’li versiyonu 2019’un ilk çeyreğinde duyurulacağı yapılan lansmanda söylendi. Aynı zamanda Mi Mix 3 MIUI 10 arayüzü ile kutusundan çıkarken Xiao Al asistanı için cihazın yan tarafında bir tuş konumlandırılmış durumda. Bu tuş şimdilik sadece Çin’de çalışacağı söylenirken, global versiyonlarda bu tuşun hangi işlevi yapacağı bilinmiyor.

Mi Mix 3 üç farklı renkte geliyor. Bu renkler Yeşil, Safir Mavisi ve Oniks Siyahı olarak göründü. Cihazın fiyatlarına gelecek olursak 6/128 GB varyantının 474 dolar gibi bir fiyatla 8/128 GB varyantı 515 dolar, 8/256 GB varyantı ise 575 dolar etiketiyle piyasaya sürülecek.

Merakla beklenen 10 GB’lık versiyon ise mavi renk tonuyla gelecek. Palace Museum Edition özel varyantının ile kutusundan Çin’e özel hediyeler çıkacak. Bu varyantın fiyatı ise 720 dolar olarak açıklandı. Cihazların ön siparişleri için satışlar bugün başlıyor. Gerçek satış ise 1 Kasım itibari ile başlayacak.