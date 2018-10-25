“Devir tasarruf devri” lafı özellikle bugünler için geçerli olduğunun biz de farkındayız. Bu nedenle her ne kadar sizler için en iyi cihazların incelemesi ve değerlendirmesini birçok farklı platformdan sunuyor olsak da ekonomik ürünler ve bu ürünleri tercih etmeniz yönünde de yönlendirmeler yapmaktayız.

Daha önceki döemlerde geçmiş yılların en iyi akıllı telefonları, telefon satın alma rehberi, öğrencilere yönelik uygun fiyatlı teknolojik ürünler, bütçe dostu oyuncu ekipmanları ve 1000 TL’den ucuz akıllı telefonlar gibi dosya konularımız ile sizlere yardımcı olmaya çalıştık.

Şimdi ise sıra yeniden oyunculara geldi. Bu videomuzda ise belli bir bütçe ile oyun oynamak amaçlı seçim yapmak isteyen oyuncular için PC ve konsolları karşılaştıracağız.

Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın. İyi seyirler…

Bu dönemde oyun için hangisi alınır: PC mi? Konsol mu?