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Xiaomi Mi CC9 Pro neler sunuyor? DxOMark şampiyonu! (VIDEO)
Xiaomi Mi CC9 Pro bugün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı. Biz de lansmanın hemen ardından hem bu telefonun hem de lansmanda tanıtılan Mi Watch akıllı saattinin özelliklerini konuştuk.
Xiaomi Mi CC9 Pro özellikleri
İlk olarak telefonun kamerasından söz etmemiz gerekiyor. Zira lansmanda açıklanan 121 puanlık DxOMark skoru ile cihaz, Huawei Mate 30 Pro ile birlikte liderliği paylaşıyor. Arkasında 5’li bir kamera sistemi bulunan telefonun ana kamerası, 108 MP‘lik Samsung ISOCELL Bright HMX sensörünü kullanıyor. Bu kamerayı hatırlarsanız ilk olarak Xiaomi Mi Mix Alpha modelinde görmüştük. Ana kamerada OIS desteği yer alıyor ve F/1.7 diyafram değeri bulunuyor.
Cihazda iki adet telephoto lens kullanılmış. Bunlardan ilki 5 MP çözünürlüğünde ve OIS destekli. Diğeri ise 12 MP çözünürlük sunuyor. Bu sayede cihaz 5x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 50x dijital zoom yapabiliyor. Telefonda bunların yanı sıra 20 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP‘lik de bir makro kamerası mevcut. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değeriyle birlikte 32 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Tasarım, ekran ve donanım özellikleri
Kavisli ekranla birlikte damla çentik tasarımı kullanan Xiaomi Mi CC9 Pro modelinde 6.47 inç boyutlu ekran yer alıyor. Bu ekran Super AMOLED panel ve Full HD+ çözünürlük kullanıyor. Telefonun beyaz yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.
Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alan cihazda 6 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama olmak üzere farklı varyasyonlar karşımıza çıkıyor.
5260 mAh batarya!
Telefonun en dikkat çekici noktalarından biri pil ve şarj özellikleri. Zira telefonda 5260 mAh kapasiteli oldukça geniş bir pil kullanılmış. Hızlı şarj noktasında ise 30W hızlı şarj desteğiyle 30 dakikada %56, 65 dakikada ise tam şarj mümkün.
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Microsoft haftada 4 gün çalıştı, verimlilik % 40 arttı
Microsoft, Japonya’daki merkezinde dört günlük çalışma sistemine geçildi. Uygulama ile toplantı süreleri azalırken şirket veriminde gözle görünür bir şekilde artış yaşandı.
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Geçtiğimiz ağustos ayında, haftada 4 gün çalışma sistemine geçen Microsoft Japonya, 4 günlük çalışma haftası denemesinin sonuçlarını açıkladı. Çalışanlar tarafından oldukça benimsenen uygulama ile insanları şaşırtan, kısaltılmış haftada gerçekleştirilen daha kısa ve daha verimli toplantılar sayesinde, şirket veriminin neredeyse yüzde 40 oranında artmış olması oldu.
Microsoft denemesi bununla da sınırlı kalmadı. Çalışanların aileleri ile tatil yapmaları ya da kendilerini geliştirmeleri için her çalışana 100 bin yen verildi. Şirket ayrıca, 30 dakikalık bir sınır uygulayarak ve uzaktan iletişimi teşvik ederek toplantılarda harcanan zamanı azalttığını belirtti. Buna ilaveten elektrik tüketiminin de yüzde 23 azaldı. Çalışanlar ayrıca yüzde 58,7 daha az sayfa yazdırdı. Böylece daha kısa bir çalışma haftasının hem insanlar hem de çevre için iyi olabileceği anlamına geliyor.
Haftada dört günlük mesainin üretkenlik üzerine avantajlarına dikkat çeken ilk şirket Microsoft değil. CNBC’nin haberine göre, Yeni Zelanda‘da emlak planlama firması Perpetual Garden‘ın da benzer bir deney yaptığı ve çalışanlar ile şirkete büyük fayda sağladığı açıklandı.
Dünyanın geneli her ne kadar 5 günlük çalışma benimseniyor olsa da Microsoft Japonya’nın 4 günlük çalışmasında sağlanan verimlilik, gelecek dönemde bu sürenin elden geçirilmesine neden olabilir.
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LG G Pad 5 10.1 tanıtıldı!
LG, 8.200 mAh kapasiteye sahip devasa bataryası ile dikkatleri üzerine çeken yeni tableti G Pad 5 10.1 modelini resmi olarak tanıttı.
8.200 mAh kapasiteye sahip bataryası ile şarj sorunu yaratmamayı hedefleyen G Pad 5 10.1, donanım özellikleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ürünün ülke pazarlarına ne zaman gireceği ve fiyatının da ne olacağı şu an için bilinmiyor.
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LG’nin yeni tablet modeli 10.1 inç boyutunda ve tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor. IPS LCD türündeki bu ekranın 178 derecelik görüntüleme açısı bulunuyor.
LG G Pad 5 10.1, iPad Mini’ye benzer bir his veren tabletin 8 Megapiksel çözünürlüğündeki arka kamerası sol üst köşede, LG logosu ise yine arka tarafta yer alıyor. Cihazın yan tarafında parmak izi okuyucu yer alırken, alt tarafında hoparlör ızgarası ve USB-C portu bulunuyor. Üstte ise 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. 247.2 x 150.7 x 8 mm boyutlarındaki tablet, 498 gram ağırlığa sahip.
Tabletin ön tarafta ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Qualcomm’un 1.6 GHz hızında çalışan Snapdragon 821 işlemcisinden güç alan tablet, 4 GB LPDDR4 RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor.
LG G Pad 5 10.1 donanım özellikleri
- 10.1 inç boyutunda FHD+ 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran
- Snapdragon 821 işlemci 4 çekirdekli (1.6 GHz)
- 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı
- 512 GB kadar MicroSD kart desteği
- 5 megapiksel çözünürlüğünde seldie kamera
- 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera
- Parmak izi okuyucu sensörü
- SIM kart desteği
- 3.5 mm kulaklık girişi
- USB Type-C
- 8.200 mAh kapasiteli batarya
- Quick Charge 3.0 desteği
- Android 9 Pie
Genel
Türk Telekom, Abonelikli Bağış Sistemi’ni başlattı
Türk Telekom ile Türk Kızılay’ı, Abonelikli Bağış Sistemi için yaptıkları iş birliği ile mobil operatörler arasında bir ilke imza attı.
Türk Telekom ile Türk Kızılay arasındaki iş birliğiyle Kızılay’a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom’u kullananlar, tek bir SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek. Bağış miktarı her ay otomatik olarak faturaya eklenecek ya da abonenin bakiyesinden düşülecek.
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Türk Telekom, milli değeri olan Türk Kızılay ile daha önce eşi görülmemiş bir işbirliğine giderek Türkiye’de bir ilke imza attı. Yapılan şirket açıklamasına göre, 151 yıldır hiçbir ayrım gözetmeden tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılay’a yapılan bağışların sürekliliğini desteklemek için kullanıcının cep telefonu üzerinden bağış yapabilmesini kolaylaştıran Abonelikli Bağış Sistemi’ni Türkiye’de devreye soktu.
Türk Telekom ile 3965’e SMS göndermek yeterli
Türk Kızılay’a cep telefonu üzerinden yapılan bağışları belirli aralıklarda otomatik bir şekilde yineleyen bu sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmek için kullanıcının 3965 numarasına bir SMS göndermesi yeterli oluyor. Tek bir SMS ile abone olan kullanıcı, abonelik süresi boyunca her ay düzenli bir şekilde 10 TL bağışta bulunabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Böylesi önemli bir dernek ile iş birliği içinde olmak büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Kızılay yurt içinde ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara yapılan yardımları büyük ölçüde arttıracak. Böylesine anlamlı bir hizmeti Kızılay Haftası’nda hayata geçirmiş olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.
Türk Kızılay’a yapılan bağış miktarı, kullanıcının faturasına yansıtılacak ya da bakiyesinden düşülecek ve kullanıcı dilediği zaman abonelikten çıkabilecek.