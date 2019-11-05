Xiaomi Mi CC9 Pro neler sunuyor? DxOMark şampiyonu! (VIDEO)

Xiaomi Mi CC9 Pro bugün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı. Biz de lansmanın hemen ardından hem bu telefonun hem de lansmanda tanıtılan Mi Watch akıllı saattinin özelliklerini konuştuk.

Xiaomi Mi CC9 Pro özellikleri

İlk olarak telefonun kamerasından söz etmemiz gerekiyor. Zira lansmanda açıklanan 121 puanlık DxOMark skoru ile cihaz, Huawei Mate 30 Pro ile birlikte liderliği paylaşıyor. Arkasında 5’li bir kamera sistemi bulunan telefonun ana kamerası, 108 MP‘lik Samsung ISOCELL Bright HMX sensörünü kullanıyor. Bu kamerayı hatırlarsanız ilk olarak Xiaomi Mi Mix Alpha modelinde görmüştük. Ana kamerada OIS desteği yer alıyor ve F/1.7 diyafram değeri bulunuyor.

Cihazda iki adet telephoto lens kullanılmış. Bunlardan ilki 5 MP çözünürlüğünde ve OIS destekli. Diğeri ise 12 MP çözünürlük sunuyor. Bu sayede cihaz 5x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 50x dijital zoom yapabiliyor. Telefonda bunların yanı sıra 20 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP‘lik de bir makro kamerası mevcut. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değeriyle birlikte 32 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Tasarım, ekran ve donanım özellikleri

Kavisli ekranla birlikte damla çentik tasarımı kullanan Xiaomi Mi CC9 Pro modelinde 6.47 inç boyutlu ekran yer alıyor. Bu ekran Super AMOLED panel ve Full HD+ çözünürlük kullanıyor. Telefonun beyaz yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alan cihazda 6 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama olmak üzere farklı varyasyonlar karşımıza çıkıyor.

5260 mAh batarya!

Telefonun en dikkat çekici noktalarından biri pil ve şarj özellikleri. Zira telefonda 5260 mAh kapasiteli oldukça geniş bir pil kullanılmış. Hızlı şarj noktasında ise 30W hızlı şarj desteğiyle 30 dakikada %56, 65 dakikada ise tam şarj mümkün.