Xiaomi Mi Band 6 özellikleri sızdırıldı

Xiaomi, birçok kullanıcı tarafından beğenilen Mi Band serisinin yeni üyesini tanıtmak için hazırlık yapıyor. Xiaomi Mi Band 6 özellikleri, bir kullanıcı tarafından uygulama kodlarında fark edildi ve Twitter aracılığıyla sızdırıldı.

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Xiaomi Mi Band 6 özellikleri

Xiaomi Mi Band serisi her yeni modelde pahalı akıllı saatlerin işlevlerine bir adım daha yaklaşmayı başarmıştı. Şimdi de serinin 6. nesli olan Xiaomi Mi Band 6 ile bunu bir adım daha öteye taşımayı planlıyor.

Sızdırılan bilgiler, Mi Band 6’nın Amazon Alexa akıllı ses asistanıyla uyumlu bir şekilde çalışacağını söylüyor. Bununla beraber, geçtiğimiz yıl Apple Watch 6 serisinde gördüğümüz SpO2 kan oksijen ölçüm sensörünü de barındıracağını belirtiyor. Sızdırılan görsellerde tasarımın Mi Band 5’e benzediğini görebiliyoruz. Bu yüzden, ekran boyutunun pek değişmediği tahmin ediliyor.

XMSH16HM model koduyla karşımıza çıkacağı belirtilen cihazın NFC’li ve NFC’siz iki farklı versiyonu olacağı da söylentiler arasında yer alıyor. NFC’li versiyonun Çin pazarı için, NFC bulunmayan versiyonun ise hem Çin hem de global pazar için piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Ayrıca yeni modelin dahili GPS ile geleceği iddia ediliyor.

Mi Band 5 şu anda müzik, kalp atış hızı, spor, cüzdan vb. gibi birden fazla yerleşik uygulamaya sahip. Gelecek 6. nesil Mi Band’in, işlevlerini bir adım daha genişletmesi için daha fazla yerleşik uygulamaya sahip olması bekliyor. Yeni modelde 30 adet aktivite modu olacağı belirtiliyor. Eklenen aktivite modları arasında dans, zumba, kriket, basketbol ve kickboks yer alıyor.

Şu ana kadar yapılan sızıntılar arasından cihazın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ne yazık ki bir bilgi yer almıyor.