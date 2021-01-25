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Xiaomi Mi Band 6 özellikleri sızdırıldı
Xiaomi, birçok kullanıcı tarafından beğenilen Mi Band serisinin yeni üyesini tanıtmak için hazırlık yapıyor. Xiaomi Mi Band 6 özellikleri, bir kullanıcı tarafından uygulama kodlarında fark edildi ve Twitter aracılığıyla sızdırıldı.
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Xiaomi Mi Band 6 özellikleri
Xiaomi Mi Band serisi her yeni modelde pahalı akıllı saatlerin işlevlerine bir adım daha yaklaşmayı başarmıştı. Şimdi de serinin 6. nesli olan Xiaomi Mi Band 6 ile bunu bir adım daha öteye taşımayı planlıyor.
Sızdırılan bilgiler, Mi Band 6’nın Amazon Alexa akıllı ses asistanıyla uyumlu bir şekilde çalışacağını söylüyor. Bununla beraber, geçtiğimiz yıl Apple Watch 6 serisinde gördüğümüz SpO2 kan oksijen ölçüm sensörünü de barındıracağını belirtiyor. Sızdırılan görsellerde tasarımın Mi Band 5’e benzediğini görebiliyoruz. Bu yüzden, ekran boyutunun pek değişmediği tahmin ediliyor.
XMSH16HM model koduyla karşımıza çıkacağı belirtilen cihazın NFC’li ve NFC’siz iki farklı versiyonu olacağı da söylentiler arasında yer alıyor. NFC’li versiyonun Çin pazarı için, NFC bulunmayan versiyonun ise hem Çin hem de global pazar için piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Ayrıca yeni modelin dahili GPS ile geleceği iddia ediliyor.
Mi Band 5 şu anda müzik, kalp atış hızı, spor, cüzdan vb. gibi birden fazla yerleşik uygulamaya sahip. Gelecek 6. nesil Mi Band’in, işlevlerini bir adım daha genişletmesi için daha fazla yerleşik uygulamaya sahip olması bekliyor. Yeni modelde 30 adet aktivite modu olacağı belirtiliyor. Eklenen aktivite modları arasında dans, zumba, kriket, basketbol ve kickboks yer alıyor.
Şu ana kadar yapılan sızıntılar arasından cihazın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ne yazık ki bir bilgi yer almıyor.
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XIAOMI MI BAND 6 DETAILS LEAKED IN ZEPP APP CODE
📲Support Amazon's Alexa smart voice assistant
💯SpO 2 blood oxygen saturation measurement
💢308 notification icons for the display#Xiaomi #Mi #MiBand6 #Band6 #Redmi9T pic.twitter.com/3rNryQXvTQ
— Technology Edge (@Tech_EdgeTE) January 24, 2021
Aksesuar
100W Hızlı Şarj Destekli GaN Teknolojili Adaptörler!
Mobil aksesuar üreticilerinden olan Mcdodo, 100W hızlı şarj destekli GaN teknolojili adaptörler akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için bugüne kadarki en yüksek şarj hızı sunan adaptörler üretti.Tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de 499 TL’lik fiyatıyla satışa çıkacak.
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Galyum nitrür isimli yarı iletkenle üretilen GaN şarj adaptörleri hızlı şarj dünyasında öne çıkmayı hedefliyor. Silikon temelli geleneksel şarj cihazlarından daha az parçaya ihtiyaç duyduğu için ufak boyutlarda ama daha yüksek çıkış verebilen bu teknoloji, Mcdodo’nun da üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biriydi. Mcdodo’nun tasarımıyla da oldukça iddialı olan 100W GaN şarjları, en hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunduğunun altını çiziyor. Bünyesinde birden fazla port barındıran Mcdodo GaN şarjlar, aynı anda akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Özel koruma teknolojisi ile cihazları güvenli bir şekilde şarj ettiğini de belirtiyorlar.
Mcdodo GaN 65W şarj adaptörü Samsung marka bir akıllı telefonu 90 dakikada yüzde 100 şarj edebildiğini iddia ediyor. 124 gramlık ağırlığıyla da taşıma kolaylığı sağlayan ve Type-C üzerinden 90 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebildiğini iddia ediyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 30 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunduğunu belirtiyor.
Mcdodo GaN 100W şarj adaptörü Samsung marka bir akıllı telefonu 70 dakikada yüzde 100 şarj edebildiğini belitiyor. Yine Type-C üzerinden 70 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 20 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor.
Aksesuar
Apple Watch ve Galaxy Watch şeker hastalarının işini kolaylaştıracak!
ETNews’in paylaştığı yeni bir rapor, hem Apple Watch Series 7‘de hem de bir sonraki Samsung Galaxy Watch‘ta görünecek, sağlıkla ilgili olası yeni bir özelliği ayrıntılarıyla anlatıyor.
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Kan şekeri ölçümü acısız hale getirilebilir
Bir süredir Apple’ın Apple Watch için non-invaziv bir şeker ölçer üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu, insüline bağımlı şeker hastalarının ihtiyaç duydukları uygun insülin dozunu bulabilmeleri adına her yemekten önce kan şekerlerini kontrol etmek için kullanabilecekleri bir cihaz. Normalde bu süreç, şeker hastalarının parmak uçlarını keskin bir iğne benzeri neşterle delmeleri ve biraz kan almalarını gerektiriyor. Ancak Apple ve Samsung’un yeni nesil akıllı saatlerinin şeker hastaları için hayatı biraz daha az ağrılı hale getireceği anlaşılıyor.
Samsung’un 2021’in ikinci yarısında üç yeni akıllı saat çıkaracağı ve kan şekeri ölçümlerini sunacak modelin Samsung Galaxy Watch 4 veya Samsung Galaxy Watch Active 3 olarak adlandırılacağı bildirildi. Apple Watch Series 7‘nin de aynı özelliği sunacağı iddia ediliyor. Saatler, Raman spektroskopisi adı verilen bir teknoloji kullanacak. Özel bir lazer ışığı kullanan bu teknoloji, bir kişinin kanındaki glikoz miktarı bileşim oranını belirleyebiliyor. Bu teknoloji için şeker hastalarının ötesine geçen başka uygulamalar da var.
Ancak bu özelliği kan şekeri düzeylerini izlemekle sınırlandırmak bile Apple ve Samsung’un ağrısız kan şekeri ölçümü yapma özelliğine sahip yeni akıllı saatlerine yoğun taleple sonuçlanabilir.
Bununla beraber eğer Apple ve Samsung bu özelliği yeni akıllı saatlerinde sunmayı düşünüyorsa, burada hataya yer olmadığını da biliyorlar. Çünkü küçük bir oranda bile yapılacak yanlış okuma, kullanıcının çok fazla insülin almasına veya yeterli insülin almamasına neden olabilir. Yeterli insülin almayan diyabetik kişinin kan şekeri çok yüksek kalır ve kullanıcının görme yeteneği gibi faaliyetlerini etkileyebilir. Gereğinden çok insülin enjekte edilirse de, bir şeker hastası hipoglisemiden (düşük kan şekeri) muzdarip olabilir ve bayılabilir.
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Razer Naga X, MMO oyuncuları için satışa çıktı!
Razer, oyun aksesuarları sektöründe önemli bir yere sahip. Şirket, her türden oyuncu için çeşitli özel ekipmanlar geliştiriyor. Şimdi ise firma, MMORPG oyuncularını hedef alan yeni bir oyuncu faresi tanıttı. Razer Naga X olarak isimlendirilecek oyuncu faresi, özel aydınlatma ve tuş takımı bulunduruyor.
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Razer Naga X, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Razer Naga X, devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları yani MMORPG‘ler için özel olarak geliştirildi. Cihazın genel tasarımı oyuncuların hoşuna gidebilecek ve şık bir tasarım olarak değerlendirilebilir. Razer‘ın yeni oyuncu faresi, 12 farklı tuş ile donatıldı. Aynı anda çok fazla tuşa basılması gereken durum ve oyunlarda bu fare oldukça işlevli hale gelecek. Bu özelliğiyle Razer‘ın halihazırda satışta olan Naga Trinty oyuncu faresi ile benzer işlevde olduğu söylenebilir. Naga Trinty, kullandığı modüler tasarım ile Naga X‘ten ayrılıyor. Naga X‘in modüler tasarımda olmaması, cihazın maliyetini de önemli ölçüde azaltıyor.
Naga X, ağırlık olarak da Naga Trinty‘den daha hafiftir. Naga Trinty, 120 gram iken Naga X, 85 gram ağırlığında olacak. Bunun sebebi olarak yine cihazın modüler olmaması gösteriliyor. Naga X‘in maksimum hassasiyeti 18.000 DPI‘a kadar çıkabiliyor. Ayrıca cihazda daha yeni bir 5G gelişmiş optik sensör bulunuyor. Eski modelin 50 milyon tıklama ömrü varken yeni modelin 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı olduğu belirtiliyor. Cihazın tasarım olarak ayarlanabilir RGB aydınlatması da mevcut. Naga X, Razer‘ın resmi mağazasında 499 Yuan(77$) ile fiyatlandırılıyor.
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