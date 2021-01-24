Apple Watch ve Galaxy Watch şeker hastalarının işini kolaylaştıracak!

ETNews’in paylaştığı yeni bir rapor, hem Apple Watch Series 7‘de hem de bir sonraki Samsung Galaxy Watch‘ta görünecek, sağlıkla ilgili olası yeni bir özelliği ayrıntılarıyla anlatıyor.

İlginizi çekebilir: Hangi Apple cihazları iOS 15 alacak, 6s’in fişi çekiliyor mu?

reklam

Kan şekeri ölçümü acısız hale getirilebilir

Bir süredir Apple’ın Apple Watch için non-invaziv bir şeker ölçer üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu, insüline bağımlı şeker hastalarının ihtiyaç duydukları uygun insülin dozunu bulabilmeleri adına her yemekten önce kan şekerlerini kontrol etmek için kullanabilecekleri bir cihaz. Normalde bu süreç, şeker hastalarının parmak uçlarını keskin bir iğne benzeri neşterle delmeleri ve biraz kan almalarını gerektiriyor. Ancak Apple ve Samsung’un yeni nesil akıllı saatlerinin şeker hastaları için hayatı biraz daha az ağrılı hale getireceği anlaşılıyor.

Samsung’un 2021’in ikinci yarısında üç yeni akıllı saat çıkaracağı ve kan şekeri ölçümlerini sunacak modelin Samsung Galaxy Watch 4 veya Samsung Galaxy Watch Active 3 olarak adlandırılacağı bildirildi. Apple Watch Series 7‘nin de aynı özelliği sunacağı iddia ediliyor. Saatler, Raman spektroskopisi adı verilen bir teknoloji kullanacak. Özel bir lazer ışığı kullanan bu teknoloji, bir kişinin kanındaki glikoz miktarı bileşim oranını belirleyebiliyor. Bu teknoloji için şeker hastalarının ötesine geçen başka uygulamalar da var.

Ancak bu özelliği kan şekeri düzeylerini izlemekle sınırlandırmak bile Apple ve Samsung’un ağrısız kan şekeri ölçümü yapma özelliğine sahip yeni akıllı saatlerine yoğun taleple sonuçlanabilir.

Bununla beraber eğer Apple ve Samsung bu özelliği yeni akıllı saatlerinde sunmayı düşünüyorsa, burada hataya yer olmadığını da biliyorlar. Çünkü küçük bir oranda bile yapılacak yanlış okuma, kullanıcının çok fazla insülin almasına veya yeterli insülin almamasına neden olabilir. Yeterli insülin almayan diyabetik kişinin kan şekeri çok yüksek kalır ve kullanıcının görme yeteneği gibi faaliyetlerini etkileyebilir. Gereğinden çok insülin enjekte edilirse de, bir şeker hastası hipoglisemiden (düşük kan şekeri) muzdarip olabilir ve bayılabilir.