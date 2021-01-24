Aksesuar
Apple Watch ve Galaxy Watch şeker hastalarının işini kolaylaştıracak!
ETNews’in paylaştığı yeni bir rapor, hem Apple Watch Series 7‘de hem de bir sonraki Samsung Galaxy Watch‘ta görünecek, sağlıkla ilgili olası yeni bir özelliği ayrıntılarıyla anlatıyor.
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Kan şekeri ölçümü acısız hale getirilebilir
Bir süredir Apple’ın Apple Watch için non-invaziv bir şeker ölçer üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu, insüline bağımlı şeker hastalarının ihtiyaç duydukları uygun insülin dozunu bulabilmeleri adına her yemekten önce kan şekerlerini kontrol etmek için kullanabilecekleri bir cihaz. Normalde bu süreç, şeker hastalarının parmak uçlarını keskin bir iğne benzeri neşterle delmeleri ve biraz kan almalarını gerektiriyor. Ancak Apple ve Samsung’un yeni nesil akıllı saatlerinin şeker hastaları için hayatı biraz daha az ağrılı hale getireceği anlaşılıyor.
Samsung’un 2021’in ikinci yarısında üç yeni akıllı saat çıkaracağı ve kan şekeri ölçümlerini sunacak modelin Samsung Galaxy Watch 4 veya Samsung Galaxy Watch Active 3 olarak adlandırılacağı bildirildi. Apple Watch Series 7‘nin de aynı özelliği sunacağı iddia ediliyor. Saatler, Raman spektroskopisi adı verilen bir teknoloji kullanacak. Özel bir lazer ışığı kullanan bu teknoloji, bir kişinin kanındaki glikoz miktarı bileşim oranını belirleyebiliyor. Bu teknoloji için şeker hastalarının ötesine geçen başka uygulamalar da var.
Ancak bu özelliği kan şekeri düzeylerini izlemekle sınırlandırmak bile Apple ve Samsung’un ağrısız kan şekeri ölçümü yapma özelliğine sahip yeni akıllı saatlerine yoğun taleple sonuçlanabilir.
Bununla beraber eğer Apple ve Samsung bu özelliği yeni akıllı saatlerinde sunmayı düşünüyorsa, burada hataya yer olmadığını da biliyorlar. Çünkü küçük bir oranda bile yapılacak yanlış okuma, kullanıcının çok fazla insülin almasına veya yeterli insülin almamasına neden olabilir. Yeterli insülin almayan diyabetik kişinin kan şekeri çok yüksek kalır ve kullanıcının görme yeteneği gibi faaliyetlerini etkileyebilir. Gereğinden çok insülin enjekte edilirse de, bir şeker hastası hipoglisemiden (düşük kan şekeri) muzdarip olabilir ve bayılabilir.
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Aksesuar
Razer Naga X, MMO oyuncuları için satışa çıktı!
Razer, oyun aksesuarları sektöründe önemli bir yere sahip. Şirket, her türden oyuncu için çeşitli özel ekipmanlar geliştiriyor. Şimdi ise firma, MMORPG oyuncularını hedef alan yeni bir oyuncu faresi tanıttı. Razer Naga X olarak isimlendirilecek oyuncu faresi, özel aydınlatma ve tuş takımı bulunduruyor.
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Razer Naga X, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Razer Naga X, devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları yani MMORPG‘ler için özel olarak geliştirildi. Cihazın genel tasarımı oyuncuların hoşuna gidebilecek ve şık bir tasarım olarak değerlendirilebilir. Razer‘ın yeni oyuncu faresi, 12 farklı tuş ile donatıldı. Aynı anda çok fazla tuşa basılması gereken durum ve oyunlarda bu fare oldukça işlevli hale gelecek. Bu özelliğiyle Razer‘ın halihazırda satışta olan Naga Trinty oyuncu faresi ile benzer işlevde olduğu söylenebilir. Naga Trinty, kullandığı modüler tasarım ile Naga X‘ten ayrılıyor. Naga X‘in modüler tasarımda olmaması, cihazın maliyetini de önemli ölçüde azaltıyor.
Naga X, ağırlık olarak da Naga Trinty‘den daha hafiftir. Naga Trinty, 120 gram iken Naga X, 85 gram ağırlığında olacak. Bunun sebebi olarak yine cihazın modüler olmaması gösteriliyor. Naga X‘in maksimum hassasiyeti 18.000 DPI‘a kadar çıkabiliyor. Ayrıca cihazda daha yeni bir 5G gelişmiş optik sensör bulunuyor. Eski modelin 50 milyon tıklama ömrü varken yeni modelin 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı olduğu belirtiliyor. Cihazın tasarım olarak ayarlanabilir RGB aydınlatması da mevcut. Naga X, Razer‘ın resmi mağazasında 499 Yuan(77$) ile fiyatlandırılıyor.
Aksesuar
Honor, 66 Watt ve 12.000 mAh’lik yeni Powerbank’ini duyurdu
Honor, yakın zamanda Huawei’den ayrıldıktan sonra adından söz ettirmeye devam ediyor. Firma, MediaTek Dimensity 1000+ işlemcili V40 modelini duyurmasının ardından şimdi de 66W’lık 12.000 mAh kapasiteli süper hızlı Powerbank’ini duyurdu.
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Honor Powerbank üstün özellikleri ile dikkat çekiyor
Açık gri polikarbonat bir gövdeye sahip Powerbank’in bir adet USB-A ve bir adet USB-C portu bulunuyor. USB-A portu çıkış verirken USB-C ise hem çıkış veriyor hem de cihaz bu port aracılığıyla şarj oluyor. Cihaz iki yönlü şarjı da destekliyor. Honor, kullanıcıların 12.000 mAh kapasiteli Powerbank ile 4.000 mAh’lik bir telefonu 3 defaya kadar şarj edebileceklerini belirtiyor.
Honor Powerbank, Power Delivery, Quick Charge, SCP, ve FCP gibi bir dizi hızlı şarj protokolünü destekliyor. Ürün ayrıca aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı şarj ve kısa devre koruması gibi güvenlik özelliklerine de sahip.
Cihazla akıllı telefonlar dışında USB-C bağlantı noktası desteği bulunan tabletler, dizüstü bilgisayarlar hatta diğer cihazlara göre daha düşük güç gereksinimi bulunan kulaklıklar, fitness takip cihazları ve akıllı saatler gibi ürünleri de şarj etmek mümkün. Ürünün duyurusu Çin’de yapıldı ve online alışveriş sitelerinde 359 Yen (yaklaşık 55 Dolar) satış fiyatı ile satılıyor.
Akıllı telefon üreticileri batarya kapasitesinde olmasa da bataryaların şarj olma süreleri konusunda birbirleri ile kıyasıya bir rekabet içerisindeler. 30W, 60W derken zaman içerisinde 120W hızları dahi gördük. Örneğin Xiaomi Mi 10 Ultra, 120W şarj destekliyor. Telefonun 4500 mAh kapasiteli bataryası yaklaşık 23 dakika içerisinde %100 doluluğa ulaşabiliyor. Honor‘ın yeni ürünü de bu rekabeti Powerbank tarafında destekleyecek gibi duruyor.
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Aksesuar
Realme Buds Q2 tasarım detayları belli oldu!
Realme Buds Q2 yeni detaylar ile karşımıza gelmeye devam ediyor. Yeni nesil gerçek kablosuz kulaklık FCC üzerinde görüntülendi.
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Realme Buds Q2 canlı görüntülendi!
Gerçek kablosuz kulaklık piyasası genişlemeye devam ediyor. Son dönemlerde artan ilginç rekabetin ardından firmalar yavaş yavaş ürünlerini seriye bağlamış durumdalar. Çoğu akıllı telefon üreticisinin artık birden fazla ürünle kullanıcılarını karşıladığı pazarda, Realme de yeni gerçek kablosuz kulaklığı ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Buds Q2 modelini piyasaya sürecek olan akıllı telefon üreticisi, cihazı ile FCC‘ye uğradı. Tasarım detayları ve pil değerleri öğrenilen gerçek kablosuz kulaklık, silikonlu kulak içi yapısıyla kullanıcılarını karşılayacak.
Tüm bunların yanı sıra piyasadaki diğer rakiplerinden çok farklı özelliklere sahip olması beklenmeyen Realme Buds Q2, tasarım anlamında da, var olan sınırların dışına pek çıkmış gibi gözükmüyor. Pil değerleri de listelenen gerçek kablosuz kulaklık, kutu içerisinde 400 mAh değerinde bir batarya ile kullanıcılarını karşılayacak. Her bir kulaklığın 40 mAh‘lik bataryasının olduğu öğrenilirken, cihazın günlük ve haftalık performansta yapabilecekleri ise merak konusu. Siyah ve fıstık yeşili renk seçenekleri ile şimdilik dikkatleri üzerine çeken gerçek kablosuz kulaklığın bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması tahmin ediliyor.
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