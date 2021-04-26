Akıllı Telefonlar
Honor 50 Pro Plus modelinin tüm özellikleri ortaya çıktı!
Honor’un yeni amiral gemisi Honor 50 Pro Plus modelinin teknik detayları belli oldu. İşte Honor 50 Pro Plus‘ın bilinen tüm özellikleri.
Geçtiğimiz hafta gelen sızıntılarda Honor‘un iki yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalıştığı bilgisi mevcuttu. Şimdi ortaya çıkan verilere baktığımızda bu modellerden birinin Honor 50 Pro+ olduğunu görüyoruz. Birçok özelliği ortaya çıkan 50 Pro+ gerçekten amiral gemisi özelliklerini taşıyor.
Honor 40 serisini atladıktan sonra doğrudan 50 Serisi adında modeller üretmeye başladı. Bu modellerden birisi olacak olan Honor 50 Pro+ hakkında birçok detay geldi. Şimdi gelin Honor 50 Pro Plus‘ın tüm özelliklerine yakından bakalım.
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Honor 50 Pro Plus’ın özellikleri!
Honor’un yeni amiral gemisi Honor 50 Pro+‘ın özelliklerine baktığımızda karşımıza ilk olarak 6.79 inç büyüklüğündeki ekranı geliyor. 1440p çözünürlük sunan bu AMOLED ekran 120Hz yenileme hızına sahip. Aynı zamanda HDR10+ desteği de sunan 50 Pro+ gerçekten güçlü bir ekran ile karşımıza çıkıyor.
Yine ön kısmında 32MP + 8MP olmak üzere çift ön kamera taşıyan cihaz, arka tarafında 50MP‘lik ana kamerayı barındırıyor. Bu kameranın hemen yanında 13MP‘lik bir ultra geniş açılı sensörü bulunduran cihaz, 8MP telefoto ve 3D ToF sensörüne de sahip.
Performansını Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga setinden alan cihaz bu sayede 5G desteği de kazanıyor. Standart olarak 8GB LPDDR5 RAM ile birlikte gelen Honor 50 Pro+, en düşük 128GB UFS 3.1 depolama sunacak.
4400mAh‘lik pilinden elektriksel gücünü alacak olan cihaz 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. İşletim sistemi tarafında Magic UI 4.0‘ı kullanacak olan Honor 50 Pro Plus’ın içerisinde Google hizmetlerinin sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Cihazın IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasının da bulunduğunu belirtelim. Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenilen Honor’un şimdilik fiyatı bilinmiyor.
Honor bu modeli ile diğer markaların amiral gemisi modelleri arasında ciddi bir yer edinecek. Özellikle Snapdragon 888 yonga seti ve 8GB RAM belleğin birleşmesi ile performansından ödün vermeyen cihaz, çift ön kamerası ile dikkatleri üzerine toplayacaktır. Ancak hala sürmekte olan baskılardan dolayı cihazda Google desteği olmazsa, bu durum satışları ciddi derecede etkileyecektir. Bakalım Honor bu cihazda Google hizmetlerini sunabilecek mi? Sizce Honor 50 Pro Plus modelinde Google hizmetleri sunulmazsa satışlar nasıl etkilenir? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
POCO X3 Pro ve POCO F3’ün Türkiye Lansman Tarihi Açıklandı!
POCO‘nun beklenilen modelleri POCO X3 Pro ve POCO F3 için Türkiye lansman tarihi açıklandı. İşte POCO F3 ve X3 Pro’nun lansman tarihi ve özellikleri.
Geçtiğimiz yıl telefon tarafında en çok konuşulan markalardan birisi olan POCO, X3 NFC modeli ile piyasaya adeta bomba gibi düşmüştü. Özellikleri ve performansı ile dikkat çeken X3 NFC rakiplerini adeta kırdı geçti. Şimdi POCO ilgi görecek iki yeni modeli daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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POCO F3 ve X3 Pro’nun Türkiye lansman tarihi!
POCO‘nun yeni canavarları F3 ve X3 Pro geliyor. Twitter’da yapılan bir paylaşım ile kullanıcıları heyecanlandıran POCO, cihazlar için Türkiye lansman tarihini açıkladı. POCO tarafından yapılan açıklamaya göre POCO X3 Pro ve POCO F3 modellerinin Türkiye lansmanı 29 Nisan’da gerçekleşecek. Bu perşembe saat 15.00‘da gerçekleşecek olan Türkiye lansmanı cihazların özelliklerini de kesin olarak ortaya dökecek. Aynı zamanda X3 Pro ve F3 modellerinin Türkiye fiyatları da bu sayede açıklanmış olacak. Şimdi gelin POCO F3 ve X3 Pro modellerinin özelliklerine detaylıca bakalım.
POCO F3’ün özellikleri!
İlk olarak Poco F3 modelini ele alacak olursak cihaz 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 120Hz yenileme hızı ve 1300 nit parlaklık sunan bu ekran, HDR10 + desteğine de sahip. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, 20:9 oranında görüntü sunuyor.
Yine cihazın ön kısmına baktığımızda 20MP‘lik f/2.4 diyagram açıklığına sahip bir ön kamera görüyoruz. Arka tarafa baktığımızda 48MP‘lik Sony IMX582 ana kamera olarak bizleri karşılıyor. Öte yandan f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8MP‘lik bir ultra geniş açılı kamera bulunurken, bir de 5MP‘lik makro sensör bizleri karşılıyor.
Performans tarafına geçtiğimizde Snapdragon 870 işlemci ve Adreno 650 GPU‘nun bulunduğunu görüyoruz. Bu birimleri 6GB ve 8GB LPDDR5 RAM ile destekleyen POCO F3, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı UFS 3.1 depolama sunuyor. 4520mAh‘lik bir batarya taşıyan cihaz, 33W hızlı şarj desteği sunuyor.
Android 11 destekli MIUI 12 işletim sistemi ile gelen POCO F3, çift SIM, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü, çift hoparlör, Dolby Atmos ve NFC gibi özelliklere de sahip.
POCO X3 Pro’nun özellikleri!
POCO X3 Pro‘ya baktığımızda ise yine 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran görüyoruz. Bu sefer IPS LCD bir ekran bizleri karşılarken 120Hz yenileme hızından vazgeçilmemiş. Yine ön tarafında 20MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arkasında 48MP‘lik bir ana kameraya sahip. Bu ana kameranın yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensör, 2MP’lik makro kamera ve 2MP‘lik derinlik sensörü de yer alıyor.
Performansını Qualcomm Snapdragon 860‘dan alan cihaz, GPU tarafında bizleri Adreno 640 ile karşılıyor. 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri sunan POCO X3 Pro yine 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunuyor. 5160mAh’lik devasa bir batarya ile gelen Poco X3 Pro, F3 gibi 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 11 destekli MIUI 12 ile çalışan cihaz, 4G LTE, Bluetooth 5 ve Wi-Fi 5 bağlantı seçeneklerine sahip.
Cihazların genel olarak özellikleri bu şekildeydi. Perşembe günü yani 29 Nisan‘da yapılacak olan lansmanda bu özellikler teyit edilecek. Bakalım POCO yetkilileri başka ne gibi detaylar verecekler. Sizce POCO X3 Pro ve F3‘ün fiyatları ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 FE modelinin batarya kapasitesi belli oldu!
Samsung Galaxy S21 FE modeli ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Güney Kore devi oldukça sevilen serinin yeni üyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın Hollandalı bir internet sitesinde batarya kapasitesi ve kod adı belli oldu. R9 kod adlı akıllı telefon Galaxy S21 modelinden daha yüksek seviye batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Samsung Galaxy S21 FE daha büyük batarya ile geliyor!
Samsung, amiral gemisi Galaxy telefonları için ilave eklemeler yapmaya devam ediyor. Galaxy FE serisi ile, amiral gemisi cihazlarını daha uygun fiyatlı olarak tekrardan uyarlayan Güney Kore devi, yeni cihazlar çıkarma konusunda da oldukça ısrarlı. Özellikle Galaxy S20 FE ile oldukça övülen akıllı telefon üreticisi, aynı modeli Galaxy S21 içinde uyarlamak üzere. Amiral gemisi Galaxy S21 ile geçtiğimiz yıl piyasayı kasıp kavuran firma, FE modellerinin başarısına oldukça güveniyor. Bildiğiniz üzere Galaxy S20 FE ülkemizde de çokça tercih ediliyor. Fiyat performans odaklı akıllı telefon, amiral gemisi akıllı telefon fiyatlarına uğramadan, amiral gemisi performans vadediyor. Bu nedenle dikkat çeken akıllı telefon, yurt dışında da oldukça tercih sebebi oluyor. 4G özellikli modeli hali hazırda piyasada olan cihazın 5G‘li versiyonu da yakında tanıtılacak. Bununla birlikte firma, Galaxy S21 FE modelini de yavaş yavaş piyasaya hazırlıyor. Firma Ağustos ayında yeni telefonu piyasaya tanıtacak.
Tanıtımına az bir süre kala da cihaz ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Samsung Galaxy S21 FE modelinin batarya kapasitesi belli oldu. Akıllı telefon 4500 mAh batarya ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Galaxy S21 baz modelinden daha yüksek kapasiteye sahip olacak. Benzer bir durum S20 FE modeli içinde gerçekleşmişti. Firma S20 FE modelinin bataryasını bildiğiniz üzere, S20 baz modelden daha yüksek tutmuştu. Akıllı telefonun batarya modeli dışında kod adı da belli odu. Hollandalı bir teknoloji sitesi cihazın kod adını ortaya çıkardı. Akıllı telefon R9 kod adına sahip. Ortaya çıkan kod adı sayesinde akıllı telefonun girdiği sertifika siteleri artık daha rahat takip edilebilecek. Bununla birlikte akıllı telefonun bataryası EB-BG990ABY model numarasına sahip. Bu da akıllara cihazın olası model numarasını getirdi. İlk tahminlere göre akıllı telefon SM-G990B model numarası ile piyasaya çıkacak. Ancak bu konuda kesinleşmiş bir detayın olmadığını unutmamak gerek.
Samsung Galaxy S21 FE Unpacked etkinliğinde sahne alacak!
Fiyat performans odaklı akıllı telefon, bu sene içerisinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte cihazın olası tasarım detayları ile alakalı geçtiğimiz haftalarda bazı bilgiler ortaya çıktı. Sızıntıları ile meşhur The Voice isimli internet sitesinde, cihazın tasarımını belli oldu. OnLeaks tarafından paylaşılan görsellere göre, Samsung Galaxy S21 FE, 6.4 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. AMOLED ekran paneli ile gelmesine kesin gözüyle bakılan akıllı telefon, ilave olarak delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ön kamera da bu delikli ekranın orta üst bölgesinde yer alacak. Ayrıca ön kameranın da 32 MP olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefon Galaxy S21 modelinden daha büyük ekrana sahip olacak. Bildiğiniz üzere Galaxy S21 6.2 inçlik ekran ile piyasaya çıkmıştı. Ayrıca Galaxy S21 FE modelinin 7.9 mm’lik inceliğe sahip olacak. Akıllı telefon arka tarafta ise tam üç adet kameraya sahip olacak. Ancak arka kameraların özellikleri ile alakalı henüz bir detay ortaya çıkmış değil.
Detaylı teknik özellikleri belli olmayan Samsung Galaxy S21 FE için iddialar da bitmiyor tabi ki. Akıllı telefonun iki versiyon ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bu versiyonlardan birinin Exynos 2100 işlemcisi ile diğerinin de Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkması benleniyor. Ayrıca akıllı telefonun 128/256 GB‘lık depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. Fiyat performans açısından sevilen bir model olan akıllı telefon, 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde sahne alacak. Bununla birlikte firma yakın bir zamanda Galaxy S20 FE 5G modelini de duyuracak gibi gözüküyor. Bakalım Samsung, Fan Edition modelleri ile piyasayı kasıp kavurmaya devam edecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Honor Play 20 modeli tanıtıldı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, giriş-orta segment yeni telefonu Honor Play 20 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Huawei’den ayrılıp bağımsız bir marka haline gelen Honor, en yeni telefonu Honor Play 20’yi sessizce piyasaya sürdü. Mütevazi özelliklere sahip olan Honor Play 20’nin kullandığı işlemci ise oldukça şaşırttı. Giriş orta segment arası bir cihaz olarak karşımıza çıkan Play 20, en azından başlangıç fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekebilecekmiş gibi görünüyor.
Honor Play 20; 6.51 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Bu ekranın üzerindeki damla çentik ise 5 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun arkasında ise 13 megapiksel ana kamerayı 2 megapiksel derinlik sensörü tamamlıyor. Ayrıca bu iki kameraya LED flaş eşlik ediyor.
Cihaz, TSMC tarafından 12nm işlem teknolojisi üzerine inşa edilmiş Unisoc T610 yonga seti ile güçlendirilmiş durumda. İşlemciye ise 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 128 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca Micro SD kart desteği ile depolama alanı 512 GB’a kadar artırılabiliyor.
Play 20, Magic UI 4.0 arayüz ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Ayrıca cihaz 5.000 mAh pil kapasitesine sahip.
Honor Play 20 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç FHD+
- İşlemci: Unisoc Tiger T610
- RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü
- Batarya: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Magic UI 4.0 (Android 10)
- Renk Seçenekleri: Magic Night Black, İzlanda Beyazı, Aurora Mavisi ve Titanyum Gümüş
Son olarak şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Honor Play 20, 30 Nisan itibarıyla Çin’deki perakendecilerden satın alınabilecek. 4 farklı renk seçeneğine sahip Play 20’in fiyatı ise 138 dolardan başlıyor. RAM seçeneklerine göre telefonun fiyatı 215 dolara kadar yükseliyor. Honor Play 20’nin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
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