Honor 50 Pro Plus modelinin tüm özellikleri ortaya çıktı!

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POCO‘nun beklenilen modelleri POCO X3 Pro ve POCO F3 için Türkiye lansman tarihi açıklandı. İşte POCO F3 ve X3 Pro’nun lansman tarihi ve özellikleri.

Geçtiğimiz yıl telefon tarafında en çok konuşulan markalardan birisi olan POCO, X3 NFC modeli ile piyasaya adeta bomba gibi düşmüştü. Özellikleri ve performansı ile dikkat çeken X3 NFC rakiplerini adeta kırdı geçti. Şimdi POCO ilgi görecek iki yeni modeli daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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POCO F3 ve X3 Pro’nun Türkiye lansman tarihi!

POCO‘nun yeni canavarları F3 ve X3 Pro geliyor. Twitter’da yapılan bir paylaşım ile kullanıcıları heyecanlandıran POCO, cihazlar için Türkiye lansman tarihini açıkladı. POCO tarafından yapılan açıklamaya göre POCO X3 Pro ve POCO F3 modellerinin Türkiye lansmanı 29 Nisan’da gerçekleşecek. Bu perşembe saat 15.00‘da gerçekleşecek olan Türkiye lansmanı cihazların özelliklerini de kesin olarak ortaya dökecek. Aynı zamanda X3 Pro ve F3 modellerinin Türkiye fiyatları da bu sayede açıklanmış olacak. Şimdi gelin POCO F3 ve X3 Pro modellerinin özelliklerine detaylıca bakalım.

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POCO F3’ün özellikleri!

İlk olarak Poco F3 modelini ele alacak olursak cihaz 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 120Hz yenileme hızı ve 1300 nit parlaklık sunan bu ekran, HDR10 + desteğine de sahip. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, 20:9 oranında görüntü sunuyor.

Yine cihazın ön kısmına baktığımızda 20MP‘lik f/2.4 diyagram açıklığına sahip bir ön kamera görüyoruz. Arka tarafa baktığımızda 48MP‘lik Sony IMX582 ana kamera olarak bizleri karşılıyor. Öte yandan f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8MP‘lik bir ultra geniş açılı kamera bulunurken, bir de 5MP‘lik makro sensör bizleri karşılıyor.

Performans tarafına geçtiğimizde Snapdragon 870 işlemci ve Adreno 650 GPU‘nun bulunduğunu görüyoruz. Bu birimleri 6GB ve 8GB LPDDR5 RAM ile destekleyen POCO F3, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı UFS 3.1 depolama sunuyor. 4520mAh‘lik bir batarya taşıyan cihaz, 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

Android 11 destekli MIUI 12 işletim sistemi ile gelen POCO F3, çift SIM, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü, çift hoparlör, Dolby Atmos ve NFC gibi özelliklere de sahip.

POCO X3 Pro’nun özellikleri!

POCO X3 Pro‘ya baktığımızda ise yine 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran görüyoruz. Bu sefer IPS LCD bir ekran bizleri karşılarken 120Hz yenileme hızından vazgeçilmemiş. Yine ön tarafında 20MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arkasında 48MP‘lik bir ana kameraya sahip. Bu ana kameranın yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensör, 2MP’lik makro kamera ve 2MP‘lik derinlik sensörü de yer alıyor.

Performansını Qualcomm Snapdragon 860‘dan alan cihaz, GPU tarafında bizleri Adreno 640 ile karşılıyor. 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri sunan POCO X3 Pro yine 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunuyor. 5160mAh’lik devasa bir batarya ile gelen Poco X3 Pro, F3 gibi 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 11 destekli MIUI 12 ile çalışan cihaz, 4G LTE, Bluetooth 5 ve Wi-Fi 5 bağlantı seçeneklerine sahip.

Cihazların genel olarak özellikleri bu şekildeydi. Perşembe günü yani 29 Nisan‘da yapılacak olan lansmanda bu özellikler teyit edilecek. Bakalım POCO yetkilileri başka ne gibi detaylar verecekler. Sizce POCO X3 Pro ve F3‘ün fiyatları ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.