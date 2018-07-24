Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3 4G desteğiyle tanıtıldı!

Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3, Mi Bunny Children Phone Watch 2C‘nin yükseltilmiş versiyonu olarak tanıtıldı. 4G destekli yeni sürüm, 599 Yuan yani yaklaşık olarak 420 TL fiyatıyla yarın Çin’de satışa çıkıyor.

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Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3 neler sunuyor?

Xiaomi’nin alt markası olan MITU, bu marka adı altında çocuk merkezli akıllı saatler ve izleme cihazları satmakta. Mi Bunny Children Phone Watch 2 ve 2C şu anda Çin’de satışta olsa da, şirket Mi Bunny Smartwatch 3 ile yeni özellikler vadediyor. Tasarım olarak Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3, Mi Bunny Children Phone Watch 2’ye oldukça benziyor.

Tasarım açısından bu akıllı saat, 320 x 360 piksel çözünürlüğüne ve 1,41 inç retina sınıfı HD AMOLED ekrana sahip. Ekranda 2.5D kavisli bir tasarım anlayışı hakim. Ayrıca ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.Mi Bunny Watch 3 (4G) IPX7 su geçirmezliğini desteklerken, kayışı cilde zararı olmayan, giyilmesi rahat bir malzemeden üretiliyor.Yeni sürümün göze çarpan en büyük özelliği ise 4G LTE desteği.Mi Bunny Smartwatch 3’te bir adet sim giriş yuvası bulunuyor.



Bünyesinde, uygun yere konumlandırılmış 2MP HD kamera bulunduran Mi Bunny Smartwatch 3, bu kamerayı çocuğun öğrenme sürecine katkıda bulunmak için bitkileri tanımlama yeteneği ile geliyor.Cihaz, çocuğun konumunu bulmak için kullanılan bir uygulama ile eşleştirilebiliyor. Üzerinde SOS düğmesi ile gelen akıllı saat, çocuğun SOS düğmesine basması ile ailesine konum bilgisi ve ses kaydı yollayabiliyor. Alt versiyonunun bulundurduğu beş kat konumlandırma sistemi ile karşılaştırıldığında, Mi Bunny Smartwatch 3 daha doğru konum verileri için dokuz kat konumlandırma sistemi ile daha kusursuz konum saptaması yapıyor.



Mavi, pembe gibi renk seçenekleri barındıran cihazın fiyatı her bir renk için 599 Yuan yani yaklaşık olarak 420 TL olacak ve cihaz yarın sadece Çin’de satışa çıkacak. Yeni tanıtılan bu akıllı saat Çin’de satışa çıkacak olsa da Çin dışında çalışacağı düşünülmüyor. Kısa süre önce Çin’den alınan MITU takip cihazı başka bir ülkede denenmiş ancak çalışmamış. Cihazın sadece Çin ağlarında çalışacağı düşünülüyor.Mi Bunny Smartwatch 3 piyasaya çıktığında “Çin dışında çalışır mı?” soruları cevap bulacaktır diye düşünüyoruz.