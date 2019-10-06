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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Erkut Durmuş)

Xiaomi Mi 9T Erkut Durmuş’un tecrübeleriyle beraber yeniden Sizin Yorumunuz serimizdeki yerini alıyor.

Fiyat/performans noktasında en başarılı telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 9T deneyimlerini bize aktaran Erkut, üç haftadır kullandığı telefonun detaylarını anlatacak.

İyi seyirler…

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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