Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Erkut Durmuş)
Sizin Yorumunuz
iPhone XR – Sizin Yorumunuz (Barış Lafcı)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde iPhone XR modeliyle Barış Lafcı konuğumuz oldu. Bakalım Barış Bey, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
Huawei Mate 20 Pro – Sizin Yorumunuz (Tolga Kurt)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei Mate 20 Pro akıllı telefonuyla Tolga Kurt oldu. Bakalım Tolga Bey, kullandığı cihazla ilgili bize neler söyleyecek?
Sizin Yorumunuz
Galaxy Note 8 – Sizin Yorumunuz (Veysel Soysal)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Galaxy Note 8 cihazıyla beraber Veysel Soysal oldu. Bakalım Veysel bey, bize cihazı ile ilgili neler anlatacak?
Sizin Yorumunuz5 saat önce
Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Erkut Durmuş)
Diğer15 saat önce
HP, atık bilgisayar bileşenlerini hurdadan kurtarıyor
Kamera Kıyaslama22 saat önce
GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi A3
Akıllı Telefonlar1 gün önce
Google, güvenlik açığı bulunan Android cihazların bir listesini yayınladı!
Video1 gün önce
Lanet ettiğimiz inceleme telefonu var mı? Sizden Gelenler #44
Sizin Yorumunuz5 saat önce
Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Erkut Durmuş)
Kamera Kıyaslama22 saat önce
GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi A3
Video1 gün önce
Lanet ettiğimiz inceleme telefonu var mı? Sizden Gelenler #44
Cuma Raporu2 gün önce
Cuma Raporu #70: Surface Duo, Call of Duty Mobile ve dahası
Sizin Yorumunuz2 gün önce
iPhone XR – Sizin Yorumunuz (Barış Lafcı)
Sizin Yorumunuz5 saat önce
Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Erkut Durmuş)
Kamera Kıyaslama22 saat önce
GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi A3
Video1 gün önce
Lanet ettiğimiz inceleme telefonu var mı? Sizden Gelenler #44
Cuma Raporu2 gün önce
Cuma Raporu #70: Surface Duo, Call of Duty Mobile ve dahası
Sizin Yorumunuz2 gün önce