Xiaomi Mi 9T Pro, resmi olarak Avrupa ve İngiltere’de duyuruldu!

Xiaomi’nin orta-üst segmentte konumlandırmış olduğu akıllı cihazı Mi 9T’nin Pro versiyonu resmen Avrupa ve İngiltere’deki kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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Xiaomi’nin yapmış olduğu resmi açıklamaya göre, cihaz 13 Eylül Çarşamba günü İngiltere saatiyle 13:00’da satışı başlanacak. Cihazın satışı Xiaomi’nin resmi internet sitesi ve Amazon kanalıyla gerçekleşecek.

Başlangıç fiyatı 399 Pound olarak belirlenen cihazın şu an için sadece 6GB RAM/128GB hafızaya sahip modeli bulunuyor. Xiaomi Mi 9T Pro‘da siyah ve limitli olarak sevenlerine sunulacak olan mavi renk seçeneklerinden birini tercih edebiliyorsunuz.

Cihaz aslında, Avrupa’da birkaç tedarikçi tarafından listelenmeye daha önceden başlanmıştı. Örneğin, Amazon Almanya’da telefon, yaklaşık olarak 500 dolar bandında görücüye çıkmıştı bile. Fakat başka bir Alman satıcı Belsimpel, akıllı cihazı 429 Euro (güncel kura göre 2700 TL) seviyesinden teklif ediyordu. Buna rağmen Xiaomi, resmi kanallardan Avrupa’da cihazın satışına başlamamıştı.

Mi 9T Pro, Çin’de geçtiğimiz ay duyurulan, K20 Pro‘nun Avrupa satışı için tekrar markalandırılmış versiyonu. Yani, bu demek oluyor ki Snapdragon 855 işlemci, 6.39 inç ekran altı parmak izi teknolojisine sahip AMOLED ekran ve 4.000 mAh gibi iddialı özelliklerle donatılmış bir cihazla karşı karşıyayız.

Ayrıca 20MP pop-up özçekim kamerası, üçlü arka kamera ve tabiki artık son nesil cihazlarda görmemeye alıştığımız kulaklık girişi de cihazda yerini koruyor.