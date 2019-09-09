Xiaomi 30 Watt kablosuz şarj teknolojisini duyurdu!

Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlik ile 30 Watt kapasiteli Mi Charge Turbo kablosuz şarj teknolojisini duyurdu. Xiaomi Mi Charge Turbo, yüksek hızlı şarj desteği ve ek özellikleri sayesinde rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor!

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Xiaomi Mi Charge Turbo, 30W kablosuz şarj ile rakiplerini korkutuyor!

Çin’de düzenlenen etkinlik ile görücüye çıkan Mi Charge Turbo, bünyesinde birkaç farklı özellik barındırıyor. Ancak duyurulan tüm özelliklerin odak noktası kablosuz şarj teknolojisi olmuş. Destek verilen akıllı telefonlara 30 Watt’a kadar kablosuz şarj desteği sunan teknoloji, dolum süresini neredeyse klasik şarjdan daha kısa bir hale getiriyor.

Xiaomi’nin verdiği bilgilere göre 4.000 mAh kapasiteli bir batarya 25 dakikada %50 doluluğa ulaşırken, pilin tamamen dolması 69 dakikayı buluyor. Bununla kalmayan Xiaomi, tanıtımda 40 Watt değerindeki kablosuz şarj teknolojisini de test etmeye başladıklarını duyurdu.

Mi Charge Turbo ile ters şarj teknolojisinde de önemli bir gelişim kat edilmiş. 10W ters şarj hızı sunan teknoloji, bu anlamda rakiplerini katlamayı başarıyor. Bu standardı destekleyen Huawei Mate 20 Pro diğer cihazları 3W hızında şarj ederken, Samsung ise 4W’a yakın bir değer sunuyor.

30 Watt’lık kablosuz şarj desteği sunan ilk ticari cihaz, yakın zamanda tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9 Pro 5G modeli olacak. Ayrıca markanın tasarımsal yönü ön plana çıkan Mi Mix 4 modelinde de bu teknolojiyi görebiliriz.