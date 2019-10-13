Xiaomi Mi 9T pil testi bölümümüz ile karşınızdayız. Bakalım Mi 9T modeli pil testimizden nasıl bir skor alıyor.

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Akıllı telefonların batarya performanslarını ölçtüğümüz serimiz Pil Testi videolarının son konuğu yılın en popüler telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9T oluyor. Mi 9T’nin batarya performansını videomuzda görebilirsiniz.

Kanalımızda bugüne kadar yayınlanan tüm pil testi videolarının skorlarına https://hwp.com.tr/piltesti adresindeki tablodan ulaşabilirsiniz 👍👍👍

İyi seyirler…