Pil Testi
Xiaomi Mi 9T – Pil Testi
Xiaomi Mi 9T pil testi bölümümüz ile karşınızdayız. Bakalım Mi 9T modeli pil testimizden nasıl bir skor alıyor.
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Akıllı telefonların batarya performanslarını ölçtüğümüz serimiz Pil Testi videolarının son konuğu yılın en popüler telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9T oluyor. Mi 9T’nin batarya performansını videomuzda görebilirsiniz.
Kanalımızda bugüne kadar yayınlanan tüm pil testi videolarının skorlarına https://hwp.com.tr/piltesti adresindeki tablodan ulaşabilirsiniz 👍👍👍
İyi seyirler…
Pil Testi
Casper VIA F3 – Pil Testi
Akıllı telefonların batarya performanslarını ölçtüğümüz serimiz Pil Testi videolarının son konuğu Casper’ın dikkat çeken telefonu Via F3 oluyor. Casper Via F3’ün batarya performansını videomuzda görebilirsiniz.
Kanalımızda bugüne kadar yayınlanan tüm pil testi videolarının skorlarına https://hwp.com.tr/piltesti adresindeki tablodan ulaşabilirsiniz 👍👍👍
İyi seyirler…
Pil Testi
Huawei P30 Lite – Pil Testi
Huawei P30 Lite modelinin pil testi videosuyla karşınızdayız. Merakla beklenen telefonun batarya performansını Ersin aktarıyor.
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Huawei P30 Lite – Pil Testi
Akıllı telefonların batarya performanslarını ölçtüğümüz serimiz Pil Testi videolarının son konuğu Huawei’nin başarılı orta seviye telefonu P30 Lite oluyor. Huawei P30 Lite’ın batarya performansını videomuzda görebilirsiniz.
Kanalımızda bugüne kadar yayınlanan tüm pil testi videolarının skorlarına https://hwp.com.tr/piltesti adresindeki tablodan ulaşabilirsiniz ???
İyi seyirler…
Pil Testi
Redmi Note 7 – Pil Testi (VİDEO)
Akıllı telefonların batarya performanslarını ölçtüğümüz serimiz Pil Testi videolarının son konuğu Xiaomi’nin yeni alt markasına ait telefonu Redmi Note 7 oluyor. Redmi Note 7’nin batarya performansını videomuzda görebilirsiniz.
Kanalımızda bugüne kadar yayınlanan tüm pil testi videolarının skorlarına https://hwp.com.tr/piltesti adresindeki tablodan ulaşabilirsiniz ???
İyi seyirler…