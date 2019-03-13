Xiaomi Mi 9 inceleme (VİDEO)

Xiaomi Mi 9 inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemisini mercek altına aldık. Bakalım Xiaomi Mi 9 özellikleriyle bizlere neler sunuyor?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 9 kutusundan çıkıyor

Xiaomi Mi 9 inceleme

İncelemeye geçmeden önce cihazın şu anda Türkiye’de resmi garantili veya ithalatçı garantili olarak satılmadığını belirtelim. Biz telefonu İspanya’daki Mi Shop üzerinden 449 € ödeyerek satın aldık. Çin’de ise 2999 Yuan‘dan başlayan fiyatlarla Xiaomi Mi 9′a sahip olmak mümkün.

Ürünün tasarımına baktığımızda bu sefer daha yuvarlatılmış hatlar görüyoruz. Ön tarafta Corning Gorilla Glass 6, arka tarafta ise Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisi ile donatılan telefonun yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı. Renk seçeneklerinde ise mavi, siyah ve mor olmak üzere üç farklı renk bulunuyor. Tasarım noktasında yine suya ve toza dayanıklılık yok. Ayrıca 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de cihazda yer almıyor. Eğer kablolu bir kulaklık kullanmak isterseniz kutu içeriğinden çıkan dönüştürücüyü kullanmanız gerekiyor. Modelin hoparlör performansını hem ses seviyesi hem de kalitesi anlamında bir hayli beğendik. Ancak bu hoparlörün mono olması, birçok rakibin stereo hoparlör kullandığını düşündüğümüzde üzücü bir durum.

Telefona ön taraftan baktığımızda bu sefer damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Sadece ön kameradan oluşan damla çentik dışında, ön tarafın büyük bölümü ekrandan oluşuyor. 6.39 inç boyutlu ekranda 1080p Full HD+ çözünürlük ve Super AMOLED panel kullanılmış. Ayrıca ekranda HDR10 desteğinin olduğunu da belirtelim. Super AMOLED panel sayesinde telefonun ayarlar bölümünde “her zaman açık ekran” özelliği yer alıyor. Ancak biz bu özelliği açmamıza rağmen hiçbir şekilde çalıştıramadık.

Merhaba Snapdragon 855!

Xiaomi Mi 9 şu anda Qualcomm’un en güçlü işlemcisi konumundaki Snapdragon 855 ile birlikte geliyor. Toplamda 8 çekirdek olan bu işlemcinin en performanslı çekirdeği 2.84 GHz saat hızında, yine performans tabanlı üç çekirdeği 2.42 GHz saat hızında çalışıyor. Verimlilik tabanlı 4 çekirdek ise 1.8 GHz hızında.

İşlemciye ek olarak 6 GB RAM veya 8 GB RAM ile birlikte 64 GB veya 128 GB dahili depolama alanı sunuluyor. Telefonda microSD kart desteğinin olmadığını belirtelim.

Xiaomi’nin ilk üç arka kameralı telefonu

Xiaomi Mi 9 inceleme videosunun belki de en önemli noktası kamera performansı. Zira cihaz şirketin ilk üç arka kamera kullandığı model olma özelliğini taşıyor. Ana kamera Sony IMX586 sensörünü kullanan, 1/2 inç boyutunda F/1.75 diyafram değeriyle gelen 48 MP‘lik bir kamera. İkinci kamera 12 MP telefoto lens. Bu sayede 2x optik zoom yapabiliyorsunuz. Üçüncü kamera ise 16 MP ultra geniş açı. Bu kamera ile de hem 117 derece geniş açı fotoğraflar çekebiliyor hem de 4 cm uzaklıktan makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

Cihazın ön tarafında ise 20 MP‘lik F/2.2 diyafram değerine sahip bir ön kamera bulunuyor.

Son olarak 3300 mAh kapasiteli bir pil ile gelen Xiaomi Mi 9 modelinde 27W kablolu şarj ve 20W kablosuz şarj desteği yer alıyor. Ancak kutu içeriğinden 18W’lık bir adaptör çıktığını belirtmemiz gerek.