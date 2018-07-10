Xiaomi Mi 8 SE ısınma testi videomuzda, her zaman olduğu gibi 10 dakika boyunca PUBG Mobile ve ardından 10 dakika boyunca 4K video kaydı yaptık. Tüm bu işlemler sonrasında hem ısı değişimlerini hem de pil değişimlerini kontrol ettik. Bakalım Xiaomi Mi 8 SE nasıl bir performans göstermiş.

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Xiaomi Mi 8 SE ısınma testi

Snapdragon 710 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan telefon, hem oyun hem de 4K video performansında oldukça az ısınarak birçok rakibinden daha iyi performans elde etti. Cihaz oyunda 40 dereceyi zor görürken, 4K video testinde 10. dakikada en fazla 41 dereceyi gördü. Bu sonuçlar da genel olarak Snapdragon 710 işlemcisinin az ısındığını gösteriyor.