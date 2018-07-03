Xiaomi Mi 8 SE kutu açılışı (VİDEO)

Xiaomi Mi 8 SE kutu açılışı videomuzda, Mi 8 ailesinin hem fiyat hem de donanımsal özellikler olarak en aşağıda bulunan üyesinin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.

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Xiaomi Mi 8 SE kutu açılışı ve özellikler

Xiaomi Mi 8 SE modeli 5.88 inçlik ekranda 2248 X 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca cihaz tasarım bakımından kompakt boyutlarına ek olarak daha dikdörtgen bir yapıya sahip.

Snapdragon 710 işlemci ile beraber grafik işlemcisi Adreno 616 olarak geliyor ve bu platform X15 LTE modem barındırıyor. Cihazın AnTuTu performans testinden aldığı puan ise 174,000 olarak görülüyor. Aynı zamanda cihaz 2 farklı RAM versiyonuna sahip. Bu versiyonlar 4 GB ve 6 GB RAM sunuyor. Depolama ise 64 GB.

3.120 mAh pil kapasitesine sahip cihazın arka tarafında 12 + 5 MP olmak üzere yapay zeka destekli bir arka kamera ve ön tarafta ise yine yapay zeka destekli 20 MP’lik bir ön kamera bulunuyor.