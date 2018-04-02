Xiaomi Mi 6X geliyor

Xiaomi Mi 6X modeli TENAA‘da görüldü ve bazı teknik özellikleri açığa çıktı. Xiaomi Mi 5X modelinin halefi olacak model, ortaya çıkan sızıntılara göre Snapdragon 625 işlemcisinden gücünü alacak.

Xiaomi Mi 6X neler sunacak?

Aşağıdaki fotoğraftan görebileceğiniz üzere 5.99 inç boyutlu IPS ekranda 2160 x 1080 FullHD+ çözünürlük sunacak cihaz, gücünü 2.2 GHz saat hızında çalışan Snapdragon 626 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanı sıra 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı olduğunu da belirtelim.

Kamera noktasında 20 MP + 8 MP çift arka kameray sahip cihazın 20 MP‘lik bir de ön kamerası bulunuyor. Yüksek ihtimalle MIUI 9.5 arayüzüyle gelecek cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemini kullanıyor.

Telefonun ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor.