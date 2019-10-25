Xiaomi Mi 6, MIUI 11’e kavuştu! Fakat, Android 9 tabanlı!

Xiaomi Mi 6, büyük bir çoğunluğun gönlünü kazanarak yüksek rağbet toplayan bir cihaz olduğunu göstermişti. Geçtiğimiz günlerde güncelleme gönderilen akıllı cihaz maalesef ki Android 10 yükseltmesine sahip olamadı.

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Çinli teknoloji devinin eski nesil üst segment cihazının çıkış tarihi itibariyle 2 senesini doldurmuş olduğunu görüyoruz. Bu da üretici firmaların güncelleme göndermek üzere belirledikleri bir sınır. Fakat firma yine de kullanıcılarını üzmemek için bu baremi aşarak bir güncelleme daha göndermeye kadar verdi. Hali hazırda Android Pie işletim sistemine sahip cihazın sürüm güncellemesiyle birlikte son gelen Android 10’a geçiş yapamadı.

Beklenen bir hamle olarak öngörülmesinin dışında, arayüzün tüm etmenleriyle birlikte güncellendiğini görüyoruz. Android Pie bile alacağı tahmin edilmeyen mütemadiyen firmanın yayınladığı güncelleştirme takviminde de yer almıyordu. Fakat son bir hamleyle fikir değişikliğine gidildi ve Android Pie betası geçen senenin Aralık ayında cihazlara verilmeye başlandı.

Eğer MIUI 11 hayranıysanız, eski cihazınızda bunu deneyimlemeniz mümkün hale geliyor. Tüm arayüz özellikleri mevcut olsa da, sürüm güncellemesinin getirdiği yeniliklerden yararlanamıyorsunuz. Yine de çok büyük değişikliklerin olduğunu belirtemeyiz. Çünkü halihazırda zaten MIUI 10’da bulunan karanlık mod, mesajlaşma uygulamasında akıllı cevaplama gibi fonksiyonlar dahil edilmişti.

Mi 6 tarafına, OTA’dan gelen güncellemenin toplam boyutunun 535MB olduğunu da belirtmekte fayda görüyorum. Güncellemenin detayları ise yayınlanan görselde belirtilmemiş durumda gözüküyor.