TCL’den zigzag tipi katlanabilir telefon geliyor!

TCL Plex ile firma son günlerde, yeni telefon portföyünün liderliğini üstlenecek ilk cihazını tanıtmıştı. TCL’nin katlanabilir telefon konsepti bir hayli enteresan yapıda dizayn edilmiş.

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Ülkemizde Alcatel olarak faaliyetlerini sürdüren fakat yakın zamanda global pazardaki markalanmasını da Türkiyeye getirmeyi hedefleyen firma TCL adıyla yaratılan telefonunu tanıtmıştı. Bu sefer ise yeni cihaz iddiaları bir başka önemli saftan gelmiş durumda.

TCL yeni katlanabilir telefon konsepti, bu yıl MWC ve IFA teknoloji fuarlarında gösterildi. Yeni nesil cihazla ilgili ilk prototipleri firma ilk kez orada gösterime taşımıştı. CNET tarafından görüntülenen habere göre, bizde size cihazla ilgili detayları derlemek istedik.

Zigzaglı bir görünüme sahip cihazda çift menteşe bulunuyor. Esasen, cihazı telefon formunda kullanmak istiyorsanız iki kez üzerinde bulunan bağlantı yerlerinden katlamanız gerekiyor. Bu durumda ekranların en dışında yer alan kısım birincil görüntü sağlayıcısı olmuş oluyor. Galaxy Fold’daki çift ekran dizaynının aksine, TCL’nin yeni prototipi, 10 inçlik bir tablet haline gelen birincil ekran kullanılıyor. Böylece ekranlar arası geçiş ve boyut farkı faktörleri ortadan kalkıyor.

Bu yeni dizayn çalışması, akıllara hemen lüks akıllı telefon kılıfları üreticisi Caviar tarafından yaratılmış katlanabilir iPhone cihazları getiriyor. Rus kılıf üreticisi benzer bir dizayn yapmış ama tabiki de aynısı diyemeyiz. Yapılan dizaynın benzer noktalar taşıdığı inkar edilemez bir gerçek. Aşağıdaki videodan konsept çalışmasını görüntüleyebilirsiniz.

TCL’in prototipinde maalesef ki şu an ekran ve diğer donanımlar aktif olarak çalışmıyor. Katlanabilir konsept, yayınlanan makaleye göre ekranı TCL tarafından inşa edilmiş. Henüz pazara girmeye hazır cihazlardan biri değil. Buna rağmen, şirket Ceo’su Gerdon, Eylül ayında marketi genişletmek için ek cihazlar paylaşacaklarını söylediklerini belirmişti.

Katlanabilir cihazlar, pazardaki sağlamlığını kanıtlamış gözüküyor. Şu an ana akım cihazlara nazaran yüksek fiyatlara ve üretim maliyetlerine sahip bu donanımları nasıl fiyatları düşüreceklerini ve sorunları çözümleyecekleri günü beklemeliyiz.