Akıllı Telefonlar
TCL’den zigzag tipi katlanabilir telefon geliyor!
TCL Plex ile firma son günlerde, yeni telefon portföyünün liderliğini üstlenecek ilk cihazını tanıtmıştı. TCL’nin katlanabilir telefon konsepti bir hayli enteresan yapıda dizayn edilmiş.
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Ülkemizde Alcatel olarak faaliyetlerini sürdüren fakat yakın zamanda global pazardaki markalanmasını da Türkiyeye getirmeyi hedefleyen firma TCL adıyla yaratılan telefonunu tanıtmıştı. Bu sefer ise yeni cihaz iddiaları bir başka önemli saftan gelmiş durumda.
TCL yeni katlanabilir telefon konsepti, bu yıl MWC ve IFA teknoloji fuarlarında gösterildi. Yeni nesil cihazla ilgili ilk prototipleri firma ilk kez orada gösterime taşımıştı. CNET tarafından görüntülenen habere göre, bizde size cihazla ilgili detayları derlemek istedik.
Zigzaglı bir görünüme sahip cihazda çift menteşe bulunuyor. Esasen, cihazı telefon formunda kullanmak istiyorsanız iki kez üzerinde bulunan bağlantı yerlerinden katlamanız gerekiyor. Bu durumda ekranların en dışında yer alan kısım birincil görüntü sağlayıcısı olmuş oluyor. Galaxy Fold’daki çift ekran dizaynının aksine, TCL’nin yeni prototipi, 10 inçlik bir tablet haline gelen birincil ekran kullanılıyor. Böylece ekranlar arası geçiş ve boyut farkı faktörleri ortadan kalkıyor.
Bu yeni dizayn çalışması, akıllara hemen lüks akıllı telefon kılıfları üreticisi Caviar tarafından yaratılmış katlanabilir iPhone cihazları getiriyor. Rus kılıf üreticisi benzer bir dizayn yapmış ama tabiki de aynısı diyemeyiz. Yapılan dizaynın benzer noktalar taşıdığı inkar edilemez bir gerçek. Aşağıdaki videodan konsept çalışmasını görüntüleyebilirsiniz.
TCL’in prototipinde maalesef ki şu an ekran ve diğer donanımlar aktif olarak çalışmıyor. Katlanabilir konsept, yayınlanan makaleye göre ekranı TCL tarafından inşa edilmiş. Henüz pazara girmeye hazır cihazlardan biri değil. Buna rağmen, şirket Ceo’su Gerdon, Eylül ayında marketi genişletmek için ek cihazlar paylaşacaklarını söylediklerini belirmişti.
Katlanabilir cihazlar, pazardaki sağlamlığını kanıtlamış gözüküyor. Şu an ana akım cihazlara nazaran yüksek fiyatlara ve üretim maliyetlerine sahip bu donanımları nasıl fiyatları düşüreceklerini ve sorunları çözümleyecekleri günü beklemeliyiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 6, MIUI 11’e kavuştu! Fakat, Android 9 tabanlı!
Xiaomi Mi 6, büyük bir çoğunluğun gönlünü kazanarak yüksek rağbet toplayan bir cihaz olduğunu göstermişti. Geçtiğimiz günlerde güncelleme gönderilen akıllı cihaz maalesef ki Android 10 yükseltmesine sahip olamadı.
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Çinli teknoloji devinin eski nesil üst segment cihazının çıkış tarihi itibariyle 2 senesini doldurmuş olduğunu görüyoruz. Bu da üretici firmaların güncelleme göndermek üzere belirledikleri bir sınır. Fakat firma yine de kullanıcılarını üzmemek için bu baremi aşarak bir güncelleme daha göndermeye kadar verdi. Hali hazırda Android Pie işletim sistemine sahip cihazın sürüm güncellemesiyle birlikte son gelen Android 10’a geçiş yapamadı.
Beklenen bir hamle olarak öngörülmesinin dışında, arayüzün tüm etmenleriyle birlikte güncellendiğini görüyoruz. Android Pie bile alacağı tahmin edilmeyen mütemadiyen firmanın yayınladığı güncelleştirme takviminde de yer almıyordu. Fakat son bir hamleyle fikir değişikliğine gidildi ve Android Pie betası geçen senenin Aralık ayında cihazlara verilmeye başlandı.
Eğer MIUI 11 hayranıysanız, eski cihazınızda bunu deneyimlemeniz mümkün hale geliyor. Tüm arayüz özellikleri mevcut olsa da, sürüm güncellemesinin getirdiği yeniliklerden yararlanamıyorsunuz. Yine de çok büyük değişikliklerin olduğunu belirtemeyiz. Çünkü halihazırda zaten MIUI 10’da bulunan karanlık mod, mesajlaşma uygulamasında akıllı cevaplama gibi fonksiyonlar dahil edilmişti.
Mi 6 tarafına, OTA’dan gelen güncellemenin toplam boyutunun 535MB olduğunu da belirtmekte fayda görüyorum. Güncellemenin detayları ise yayınlanan görselde belirtilmemiş durumda gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Google, Android 10 güncellemesi bu yıl yayınlayacak markaları açıkladı
Google, yeni işletim sistemi Android 10 için bu yıl içerisinde kullanılmaya başlanılacağını açıkladı. Şirket, aynı açıklamasının devamında 2019 yılının sonuna kadar Android 10 güncellemesi yayınlayacak üreticileri de sıraladı.
Dünya üzerinde mobil platformda en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi olan Android, her geçen yıl yeni bir güncelleme ile kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor. Androld 9 güncellemesi ile kullanıcıları oldukça sevindiren Google, Android 10’u bekleyen kullanıcıları da fazla bekletmeyecek gibi duruyor.
Google, bu güncelleme soruna çözüm olması ve şirketlerin telefonlarını güncellemelerini kolaylaştırması için Project Treble‘ı, Android 8.0 Oreo ile beraber yayınladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Android 9.0 Pie’ın ilk yılında en yüksek oranda kullanılan Android sürümü olduğunu belirtildi. Android Pie’ın kullanım oranı şu an %22.6 seviyelerinde.
Güncellemenin erken gelmesi hem kullanıcıları telefonlarına biraz daha ısındıracak, hem de tüm Android cihazlar için birçok yeniliği kullanıcıların beğenisine sunacak. Yayınlanan listede birçok marka yer alıyor.
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Google, 2019’da Android 10 Güncellemesi Alacak Markalar
- Asus
- LG
- Motorola
- Nokia
- Oppo
- Realme
- Samsung
- Sharp
- Sony
- Transsion
- Vivo
- Xiaomi
Google yaptığı bu atılım ile Android’in dağıtımı konusunda büyük bir adım. Bu hızlı güncelleme atağı işletim sisteminin yeni versiyonlarında da sürecek ve artacak. Listedeki markalar 2020 yılı gelmeden Android 10 işletim sistemini elde etmiş olacaklar. Bu da markaların yeni Android sürümünü cihazlarına daha hızlı bir şekilde entegre edebileceklerini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Meizu 16T, Snapdragon 855 işlemci, 4.500 mAh bataryayla tanıtıldı!
Meizu’nun son amiral gemisi olarak tanıtılan Meizu 16T bugün çıkışını yapmış oldu. Bayrak gemisi cihaz, süper agresif bir fiyatlandırmayla sahip olmanız gereken her şeye sahip olacak şekilde tasarlandı.
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Telefon, üzerinde çentik veya delik bulunmayan 6.5 inç OLED ekranla geliyor. Üstte yer alan çerçeve oldukça ince ve ekranın üst kısmına yerleştirilen kamera içinde oldukça yeterli duruyor. Kameranın yanında, ahize ve sensör grubu kullanımı tercih edilmiş.
Ekran, ayrıca düşük mavi ışık emisyonu sağlayan TÜV sertifikasıyla taçlandırılmış. Çözünürlük tarafı,, 1080 x 2232px olurken daha çok video izlerken farkına vardığımız en boy oranı ise standart modellere nazaran çok daha uç bir tercihlendirme yapılarak 18.5:9 olarak kullanılmış. Parmak izi okuyucu ise, ekran altındaki yerini koruyor.
Adreno 640 GPU ile desteklenen Snapdragon 855’den gücünü alan akıllı cihazda, her zaman olduğu gibi oldukça güçlü bir cihaz görüyoruz. 6GB RAM + 128GB dahili depolama/ 8GB RAM ve 256GB dahili depolama seçeneklerinden birini seçebildiğiniz telefonda maalesef ki artık microSD kart slotu bulunmuyor. Fakat 3.5mm ses çıkışı cihazın üst kısmında konumlandırılmış durumda
Telefonun arka tarafında, üç kameralı kurulum modeli bulunurken, bunlardan biri 12MP ana kamera çözümünün f/1.9 odak açıklığına sahip ikinci kamera çözümü 8MP ultra geniş açılı f/2.2 lens ve 5MP derinlik sensörü tercih edilmiş. Ön kamerada ise f/2.2 16MP kamera kullanılmış.
Batarya çözümünde oldukça cömert davranan firma, 4,500mAh kapasite dahilinde firmanın fast mCharge adını verdiği sistemi kullanıyor. Meizu’nun akıllısında, özelleştirilmiş Android 9 Pie tabanlı Flyme 8 arayüzü kullanılıyor.
Meizu, yazılım işini çözmek için herhangi bir çaba sarf ettiğini hala görmemekteyiz. Umarım yazılım ekibini gelen satışlar doğrultusunda genişletebilir. Meizu 16T’de üç renk seçeneği mevcut. Turuncu, Mavi ve Yeşil renklerden biri seçilebiliyor. 6GB/128GB standart model için 1,999 Yuan’a satılacak.
Öncelikle Çin’de satışa çıkması beklenen cihazın, Meizu’nun resmi mağazasında satışa çıkması bekleniyor. İç pazarın dışına çıkıp çıkmayacağını, zaman gösterecek. Umarım firmayı dezavantajlı kılan, güncelleme sorununu firma yakın tarihte çözer.