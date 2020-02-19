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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 5S Plus – Sizin Yorumunuz (Emre Balyemez)

Xiaomi Mi 5S Plus kullanıcısı Emre Balyemez, Sizin Yorumunuz serisinde, telefonunun gündelik hayattaki performansını bizlere aktarıyor.

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Mi 5S Plus cihazını Emre, 3.5 yıldır aktif olarak kullanıyor. Bizlere, 2020 şartlarında hala kullanılabilir bir cihaz mı? Arayüz içindeki akıcılık azaldı mı? Kamera performansı tatminkar mı? Bunlardan bahsedecek.

 

İyi seyirler.

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Teknolojiyle içli dışlı olmayı seven, yapay zeka teknolojilerine hayran, kendi halinde bir yazar.

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 6X – Sizi Yorumunuz (Ali Muhammed Köse)

18 Şubat 2020

Yazan:

Xiaomi Mi 6X Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, Xiaomi Mi 6X modeliyle Ali Muhammed Köse konuğumuz oldu. Bakalım Muhammed beyin telefonla ilgili deneyimleri nasıl?

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Anılcan Özkök)

16 Şubat 2020

Yazan:

Xiaomi Mi Note 10 - Sizin Yorumunuz (Anılcan Özkök)

Xiaomi Mi Note 10 kullanıcısı olan Anılcan Özkök Sizin Yorumunuz serisinde 108 MP kameralı telefonu aktarıyor.

Ankara’da üniversite öğrencisi olan Anılcan’ın Mi Note 10 hakkındaki görüşlerini, cihaz hakkında sevdiği ve sevmediği yönlerini bu videoda dinliyoruz.

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İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 8 bozulunca Mi 9T’ye geçmek (Dinçer Karadayı)

13 Şubat 2020

Yazan:

Xiaomi Mi 8'den Xiaomi Mi 9T'ye geçmek

Geçtiğimiz yıl ofisimize Huawei P9 Lite modeliyle katılan Dinçer Karadayı, şimdi de yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T ile Sizin Yorumunuz serimize katıldı. Dinçer Bey, aslında daha önce Xiaomi Mi 8 almasına karşın, cihazın bozulması dolayısıyla Xiaomi Mi 9T’ye geçmiş ve bize bu videoda tüm deneyimlerini anlattı.

 

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