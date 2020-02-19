Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 5S Plus – Sizin Yorumunuz (Emre Balyemez)
Xiaomi Mi 5S Plus kullanıcısı Emre Balyemez, Sizin Yorumunuz serisinde, telefonunun gündelik hayattaki performansını bizlere aktarıyor.
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Mi 5S Plus cihazını Emre, 3.5 yıldır aktif olarak kullanıyor. Bizlere, 2020 şartlarında hala kullanılabilir bir cihaz mı? Arayüz içindeki akıcılık azaldı mı? Kamera performansı tatminkar mı? Bunlardan bahsedecek.
İyi seyirler.
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 6X – Sizi Yorumunuz (Ali Muhammed Köse)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, Xiaomi Mi 6X modeliyle Ali Muhammed Köse konuğumuz oldu. Bakalım Muhammed beyin telefonla ilgili deneyimleri nasıl?
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Anılcan Özkök)
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 8 bozulunca Mi 9T’ye geçmek (Dinçer Karadayı)
Geçtiğimiz yıl ofisimize Huawei P9 Lite modeliyle katılan Dinçer Karadayı, şimdi de yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T ile Sizin Yorumunuz serimize katıldı. Dinçer Bey, aslında daha önce Xiaomi Mi 8 almasına karşın, cihazın bozulması dolayısıyla Xiaomi Mi 9T’ye geçmiş ve bize bu videoda tüm deneyimlerini anlattı.