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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Anılcan Özkök)

Xiaomi Mi Note 10 kullanıcısı olan Anılcan Özkök Sizin Yorumunuz serisinde 108 MP kameralı telefonu aktarıyor.

Ankara’da üniversite öğrencisi olan Anılcan’ın Mi Note 10 hakkındaki görüşlerini, cihaz hakkında sevdiği ve sevmediği yönlerini bu videoda dinliyoruz.

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İyi seyirler…

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 8 bozulunca Mi 9T’ye geçmek (Dinçer Karadayı)

13 Şubat 2020

Yazan:

Xiaomi Mi 8'den Xiaomi Mi 9T'ye geçmek

Geçtiğimiz yıl ofisimize Huawei P9 Lite modeliyle katılan Dinçer Karadayı, şimdi de yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T ile Sizin Yorumunuz serimize katıldı. Dinçer Bey, aslında daha önce Xiaomi Mi 8 almasına karşın, cihazın bozulması dolayısıyla Xiaomi Mi 9T’ye geçmiş ve bize bu videoda tüm deneyimlerini anlattı.

 

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Kim Kullanmak İster?

Kim Philips The One TV Kullanmak İster? – Önder Özbelli

10 Şubat 2020

Yazan:

Kim Philips The One TV Kullanmak İster? - Önder Özbeyli

Kim Kullanmak İster? serimizde Philips The One televizyonunu deneyimleyen bir diğer isim Önder Özbelli oldu. Bakalım Önder Bey, bir haftalık deneyim sonrası TV ile ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?

Kim kullanmak ister? serimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Siz de 55PUS7304 model numaralı Philips The One hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünzden bizlere aktarmayı unutmayın.

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Sizin Yorumunuz

4 kere servise gidip THH’den para iadesi almak – Sizin Yorumunuz (Furkan Hasoğlu)

8 Şubat 2020

Yazan:

4 kere servise gidip THH'den para iadesi almak - Sizin Yorumunuz (Furkan Hasoğlu)

Sony Xperia XZ cihazını Evkur üzerinden satın alan Furkan Hasoğlu, telefonda yaşanan çeşitli sorunların yetkili servis olan KVK tarafından çözülememesi sebebiyle Tüketici Hakem Heyeti’nden aldığı para iadesi karar sürecini aktarıyor.

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Yaklaşık bir buçuk yıl süren cihaz sorunları ve çözüm sürecini Furkan’dan dinliyoruz. Merak ettiğiniz soruları bu gönderi altından Furkan’a iletebilirsiniz.

İyi seyilrer…

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