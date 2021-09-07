Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11T Pro’nun Bazı Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Açıklandı!
Xiaomi‘nin yeni yüksek özellikli modeli Xiaomi Mi 11T Pro birkaç özelliği ile karşımıza çıktı. İşte Xiaomi Mi 11T Pro‘nun resmi olarak açıklanan özellikleri.
Xiaomi yeni amiral gemisi ailesini tanıtmadan önce Mi 11T ailesinin son üyesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan Xiaomi’nin yeni yüksek özellikli modeli Mi 11T Pro bugün birkaç özelliği ile karşımıza çıktı.
Mi isminden vazgeçme kararı alan Xiaomi, hala Mi ismini kullanan Mi 11T ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi 11T Pro isimli bu yeni model, geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ile karşımıza çıkmıştı. Bugün resmi bir açıklama yapan Xiaomi sızıntılara gerek kalmadan cihazın bazı özelliklerini açıkladı. İşte Xiaomi tarafından açıklanan Xiaomi Mi 11T Pro’nun özellikleri.
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İçindekiler
Xiaomi Mi 11T Pro geliyor!
Geçtiğimiz günlerde hemen hemen bütün özelliklerini sızdıran Mi 11T Pro‘nun haberini sizlerle paylaşmıştık. O yazıda cihazın birçok özelliği yer alıyordu. Tabi bu bilgilerin arasında cihazın 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da yazıyordu. Bugün açıklama yapan Xiaomi, Mi 11T Pro’nun 120W hızlı şarj desteği ile geleceğini doğruladı. Yani Mi 11T Pro‘nun 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı kesin.
120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W
— Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021
Tabi bu açıklama daha önceki sızıntılardaki bir bilgiyi doğruladığı için sızıntıda yer alan diğer bilgilerin doğruluk payını da güçlendiriyor. Peki sızdırılan özellikler neydi? Gelin onlara da göz atalım.
Xiaomi Mi 11T Pro’nun bilinen özellikleri!
Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip 20:9 en boy oranına sahip AMOLED bir ekran ile geleceği ortaya çıkan Mi 11T Pro bu ekranın üzerinde bir de 16MP‘lik ön kamera taşıyacak gibi görünüyor. Yine sızıntılara göre arkasında 64MP + 8MP + 5MP olmak üzere üçlü kamera grubu taşıyacağı bilinen cihaz, işletim sistemi olarak Android 11 tabanlı MIUI 12.5‘i kullanacak. Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888‘den alması beklenilen cihazın 5000mAh‘lik bir bataryaya sahip olacağı söyleniliyor. Ancak bataryanın 120W hızlı şarj desteği ile doldurulacağı kesin.
Xiaomi Mi 11T Pro’nun lansman tarihi!
Son olarak Twitter’da yaptığı paylaşımda Mi 11T Pro‘nun lansman tarihini de açıklayan Xiaomi, Mi 11T Pro için 15 Eylül tarihini işaret etti. Yani Xiaomi Mi 11T Pro tüm özellikleri ile 15 Eylül’de karşımızda olacak. Sizce Mi 11T Pro‘nun fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Realme Pad ile İlgili Yeni Ayrıntılar Ortaya Çıktı!
Eylül ayı, şirketlerin yeni ürünlerini kullanıcılara tanıtması için oldukça uygun bir zaman ve Realme de bu şirketler arasında yer alıyor. Realme, 9 Eylül’de gerçekleştireceği lansman ile Realme 8i ve Realme 8s’i tanıtacak. Bununla birlikte bu lansmanda şirketin yeni Realme Pad’i de resmi olarak karşımıza çıkacak. Lansmana bu kadar az bir zaman kalmışken firma, yeni tableti ile ilgili bazı önemli ayrıntıları kullanıcılarla paylaştı.
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Realme Pad hakkında hangi detaylar ortaya çıktı?
Realme Pad, 10.4 inçlik 2000 x 1200 piksel çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran/gövde oranı %82.5 olacak. Bununla birlikte daha önceki söylentilere göre tablet, Helio G80 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da cihazda mevcut. Realme’nin yeni tableti, ön ve arka tarafta 8 MP çözünürlüklü kamera ile gelecek. Tabletin kalınlığı ise 6.9 mm ile taşımaya oldukça uygun olacak. Cihaz, dört adet hoparlör, USB-C girişi, 7100 mAh batarya ve hızlı şarj özelliğine sahip. Realme Pad, arayüz tarafında ise Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ı kullanacak. Tahminlere göre cihaz, 233$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.
Realme, yeni akıllı telefonu GT Neo 2’yi yakında piyasaya sürecek!
Geçtiğimiz ay, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alan bir Realme cihaz, Geekbench’te ortaya çıktı. Bununla birlikte cihazın çeşitli renderlarını da haber kaynakları paylaştı. Şimdi ise firma, önceki söylentilerin bir kısmını resmi olarak kullanıcılara duyurdu. Bu duyuruda cihazın yakın zaman içerisinde piyasaya çıkacağı da kesinleşmiş oldu. Yakın zaman önce, RMX3370 kod adlı bir akıllı telefon TENAA’da ortaya çıkmıştı. Bu cihazın Realme GT Neo 2 olması muhtemel gözüküyor. Sızıntılarda cihazın 6.62 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile geleceği söyleniyordu. Ayrıca bu ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızına da sahip olacak.
Realme GT Neo 2, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanına sahip olması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte TENAA sızıntıları doğru ise cihazın 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca henüz doğrulanmamış veriler, bu cihazın Realme GT Neo Gaming adı altında global pazara çıkacağını gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
Redmi K50, 120W Hızlı Şarjı Destekleyebilir
Son iki yılda, Xiaomi hızlı şarj teknolojisine kesin bir giriş yaptı. İlk başta 120W kablolu hızlı şarj teknolojisini piyasaya sürmekle kalmadı, aynı zamanda 100W kablosuz şarj gücünün gerçekleştirilmesinde de öncülük yaptı. Çin’de yeni çıkan kablosuz şarj politikasının etkisiyle sınırlı olsa da, kablosuz şarj için şu anda 50W’ın üzerindeki güçlere ulaşılmıyor. Buna rağmen, şirket hala sektördeki en yüksek kablosuz şarj gücüne sahip. Xiaomi, yeni teknolojileri keşfetmeye devam ederken aynı zamanda da yüksek güçlü hızlı şarjı daha düşük fiyatlı modellere kadar indiriyor. Örneğin, Redmi serilerinde artık 67W hızlı şarj kullanıyor ve daha fazla kullanıcının yüksek güçlü şarj deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Yine de Redmi 67W hızlı şarjda durmayacak gibi görünüyor. Redmi K50 serisiyle ilgili son raporlar, daha yüksek bir şarj gücü kullanacağı iddia ediliyor.
Reddit kullanıcısı Digital Chat Station’a göre Redmi, gelecek yıl 120W hızlı şarjlı global bir model piyasaya sürecek. Redmi serisine ve akıllı telefonlarına bakıldığında Redmi K50 serisi bu özelliğe sahip olma ihtimali en yüksek akıllı telefon. Redmi K50 şarj gücü ile ilgili bazı sızıntılar mevcut. Bunlardan bazıları 67W hızlı şarj kullanacağını söylerken, bazıları 100W hızlı şarj kullanacağını söylemekte.
Xiaomi 150W Hızlı Şarja Geçecek
Redmi serisine ek olarak, 120W süper hızlı şarjın ardından Xiaomi’nin daha güçlü hızlı şarjı daha da keşfedeceğine dair spekülasyonlar var. Şarj gücünün (kablolu) 150W işaretine ulaşması bekleniyor. Şu an itibariyle bu şarj kapasitesini kullanan ilk akıllı telefon hakkında elimizde bir bilgi yok. Ancak piyasaya çıkmasına az kalan amiral gemisi Xiaomi 12 serisinin bir modelinde bu teknolojinin kullanılması beklenmekte.
Hatırlamak gerekirse, Mayıs ayında Xiaomi, Xiaomi Mi 11 serisinin Mi 11 Pro sürümünde güncellemeler yaptı ve bir çırpıda hızlı şarj için iki dünya rekoru kırdı. Bunların arasında kablolu şarj gücü 200W’a ulaştı ve %100 şarj olması sadece 8 dakika sürmüştü. Bu, kablolu şarj zamanlamasını ilk kez 10 dakikalık zamanda getiriyor. Aynı zamanda, 15 dakikada %100 şarj olabilen 120W ultra hızlı kablosuz şarjı da görünmüştü. Bu, şu anda sektördeki en yüksek kablosuz şarj kapasitesidir ancak Xiaomi, bazı nedenlerden dolayı bunu kullanıma sunamadı.
Çin’de kablosuz şarj için bazı yönetmelikler var. Yönetmeliğe göre, 50W’ın üzerinde kablosuz şarjın bir güvenlik garantisi yoktur. Uzun bir müzakereden sonra, insan güvenliği göz önüne alındığında, Çin’de kablosuz şarj kapasitesi 50W’ın üzerine çıkamıyor. Bunu göz önüne alırsak Xiaomi, Çin’de oldukça sıkıştırılıyor ve yenilikleri üretmede sıkıntılar çekiyor. Çin dışında diğer ülkelerde hızlı şarj için hiçbir yasa mevcut değil.
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