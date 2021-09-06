Huawei Nova 9 Ailesinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Huawei‘nin yeni orta segment modellerini bünyesinde barındıracak olan Huawei Nova 9 ailesinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte Huawei Nova 9 serisinin tanıtım tarihi.

Son zamanlarda zorlu dönemlerden geçen Huawei, tüm bu şartlara rağmen hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam eden Huawei, şimdi yeni orta segment akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

2020 yılının sonunda Huawei Nova 8 modelleri ile karşımıza çıkan şirket, şimdi serinin devamı olan Nova 9 ailesini tanıtmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda TENAA‘da karşımıza çıkan Huawei Nova 9, şimdi tanıtım tarihini de ortaya serdi.

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Huawei Nova 9 ailesi geliyor!

Geçtiğimiz ay TENAA‘da görünen RTL-AL00 model numarasına sahip Huawei modeli dikkat çekmişti. TENAA‘da görünmesiyle aslında kendini belli eden RTL-AL00, Huawei tarafından da doğrulandı. Yani cihaz tahmin edildiği gibi bir Huawei Nova 9 modeli.

Huawei Nova 9 hem şirket tarafından doğrulanması hem de TENAA‘da görüntülenmesi nedeniyle artık ortaya çıkmasına çok az bir süre kaldığını düşündürüyor. Zaten gelen bilgiler de cihazın çok yakın bir tarihte tanıtılacağını işaret ediyor. Gelen bilgilere göre Huawei Nova 9 ailesi 23 Eylül‘de tanıtılacak.

Tasarım olarak P50 modellerine benzeyen Huawei Nova 9 ailesi, yaklaşık 3 hafta sonra tüm detaylarıyla karşımızda olacak. Ancak şimdiden cihazın orta segmente hitap edeceğini biliyoruz. Ayrıca ön tarafta OLED bir panel ve ekran altı parmak izi sensörü olacağı da biliniyor. Tabiki cihaz HarmonyOS işletim sistemi ile çalışıyor ve kuvvetle muhtemel 5G destekliyor.

Huawei’nin yeni orta segment modelleri olan Huawei Nova 9 ailesi hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. 23 Eylül’de tüm detayları ile karşımıza çıkacak olan Huawei Nova 9 modelleri bakalım ne gibi özelliklere sahip olacaklar. Şimdiden cihaz hakkında bilgi sahibi olmak için bir alt model olan Huawei Nova 8 Pro’ya da göz atmanızda fayda var. O cihazın özelliklerine de hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Huawei Nova 8 Pro teknik özellikleri!

Ekran: 6.72 inç, OLED, FHD+

İşlemci: Kirin 985

RAM: 8GB

Depolama: 128GB / 256GB

Batarya: 4000mAh, 66W hızlı şarj destekli

Ön Kamera: 32MP + 16MP

Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP