Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin DxOMark puanı belli oldu

Xiaomi şirketinin en yeni amiral gemisi telefonu Mi 11 Ultra kamera performansı için DxOMark’ın incelemesine girdi. Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 11 Ultra, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.

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Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung tarafından geliştirilen 6.81 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR10+ desteğini de beraberinde getiriyor.

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Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Samsung tarafından geliştirilen 50 Megapiksel ISOCELL GN2 ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 48 Megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 ultra geniş açılı ve yine aynı sensörün kullanıldığı telefoto kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.

DxOMark’ın detaylı incelemesinde Mi 11 Ultra modeli; fotoğraf alanında 148, zoomda 100 ve video kısmında ise 117 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 143 puan olarak belirledi. Böylece cihaz aldığı bu skorlar ile birlikte Huawei Mate 40 Pro+’ı geride bıraktı.

Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 888

Grafik birimi: Adreno 660

RAM: 8 veya 12 GB

Depolama: 256 veya 512 GB

Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı

Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 48 MP, f/2,2 + 48 MP, f/4,1

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12

Bağlantı: WiFi 6+, Bluetooth 5.2, NFC, N1 / N3 / N28A / N41 / N77 / N78 / N79 (5G bantları)

Diğer: Ekran altı parmak izi sensörü, IP68

Ses: Harman Kardon stereo hoparlör, Hi-Res Audio ve Hi-Res Audio Wireless desteği

Son olarak DxOMark’ın verdiği puanlara bakıldığında Xiaomi Mi 11 Ultra; pozlama, renk doğruluğu ve otomatik odaklama konularında gayet başarılı görünüyor. Böylelikle cihaz tanıtıldığı ilk günden itibaren dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı cihaz koltuğuna oturmuş bulunuyor.

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