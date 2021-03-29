Xiaomi Mi 11 Pro modeli tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlemiş olduğu etkinlikte Xiaomi Mi 11 Pro modelini lanse etti. Şirketin yeni nesil amiral gemisi, teknik özellikleri ile ön plana çıkıyor.

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Xiaomi, Çin’de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştirerek en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Mi 11 Pro’yu duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Xiaomi Mi 11 Pro, Samsung üretimi 6.81 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR10+ desteğini de beraberinde getiriyor.

Gücünü Qualcomm’un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretmiş olduğu Snapdragon 888’den olan Mi 11 Pro, 8 GB RAM veya 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Depolamada ise 128 GB veya 256 GB’lık modelleri yer alıyor.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Samsung‘un yeni GN2 kamera sensör teknolojisine sahip ilk cihaz oldu. 50 Megapiksel ana kameraya ek olarak 13 Megapiksel 123 derecelik ultra geniş açı ve 8 Megapiksel periskop telefoto kamera bulunuyor. Ayrıca cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.

Xiaomi Mi 11 Pro modelinin teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 888

Grafik birimi: Adreno 660

RAM: 8 veya 12 GB

Depolama: 128 veya 256 GB

Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı

Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 13 MP, f/2,4 + 8 MP, f/3,4

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Aura

Son olarak Xiaomi Mi 11 Pro modelinin en çok merak edilen fiyatları da belli oldu. Söz konusu cihazın başlangıç modeli 8 GB/128 GB kapasite için belirlenen fiyatı yaklaşık 760 dolar isteniyor. Ayrıca 8GB/256GB kapasite için 807 dolar belirlenirken, 12GB/256GB kapasite 868 dolar olarak belirlenmiş.

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