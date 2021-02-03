Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma

iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve OPPO Find X2 karşılaştırması ile beraberiz. Türkiye’de satılan en iyi telefonları birçok paydada karşılaştırdık. Bakalım kazanan ve yılın en iyisi olan hangisi?

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Huawei Mate 40 Pro incelemesi; https://www.youtube.com/watch?v=bsf63D-WVlQ

OPPO Find X2 incelemesi; https://www.youtube.com/watch?v=DacIk1g_g4U

Samsung Galaxy Note 20 Ultra incelemesi; https://www.youtube.com/watch?v=CVHaaMH4aJk

Video karşılaştırma; https://www.youtube.com/watch?v=900yQPMTDEA

2020 yılının şampiyonunu belirliyoruz. 12 Pro Max ile Huawei Mate 40 Pro, OPPO Find X2 ve Samsung Galaxy Note20 Ultra modellerinin yer aldığı kıyaslamada daha önce video kıyaslamasını yapmıştık. Şimdi ise tasarım, ekran, performans ve kamera gibi birçok maddede cihazları kıyaslayarak en iyilerini belirlemeye çalıştık.

Hali hazırda Türkiye’de satın alınabilecek en iyi telefonlar olan bu ailede elbette fiyatlar da yüksek. 10.000 TL ile 20.000 TL arasında değişen fiyatlara sahip olan listemizde en uygun fiyatlı model OPPO Find X2 iken, en pahalısı da elimizde 512 GB versiyonu olan iPhone 12 Pro Max oluyor. Birçok kullanıcının en çok istediği telefonlar arasında bakalım hangi cihaz diğerine daha üstünlük sağlayabilecek.

Listemizdeki puanlamaları elbette kişisel deneyimler üzerinden objektif olarak yapmaya çalıştık. Fakat kullanıcıların önceliğine ve istediklerine göre bu durum elbette değişebilir. Farklı maddelerdeki sıralamaya göre de kendi önceliğinizi belirleyerek telefonların kendi aralarında hangi konularda üstün olduklarını böylece rahatlıkla görebilirsiniz. Lütfen sizler de aynı maddelerde kendi puanlarınızı ve kendi sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. Böylece genel bir kanıya da ulaşmış oluruz.