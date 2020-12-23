Xiaomi, Mi 11 Geekbench performans sonuçlarını paylaştı

Xiaomi, bugün resmi Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Mi 11 Geekbench testinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun tarafından bizzat paylaşılan sonuçlara göre Xiaomi Mi 11, kullanıcılarını performans bakımından epey bir memnun edeceğe benziyor.

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Xiaomi, yılın son golünü 28 Aralık’ta atacak. Şirket, anavatanında düzenleyeceği tanıtım etkinliğiyle birlikte en yeni amiral gemisi Mi 11’lerle tüketicileri buluşturacak. Büyük güne birkaç gün kala Xiaomi Mi 11 ile ilgili fiyat bilgileri ve birtakım sızıntılar gelmeye devam ederken, bu sefer de telefonun işlemci performansı gün yüzüne çıktı. Üstelik bu sefer ortaya çıkan şeyler sızıntı değil.

Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, resmi Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Xiaomi Mi 11 Geekbench puanlarını ortaya koydu. Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini bünyesinde barındıran telefonun tekli çekirdek performansının 1135; çoklu çekirdek performansının ise 3818 olduğu görülüyor. Bu oranlar aynı zamanda Xiaomi Mi 11’in işlemcisi Snapdragon 888’in, Huawei Kirin 9000’e önemli ölçüde fark attığını da net bir şekilde ortaya koyuyor.

Xiaomi Mi 11 Geekbench 5 test sonuçları





Xiaomi Mi 11, Qualcomm’un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle hayata gözlerini açacak olan telefonun, 12 GB da RAM’i bulunuyor. Bununla birlikte, spesifik olarak belli olmasa da en az 6 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı belirtilen Xiaomi Mi 11 modelinin bu ekranına da 120 Hz yenileme hızı eşlik edecek.

Bakalım, tüm gözlerimizi 28 Aralık’a doğru dikmiş bir şekilde bekliyoruz. Tabii ki telefon bütün dünyaya bir anda gelmeyecek, ancak resmi tanıtımından en azından son kullanıcı testlerini de bir şekilde görmüş olacağız. Bu bağlamda Geekbench skorları da bir nevi teyit edilmiş olacak.