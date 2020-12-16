Kamera Kıyaslama
Mi 10T Pro vs. Mi 10T kamera karşılaştırma
Xiaomi Mi 10T Pro ile Xiaomi Mi 10T cihazlarının kamera karşılaştırması ile beraberiz. Ön ve arka kameralarda çeşitli modlarda çektiğimiz fotoğraf ve video farklarını bu videoda görebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; Xiaomi Mi10T Pro vs. POCO F2 Pro | Fiyat/performans kralı hangisi?
Mi 10T Pro vs. Mi 10T kamera karşılaştırma
Xiaomi Mi 10T modellerini Hepsiburada üzerinden satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/28b32f9b
Xiaomi Mi 10T modellerini Trendyol üzerinden satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz: https://ty.gl/3fpdbajj
Xiaomi Mi10T Pro kamera özellikleri;
108 MP, f/1.7, 26mm (geniş), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS (Samsung HMX)
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm
5 MP, f/2.4, (makro), AF
Xiaomi Mi 10T kamera özellikleri;
64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF (Sony IMX682)
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm
5 MP, f/2.4, (makro), AF
Mi 10T, 64 MP değerindeki Sony IMX682 lensini kullanıyor. Diğer lensleri ise 13 MP değerindeki geniş ve 5 MP makro. Ön kamerası da Pro’da olduğu gibi 20 MP değerindeki Samsung S5K3T2. Video tarafında 8K 30 fps çekim yapabiliyor olması da önemli bir artı.
Fotoğraf kanadında da fiyatına göre iyi bir performans sunuyor. Gece çekimleri vs. oldukça başarılı. Ama sanki bir güncelleme ya da GCam söz konusu kamera kalitesini daha fazla arttırır gibi de geliyor. Fakat cihazın kamerasına kötü de diyemeyiz.
Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi10T arasında sadece ana kamera leslerinde farklarının olduğunu belirtelim. Birinde Sony üretimi Sony IMX682 sensörü 64 MP değerinde çözünürlük sunarken, Pro modelinde ise Samsung HMX sensörü ile 108 MP değer ve optik imaj sabitleme desteği de sunuyor. bakalım bu iki telefon arasındaki temel farka göre fotoğraf kanadında ne gibi farklılıklar bulunuyor. Hep beraber izleyelim.
Kamera Kıyaslama
Huawei Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, P40 Pro ve P40 video karşılaştırma
Huawei Mate 40 Pro modeli satışa çıkması ile ilk dörtlü kıyaslama testimizi yapıyoruz. Sırasıyla Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, P40 Pro ve P40 modellerinin dörtlü video karşılaştırmasını yaptık.
İlginizi çekebilir; MATE 40 PRO ön inceleme | Huawei’nin yeni kralı ofiste!
Huawei Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, P40 Pro ve P40 video karşılaştırma
Mate 40 Pro özellikle gelişmiş video özellikleriyle dikkat çekiyor. Hem önde hem arkada 4K 60 fps kayıt alabilen telefonun performansını burada görebileceksiniz. Sadece Mate 30 Pro’nun ön kamerada 1080p 30 fps kayıt aldığını hatırlatalım.
Böylece Huawei kanadının Mate ve P serisinin video performanslarını bu videoda göreceksiniz.
Kamera lideri telefon
Mate 40 Pro modeli, 50 MP ana kamerasının yanı sıra 20 MP ultra geniş sine kamera, 12 MP telefoto ve lazer lens kullanan cihaz, fotoğraf ve video konusunda da en iyisi olmayı hedefliyor. 13 MP ön kamerası da 4K 60 fps videoler çekebilme kabiliyetine sahip. Bu videoda ise Mate 40 Pro modelinin Mate 30 Pro, P40 Pro ve P40 modelleriyle 4K 60 fps video kaydında ne gibi avantajları ve geliştirmelerini olduğunu göstermeyi hedefledik.
Aynı zamanda telefon 0,7x geniş açı ile kayda başlasa da bir süre sonra eşitlik olması açısından her cihazı 1x konumuna getirerek test ettik. Ön kamerada ise bir değişiklik yapmadık. Ancak Mate 30 Pro modelinin ön kamerada 4K kayıt yapamadığını hatırlatalım. Ancak diğer telefonlar 4K kalitesinde ön kamera video kaydı yapabiliyor.
Huawei Mate 40 Pro özellikleri
- 9.1 mm incelik
- 212 gram ağırlık
- 6.76 inç 1344 x 2772 OLED, HDR10, 90Hz
- Kirin 9000 5G (5 nm)
- Mali-G78 MP24
- 8 GB RAM
- 256 GB UFS 3.1
- NM (Nano Memory)
- 50 MP, f/1.9 + 12 MP, f/3.4 + 20 MP + Lazer sensör
- [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/480fps, [email protected], [email protected] video kaydı
- 13 MP, + TOF 3D ön kamera
- [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps ön kamera video kaydı
- Stereo Hoparlör
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2, Kızılötesi, NFC
- 4400 mAh (66W kablolu 50W kablosuz şarj)
İnceleme
POCO F2 Pro vs. Samsung Galaxy S20 FE | Hangisi alınır?
POCO F2 Pro ve Samsung Galaxy S20 FE kıyaslaması ile karşınızdayız. 5.500 – 6.000 TL bandının fazlasıyla kıyaslanan iki modeline detaylı bir şekilde bakış atıyoruz.
İlginizi çekebilir; Poco X3 NFC vs Realme 7 Pro vs Galaxy M51 – ZORLU KIYASLAMA!
POCO F2 Pro vs. Samsung Galaxy S20 FE | Hangisi alınır?
Videoda yer alan S20 FE ve POCO F2 Pro’yu satın almak için; https://hwp.to/2IqfkGv
Samsung Galaxy S20 FE özellikleri
Boyut: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm
Ağırlık: 190 gr
Kasa: Plastik Kapak – Alüminyum Çerçeve
Ekran: 6,5 inç 1800 x 2400 piksel FHD+ Super AMOLED 120 Hz HDR10+
İşlemci: Exynos 990
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 128 GB + Micro SD
Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 4500 mAh
Hızlı Şarj: 25 Watt
POCO F2 Pro özellikleri
Boyut: 163.3 x 75.4 x 8.9 mm
Ağırlık: 219 gr
Kasa: Cam arka – Alüminyum Çerçeve
Ekran: 6,67 inç 1800 x 2400 piksel FHD+ Super AMOLED 60 Hz HDR10+
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4700 mAh
Hızlı Şarj: 30 Watt
Kamera Kıyaslama
OPPO Reno 4 Pro, Reno 4, Reno 4 Lite, Reno 3 video karşılaştırma
4’lü kamera kıyaslama videolarımız geri döndü! Bu videoda OPPO Reno 4 Pro, Reno 4, Reno 4 Lite, Reno 3 modellerini karşılaştırdık.
İlginizi çekebilir; Poco X3, Galaxy M51, Realme 7 Pro, Reno 4 Lite video çekim karşılaştırması
OPPO Reno 4 Pro, Reno 4, Reno 4 Lite, Reno 3 video karşılaştırma
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 2 saat önce
-
Yazan: osilator, 2 gün önce
-
Yazan: osilator, 2 gün önce
-
Yazan: osilator, 2 gün önce
-
Yazan: osilator, 2 gün önce