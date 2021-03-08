Xiaomi Mi 10S Özellikleri ve Tanıtım Tarihiyle Ortaya Çıktı!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Oppo, ülkemizdeki üretimine resmen başladı. Hatta, üretilen ilk model de Oppo A15S oldu. Fakat dikkatleri çeken başka bir durum da söz konusu. Konuyla ilgili tweet atan Sayın Sanayi Bakanı Mustafa Varank, attığı tweette, “Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı.” dedi. Durum böyle olunca birçok insan da, CKD’nin ne olduğunu merak etmeye başladı. CKD üretim sistemi nedir gelin kısaca açıklayalım.

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Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı. Hoşgeldin! @OPPOmobileTR pic.twitter.com/dLW1zWG3z9 — Mustafa Varank (@varank) March 8, 2021

CKD (complete knock-down) üretim sistemi nedir?

Üretimde ve sanayide kullanılan birçok terim mevcut. Sektör dışından olan insanların da konuyla ilgili kafa karışıklıkları yaşayabilmesi haliyle çok doğal hale geliyor. Peki, Sayın Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın paylaşımından sonra insanların merak etmeye başladığı CKD üretim sistemi nedir? KD sisteminin alt yöntemi olan CKD, üretilecek olan ürünün bütün parçalarının ayrı olarak başka noktalardan gelerek; tek bir destinasyonda birleştirilmesi mantığına dayanıyor. Bu yöntemin uygulanmasının birçok sebebi var. Montaj için seçilen ülkede, montaj maliyetinin düşük olması; montaj destinasyonunun, hedeflenen pazara yakın olması gibi birçok parametre, CKD üretimi cazip hale getiriyor.

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Durumu daha iyi anlayabilmek için gelin üretici gözüyle düşünelim:

Üreticiler, üretecekleri ürünün en düşük maliyetle ortaya çıkabilmesini amaçlar. Bunun için ihtiyaç duyulan her komponenti en uygun fiyata mal etmeye çalışırlar. Ürünle ilgili gerekli parçalar ve malzemeler toplandıktan sonra; elbette ki bir üretim bandının kurulması gerekir. Diyelim üretici olarak; bütün komponentleri hedeflediğiniz maliyetlerde üretmeyi veya satın almayı başardınız. Peki sırada ne var? Tabi ki montaj. Montaj problemini, olabilecek en kaliteli şekilde, en uygun bedellerle çözmeniz gerekiyor. Ürün komponentlerini çok uygun fiyatlara toplasanız bile; üretim aşamasında masraflarınızı artırırsanız komponentleri ucuza alabilmiş olmanızın bir önemi kalmayacak. Bu durumda üreticiler, CKD sistemine yönelmeyi tercih ediyor.

Peki CKD ne gibi faydalar sağlıyor? Diğer üretim sistemlerinden farkı ne?

CKD sistemi, özellikle otomotiv endüstrisinde tercih edilen bir sistem. Çünkü hiçbir üreticinin, üreteceği bütün malzemeyi ve parçaları kendi bünyesinde üretmesi mümkün olmuyor. Örneğin lastikler İtalya’dan alınırken; amortisörler İsveç’ten alınabiliyor (Pirelli lastik ve Öhlins süspansiyonlara sahip bir otomobil hayal edin.). Otomotiv firmaları, özel üretim teknikleriyle üretilmesi gereken parçaları, farklı noktalardaki üreticilerden satın alıyor ve kendi fabrikalarında, nihai ürünlerine monte ediyorlar. Aynı mantık akıllı telefonlar için de geçerli. Örneğin işlemci üretmek çok zor ve zahmetli bir süreç olduğu için birçok akıllı telefon üreticisi Qualcomm veya MediaTek gibi markalardan bu ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu noktada, diyelim ki bir akıllı telefonun işlemci hariç bütün komponentlerini kendi başınıza üretebiliyorsunuz; bu durumda SKD üretim yöntemine de yönelebilirsiniz. Yani ürünü büyük oranda üretip; ihtiyaç duyduğunuz spesifik parçaları belirli üreticilerden alıp; nihai ürüne ekleyebilirsiniz. Ama günümüz akıllı telefon sektöründe bu durum çok zor.

CKD sisteminde Oppo, ülkemizde akıllı telefonlarını üretebilmek için; birçok farklı destinasyon ve üreticiden sağladığı parçaları ülkemizde bir araya getirecek. Ardından, oluşturulan üretim bandında bütün bu parçalar montajlanacak ve bugün gördüğümüz Oppo A15S gibi nihai ürünler ortaya çıkacak. CKD üretim sitemini bu şekilde özetleyebiliriz. Aklınıza takılan soruları yorumlarda bizlere sorabilirsiniz.