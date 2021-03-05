Oppo Find X3 Pro, Samsung’un 120Hz’lik Ekranını Kullanacak!

Oppo Find X3 Pro, Samsung’un 120Hz AMOLED LTPO ekranını kullanacak. İşte Oppo Find X3 Pro’nun bilinen tüm özellikleri.

Oppo‘nun yeni amiral gemisi modeli X3 Pro hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce birçok özelliğini öğrendiğimiz Find X3 Pro, şimdi ekran özellikleri ile karşımıza çıkıyor. Sızıntılara göre Find X3 Pro, Samsung’un LTPO ekranı ile birlikte gelecek.

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Oppo yeni akıllı telefon modeli X3 Pro için Samsung ile iş birliği yapıyor. Ice Universe tarafından gelen sızıntılara göre Find X3 Pro, üzerinde Samsung’a ait bir ekran taşıyacak. Ancak bu ekran LTPO tip bir ekran. Oppo Find X3 Pro daha önce akıllı saatlarde gördüğümüz bir ekran tipi ile gelecek. Dolayısıyla Find X3 Pro, Samsung‘un LTPO ekranını kullanan ilk telefon olacak.

In addition to Samsung, the first mobile phone to use an LTPO screen is the OPPO Find X3 series, which supports 5Hz-120Hz smart adjustment, and this screen supports 10bit, the top E4 screen from Samsung Display. — Ice universe (@UniverseIce) March 5, 2021

Oppo Find X3 Pro üzerinde Samsung’a ait AMOLED LTPO tip ekran taşıyacak. 5-120Hz arasında yenileme hızı sunan Samsung LTPO ekran, 10 bir renk desteği ile geliyor. Dolayısıyla Find X3 Pro tüm bu özelliklere sahip olacak. Ek olarak bu ekranın 6.78 inç büyüklüğünde olacağı da söyleniliyor.

Oppo Find X3 Pro’nun özellikleri!

Find X3 Pro’nun özelliklerine bakarsak cihaz 65W SuperVOOC hızlı şarj ve 4500mAh batarya ile geliyor. Android 11 destekli ColorOS 11 işletim sistemi ile çalışan cihaz, 50MP’lik Sony IMX766 sensörünü üzerinde taşıyor.

Bununla birlikte yine 50MP‘lik ultra geniş açılı kamera, 13MP‘lik periskop kamera ve 5MP‘lik makro kamera ile gelen cihaz, ön tarafında 32MP‘lik bir ön kamera taşıyor. Snapdragon 888 yonga setinden güç alan Find X3 Pro, 12GB Ram ve 256GB depolama ile birlikte gelecek.

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