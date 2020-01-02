Xiaomi Mi 10 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!

Redmi K30 modelinin 5G sürümünü duyurmaya hazırlanan Xiaomi, bir yandan da amiral gemisi modeli Mi 10 için hazırlıklarını sürdürüyor. Merakla beklenen Xiaomi Mi 10 serisinin ne zaman duyurulacağı sonunda netlik kazandı!

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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro kısa süre sonra duyurulacak

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia, yeni Mi modelinin Şubat ayı içerisinde yapılacak etkinlik ile tanıtılacağını belirtiyordu. Markaya ait yakın tarihli bir rapora göre ise Xiaomi Mi 10’un yılın ilk çeyreğinde resmi olarak duyurulacağı kesinlik kazandı. Ayrıca bu etkinlikte Mi 10 Pro adlı bir model daha tanıtılacak. Hatırlanacağı üzere Xiaomi, geçtiğimiz yıl Mi 9 ve Mi 9 Pro modellerini farklı tarihlerde piyasaya sürmüştü. Anlaşılan o ki marka, Mi 10 serisi için eş zamanlı bir piyasaya çıkış stratejisi planlıyor.

Xiaomi Mi 10 serisi için gelen son bilgiler, modelin batarya kapasitesini ortaya çıkarmıştı. Buna göre Mi 10’da 4.500 mAh ile 4.800 mAh arası bir batarya yer alacak. Pro versiyonunda ise 5.000 mAh kapasiteli batarya görmek sürpriz olmayacaktır. Öte yandan Aralık başında düzenlenen Qualcomm Snapdragon etkinliğinde Mi 10 modelinin Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacağı belirtilmişti. Bu işlemciyi kullanacak olan ilk telefonun Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olduğunu da belirtelim.

Diğer iddialara göre Mi 10 ve Mi 10 Pro, fiyat/performans dengesini korumaya devam edecek. Temel modelin 500 dolar bandında olacağı tahmin edilirken, 5G destekli versiyon için 550 dolarlık bir fiyat etiketinin olabileceği söyleniyor.