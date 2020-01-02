Dizüstü Bilgisayar
Reklamlarda boy gösteren bilgisayar: Casper Nirvana S500 incelemesi
Casper Nirvana S500 incelemesiyle karşınızdayız. Bize gelen S500-8565-8H50P-G-F kod adlı modelini incelediğimiz videomuzda reklamlarda ve bilboardlarda sıkça gördüğümüz fiyat/performans ürününe bakıyoruz.
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19,9 mm inceliğinde ve 1,9 kg ağırlığında olan Casper Nirvana S500, 15,6 inç FHD ekran ile geliyor. Gücünü Intel Core i7 8565U işlemci seçeneği ile gelen cihaz 10. Nesil CometLake seçenekleriyle de satın alınabiliyor.
Nvidia GeForce MX230 ekran kartı ile günlük işlerinizden fazlasını ve temel oyunları da oynatabilen S500, 8 GB bellek, 512 GB SSD ile kutudan çıkacak.
Wi-Fi AC ve BT 5.0 desteği de sunan cihaz 10 saate varan pil ömrü iddiasında bulunsa da biz 8 saat dolaylarını normal kullanımda görmeyi başardık.
Detayları videomuzda görebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
Oyuncular için tam tekmil laptop: ROG Strix Scar III inceleme
Gerek özel tasarımı, gerek ekran teknolojileri gerekse donanımıyla tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olan ROG Strix Scar III incelemesiyle karşınızdayız.
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ROG Strix Scar III’ün ofisimize incelemeye gelen örneği 17 inçlik ROG Strix Scar III G731GW-EV002T kod adını alan model. Tasarımına baktığımızda BMW Designworks Group işbirliğiyle hazırlanan ve detaylarında BMW’yi andıran özel bir tasarım görmekteyiz. Katmanlı yapısı ile 3D Flow Zone adını alan hava kanallarıyla dikkat çeken Scar III, ince, karbon desenli iç mekan, yeni sarmalayıcı ışık çubuğu, klavye ve ROG logosu boyunca uzanan Aura Sync aydınlatma ile albenisi çok yüksek olan bir model.
ROG Strix Scar III’ü özel yapan Keystone
Tamamen farklı ve yenilikçi bir özellik olan Keystone kullanan Scar III, cihazınızı kişiselleştirmek ve kişisel verilerinizi korumak için özel bir alan yaratıyor. Bu fiziksel, NFC destekli anahtarınızı yerleştirildiğiniz zaman kendinize has Armory Crate profiliniz anında cihazda aktif olurken, size özel ve sadece Keystone ile aktifleştirilen Shadow Drive depolama alanınız da kullanma açılmış oluyor.
Yani Keystone size hem özel bir alan hem de özelleştirilmiş profil sunuyor. ROG Strix Scar III başında değilken Keystone’u özel anahtarlığında taşıyarak kişisel verilerinizi koruyabileceksiniz.
Donanım özellikleri
Saf oyuncu laptop modeli olan Scar II modelinin kalbinde Intel Core i7 9750H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16 GB bellek, 512 GB SSD, 1 TB HDD gibi detaylar yer alıyor. Bu sayede hem oyunlarınız için geniş bir alan, hem Windows 10 ve programlarınız için de geniş bir depolamaya sahip oluyorsunuz.
Ekran tarafında 17,3 inç gibi geniş bir LED ekran sağlayan ROG Strix Scar III, Full HD bir panel sunarken, %72 oranında NTSC renk gamutu ve 144 Hz panel sunuyor. Bu sayede akıcı oyunları geniş ekranda oldukça eğlenceli ve sorunsuz bir biçimde oynayabilir, birçok profesyonel işinizi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Kendi denemelerimde 4K video kurgusunu sorunsuz ve takılma olmadan rahatlıkla yapabildiğimi söylemek istiyorum.
Sorunsuz bağlantı
Bağlantı kanadında da oldukça dolu dolu olan cihazda Intel 802.11ac (2×2) Gigabit Wi-Fi modemi ve Bluetooth 5.0 desteği mevcut. Bir oyuncu bilgisayarı olduğu için Gigabit seviyesinde RJ45 LAN bağlantısı da sunan cihazda, 1 adet kombo ses, 3 adet USB 3.1 Gen 1 Tip-A bağlantı noktaları ve 1 adet de DisplayPort olarak kullanabileceğiniz USB 3.2 Gen 2 arayüzü sağlayan Tip-C bağlantı noktası yer alıyor. Görüntü için ise HDMI 2.0b destekli HDMI portu da mevcut.
Güçlü ses avantajı
ROG Strix Scar III üzerinde bulunan 4 Watt değerinde çift hoparlör ile stereo ses deneyimini oldukça doyurucu olarak sunabiliyor. 3 kata varan daha fazla ses ve bass verebilen bu hoparlörler oyun, dizi/film ve müzik deneyimlerinizde ekstra bir hoparlöre gerek bırakmadan tatmin edebilecek seviyede. Şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü ve en doyurucu ses deneyimlerinden birini Scar III’te gördüm.
Oyun test sonuçları
Daha sonra video incelememizde detaylı olarak görebileceğiniz test sonuçlarına baktığımızda Full HD ve ultra olarak ayarladığımız oyunlarda ise aldığımız performans sonuçları ortalama olarak şu şekilde;
- PUBG: +90 FPS
- Metro Exodus: +80 FPS
- Apex Legends: +100 FPS
- BFV (RTX Açık): +60 FPS
- BFV (RTX Kapalı): +70 FPS
- Far Cry New Dawn: +60 FPS
- Shadow of War: +90 FPS
Sonuç olarak ROG Strix Scar III tam bir oyun meraklıları için tasarlanmış, güçlü tasarımı ve güçlü performansı ile dikkat çeken oldukça beğendiğim bir dizüstü bilgisayar modeli oldu. Sanırım bu yılın en çok hoşuma giden oyuncu dizüstü bilgisayar modeli bu olabilir.
ASUS
ROG ailesi karşı karşıya: Strix Scar III mü? Zephyrus S mi?
Asus’un oyunculara yönelik Republic of Gamers (ROG) dizüstü bilgisayar ailesinde iki temel model dikkat çekiyor. Bir yanda ince yapısıyla dikkat çeken Zephyrus, bir diğer yanda ise agresif tasarımıyla göz alıcı Strix Scar. Peki bu serilerin farkı nedir? Hangisini tercih etmeli? Soruların cevabını bu yazımızda veriyoruz.
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İlk olarak modelleri tek tek tanıyarak ardından farklarına göz atalım. Scar III ile başlıyoruz.
ROG Strix Scar III
Tasarımı ve performansı ile fark yaratmayı başaran yeni nesil Strix Scar modeli olan ROG Strix Scar III, BMW Design Group ve Asus mühendisleri tarafından ortak yürütülen bir çalışmaya ait tasarım ile geliyor. 3D Flow Zone denilen tasarımıyla katmanlı bir yapıda çok daha etkili bir soğutma sağlayabilen Scar III, cihazın altından ve üstteki katmanlı yapıdan hava alımı ve arkadaki bölümden de tahliye yapabiliyor.
Donanım tarafında i5 9300H, i7 9750H ya da i9 9880H gibi güçlü işlemciler arasında seçim yapabildiğiniz Scar III, ekran kartı tarafında da GTX 1650 ve 1660 Ti ile RTX tarafında ise 2060 ve 2070 seçimi vadediyor. 32 GB’a kadar 2666 MHz bellek ve 1 TB HDD ile 1 TB M.2 SSD seçim şansı yer alıyor.
Ekran kanadında 15 ve 17 inç seçenekleri sunan ve sadece Full HD çözünürlüğünde çözümler sunan Asus tarafı 60, 120, 144 ve en önemlisi 240 Hz tazeleme hızı seçenekleri de sunuyor. Böylece dizüstü bilgisayarlarda da 240 Hz’i görmüş oluyoruz.
Ses kanadında 4W değerinde çift hoparlör, özel kavisli ciklet klavye gibi detaylara bürünen cihaz, RJ45 LAN bağlantısı, HDMI 2.0b ve Tip-C bağlantısı üzerinden Display Port desteği sunarak çoklu ekran kullanımlarında ve en önemlisi oyuncular için önemli olan LAN bağlantısı da sağlamayı başarıyor.
ROG Zephyrus S
Ultra ince oyun bilgisayarı kategorisindeki Zephyrus ailesinin son üyesi ROG Zephyrus S, özel soğutma sistemiyle beraber ince ve taşınabilir yapıda olmasıyla dikkat çekecek. Daha ince ekran çerçevelerine de sahip olan Zephyrus’un teknik detayları da dikkat çekici.
Tek seçenek olarak Intel Core i7 8750H işlemcisi seçeneğine sahip Zephyrus S, 24 GB’a kadar RAM kapasitesine ve 15 inç FHD 144 Hz IPS ekran ile geliyor. Ekran kartında GTX 1070 ve 1070’in yanı sıra RTX kanadında 2060, 2070 ve 2080 seçenekleri ile tüm RTX serisi arasında seçim desteği veriyor.
Depolamada sadece SSD seçeneği yer alan cihaz 2 TB’a kadar 2 slot ile destek sağlıyor. Cihazda 3 adet Tip-C bağlantı desteği olması da dikkat çekici noktalardan biri.
Zephyrus modelinin birçok kişi için negatif olabilecek tek özelliği ise klavye konumu. Cihazı inceltebilmek adına klavyeyi alt kısma taşıyan Asus, dokunma yüzeyini de sağa ekliyor. Bu kullanım açısından özellikle örneğin kucakta kullanmayı imkansız hale getiriyor. Yani Zephyrus’u masada kullanmak şart.
Peki farkları neler?
ROG Strix Scar III ve Zephyrus S modellerine baktığınızda gerçekten mühendislik harikası seviyesinde oldukça başarılı olduklarını açıkca görüyoruz. Ancak bir marka kendi oyuncu markasının çatısı altında özellikler bakımından neden birbirine rakip iki alt model yapar? Bunun da sebeplerini anlıyor olmak gerekiyor.
Burada bahsedilmesi gereken bir cihazın sadece teknik özellikleri olmadığı. Yani teknik özelliklere baktığınızda işlemci tarafında Scar, ekran kartı seçeneğinde ise Zephyrus daha önde duruyor mesela. Ya da her iki cihaz tamamen aynı özelliklere sahip olması durumunda hangisi hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Bunu irdelemeliyiz.
Zephyrus ailesi her zaman özellikle ince, kompakt ve taşınabilir yapıda laptop modelleri oldu. “Dünyanın en ince” sloganını her sene cihazları daha da ince yaparak yenileyen Zephyrus tam da bu noktada ince, minimalist, şık ve elbette güçlü oyuncu bilgisayarları ile geliyor. İnce ekran ve ergolift menteşe ile bu kompaktlığı yakalıyorlar. Ancak işin içine incelik girince RJ45 LAN girişi ve fiyatı ucuzlatabilecek HDD seçenekleri de bu üründe kalınlığa etki edeceği için yer alamıyor.
Strix Scar tarafına bakacak olursak tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu görüyoruz. Yine ince olmasına rağmen HDD yer alabilen modellerde RJ45 ve HDMI, DP bağlantıları gibi bağlantılar her zaman yer alıyor. Klavyesi de Zephyrus kadar ince olmayınca kullanımı oyun anında daha rahat oluyor.
Yani ikisini yan yana koyduğumuz zaman oyun ve profesyonel oyunculuk tarafına ROG Strix Scar III’ün uygun olduğunu düşünüyorum. RJ45 ile stabil bir internet akışı da önemli bu noktada. Yine oyun meraklıları için aynı zamanda mobilite arayanlar için ise ROG Zephyrus S diyebiliriz. Ama sadece oyun değil, tasarım, kurgu gibi noktalarda taşınabilir ve güçlü cihaz arayanlar da Zephyrus tercih etmeli diye düşünüyorum.
Dizüstü Bilgisayar
HP Elite Dragonfly Türkiye’de: Bir kilodan hafif laptop!
HP Elite Dragonfly Türkiye’de çıkışını gerçekleştirdi. Dizüstü bilgisayar sınıfının en hafif cihazlarından biri olarak karşımıza çıkan model iddialı özellikler sunuyor.
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HP, 17 Aralık’ta yaptığı basın toplantısında profesyoneller için iş ve günlük kullanımın sınırlarını zorlayan bir kilogramdan hafif premium PC’sini tanıttı. Tasarımıyla göz dolduran HP Elite Dragonfly, güvenlik özellikleriyle mobilite arayan kullanıcıların tercihi oluyor. HP Elite Dragonfly, dayanıklı ve bir kilogramdan hafif tasarımına ek olarak 24,5 saat batarya ömrüyle kullanıcılarının performanstan ödün vermeden çalışmasını sağlıyor.
HP’nin en hafif kurumsal bilgisayarları piyasada!
Günümüzün mobil ve kurumsal profesyonellerinin konferans odaları, kampüsler, hava alanları ve toplu taşıma araçları gibi işle her an ilgilenilmesi gereken alanlarda daha özgür olmaları gerekiyor. Bu alanda cihaz, hafif ama güçlü yapısı ve 24,5 saatlik batarya ömrü sunuyor.
13 inç’lik bilgisayar içinde en uzun batarya ömrü ve en yeni Wi-Fi 6 bağlantı imkanı sunuyor.
Opsiyonel gigabit sınıfındaki 4G LTE ise, çalışanların dünyada 4×4 LTE antenlerine sahip ilk dönüştürülebilir her an bağlantıda olmalarını ve birlikte çalışabilmelerini sağlıyor. Dragonfly aynı zamanda kişisel sağlık uygulaması HP WorkWell ile de ön plana çıkıyor.
Elite Dragonfly’da yüklü olan kişisel sağlık yazılımı WorkWell ile iş sırasında sağlık ölçülebilir ve aksiyon alınabilir hale geliyor. Yazılım, kullanıcılarına ara vermelerini tavsiye ediyor ve bireysel verimliliği artıracak ipuçları paylaşıyor.
HP; güçlü donanım ve incecik gövde tasarımını birleştirdi
Intel’in “Project Athena” inovasyon programının hedef özelliklerine ve ana deneyimlerine uygun olarak dizayn edildi. 8. Nesil Intel® Core™ vPro™ işlemciyle kurumsal performans için en iyi deneyimi sunuyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5’e kıyasla üç kata kadar daha fazla indirme hızı sunarak kalabalık ortamlarda bile daha yüksek performans sunuyor.
HP Elite Dragonfly, Türkiye pazarında 1299 USD + KDV’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Taşınabilirlik açısından başarılı bir cihazla karşı karşıyayız. Umarım, KDV’si ülke koşullarına göre düşük tutulabilir.