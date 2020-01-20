Xiaomi Mi 10 Pro, 65 W şarj adaptörüyle sızdırıldı

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 10 ailesinin, hem çok çeşitli render görüntüleriyle, hem de sızıntı ve tasarımcıların fikirleriyle birlikte nasıl görüneceği hakkında az çok fikre sahibiz. Fakat tanıtıma çok az bir zaman kala sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son çıkan sızıntılar ise Xiaomi Mi 10 Pro ile ilgili.

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Son zamanlarda Xiaomi‘nin paylaştığı bazı afiş ve reklamlarda Mi Mix Alpha benzeri, şerit üzerinde bir arka kamera kurulumu olacak diye beklenirken, son gelen sızıntıda Xiaomi Mi Note 10 ile neredeyse aynı gözükeceği anlaşılıyor. Dörtlü kamera kurulumunda üç lensin aynı çerçeve içinde, dördüncü lensin ise onlardan ayrı bir şekilde konumlanacağı gözüküyor. Bu kamera kurulumuna ise çift LED flaş eşlik ediyor. Ayrıca cihazın kutusunun nasıl gözüktüğüyle ilgili de bir fotoğraf da mevcut.

Diğer fotoğraflarda ise telefonun alt tarafında USB-C girişi, hoparlör ızgarası ve onun hemen yanında bulunan SIM slotu görünüyor. Cihazın üst kısımlarına baktığımızda ise ikinci bir hoparlör olduğu tahmin edilen bir ızgara, gürültü engelleyici bir mikrofon ve küçük bir kızıl ötesi verici bulunuyor.

Xiaomi Mi 10 ailesi en hızlı şarj olan Xiaomi telefonları olacak!

Ayrıca sızıntılarda 65 W gücünde bir adaptör de göze çarpıyor. Kasım ayındaki sızıntılarda da bahsedildiği üzere, Xiaomi Mi 10 ailesinin, şu ana kadar Xiaomi üretimi en hızlı şarj olabilme özelliğine sahip cep telefonları olacağı sızıntısını da doğrular nitelikte.

Daha yakından baktığımızda ise arka kameralardan birinin, o meşhur 108 MP sensör barındıran lenslerden biri olduğu tahmin ediliyor. Fotoğraflardaki ibareye bakacak olursak, söz konusu sızıntılarının görüntüsü başka bir Xiaomi Mi 10 Pro ile kaydedilmiş.