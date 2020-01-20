Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, 65 W şarj adaptörüyle sızdırıldı
Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 10 ailesinin, hem çok çeşitli render görüntüleriyle, hem de sızıntı ve tasarımcıların fikirleriyle birlikte nasıl görüneceği hakkında az çok fikre sahibiz. Fakat tanıtıma çok az bir zaman kala sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son çıkan sızıntılar ise Xiaomi Mi 10 Pro ile ilgili.
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Son zamanlarda Xiaomi‘nin paylaştığı bazı afiş ve reklamlarda Mi Mix Alpha benzeri, şerit üzerinde bir arka kamera kurulumu olacak diye beklenirken, son gelen sızıntıda Xiaomi Mi Note 10 ile neredeyse aynı gözükeceği anlaşılıyor. Dörtlü kamera kurulumunda üç lensin aynı çerçeve içinde, dördüncü lensin ise onlardan ayrı bir şekilde konumlanacağı gözüküyor. Bu kamera kurulumuna ise çift LED flaş eşlik ediyor. Ayrıca cihazın kutusunun nasıl gözüktüğüyle ilgili de bir fotoğraf da mevcut.
Diğer fotoğraflarda ise telefonun alt tarafında USB-C girişi, hoparlör ızgarası ve onun hemen yanında bulunan SIM slotu görünüyor. Cihazın üst kısımlarına baktığımızda ise ikinci bir hoparlör olduğu tahmin edilen bir ızgara, gürültü engelleyici bir mikrofon ve küçük bir kızıl ötesi verici bulunuyor.
Xiaomi Mi 10 ailesi en hızlı şarj olan Xiaomi telefonları olacak!
Ayrıca sızıntılarda 65 W gücünde bir adaptör de göze çarpıyor. Kasım ayındaki sızıntılarda da bahsedildiği üzere, Xiaomi Mi 10 ailesinin, şu ana kadar Xiaomi üretimi en hızlı şarj olabilme özelliğine sahip cep telefonları olacağı sızıntısını da doğrular nitelikte.
Daha yakından baktığımızda ise arka kameralardan birinin, o meşhur 108 MP sensör barındıran lenslerden biri olduğu tahmin ediliyor. Fotoğraflardaki ibareye bakacak olursak, söz konusu sızıntılarının görüntüsü başka bir Xiaomi Mi 10 Pro ile kaydedilmiş.
Akıllı Telefonlar
Android 11 R, Google Pixel 4 ile ortaya çıktı!
Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında tanıtılan Android 10, pek çok telefon için yeni yeni dağıtılıyor. Buna karşın Google, popüler işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Android 11 R‘yi test etmeye başlamış gibi görünüyor.
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Android 11 R, Google Pixel 4 ile çalışırken ortaya çıktı
GeekBench arşivinde ortaya çıkan bir Google Pixel 4 testi, Android 11 R sürümünün kapalı test aşamasına geçtiğini gösteriyor. Google Pixel 4’ün sahip olduğu Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ve 6 GB RAM gibi özellikler test bilgilerinde yer alırken, işletim sistemi tarafında ise “Android R” ifadesi dikkat çekiyor. Bu da ortaya atılan iddianın tek ve en güçlü ispatı olarak ifade ediliyor. Bunun yanı sıra sentetik bir test olan GeekBench sonuçlarının gerçeği yansıtmama ihtimali de bulunuyor.
Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) kapsamında geliştirilen Android R hakkındaki ilk somut bilgiler geçtiğimiz ay içerisinde sızdırılmıştı. İddia edilen bilgilere göre özellikle maksimum video kayıt boyutunu etkileyen “compoze / mux” dosya kısıtlaması 4 GB’ın üzerine çıkarıldı. Böylece genellikle 4K video kayıtlarında yaşanan süre sınırının ortadan kalkacağı tahmin ediliyor.
İsim tarafında Android 10 ile tatlı ismine dayalı harflendirme geleneğine son veren Google, bu tutumunu yeni sürümde de sürdürecek. Ancak Mayıs ayındaki I/O 2020 ile ortaya çıkması beklenen Android 11 beta sürümünün R harfiyle kodlanacağı düşünülüyor. Bu da işletim sisteminin GeekBench sonucunda neden Android R olarak adlandırıldığına dair bir ipucu olabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10, 108 megapiksel kamerayla geliyor!
Xiaomi Mi 10 modeline ait bilgiler gelmeye devam ediyor. Çinli üretici, yılın ilk Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacak amiral modeli Mi 10‘u yakında tanıtacak. Amiral modelin ana kamerasının Xiaomi Mi Note 10‘da olduğu gibi 108 megapiksel ile gelmesi bekleniyor.
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Xiaomi Mi 10 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Xiaomi Mi 10‘un arka tarafında geniş açılı ana, ultra geniş açı, telefoto ve derinlik sensörü olmak üzere 4’lü bir kamera sistemi bulunuyor. Kamera tasarımının selefi Mi 9‘da olduğu gibi arka yüzeyin sol üst köşesinde dikey bir yerleşim tasarımına sahip olması bekleniyor. Panelin arkasında fiziksel bir parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Parmak izi okuyucu ön panelde ekrana gömülü olarak tasarlanmış. OLED ekranla gelmesi beklenen modelin ön panelinde sol üst köşede delik formda bir ön kameraya yer verilmiş.
Diğer söylentilere göre telefonun pro sürümünün 66W’a kadar ultra hızlı bir şarj desteği ile geleceği konuşuluyor. Bu ultra hızlı şarj desteği, 4800 mAh değerinde olan Xiaomi Mi 10 Pro modelinin bataryasını yaklaşık 35 dakikada tam doluma ulaştırabilecek. Çıkan bu sızıntı haberlere henüz bir onay vermeyen Çinli şirketin, 2020’nin ilerleyen günlerinde yılın ilk Snapdragon 865 işlemcili amiral modelini resmi olarak tanıtması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Ultra cephesinden yeni render görüntüleri
Samsung Galaxy S20 serisi, 11 Şubat tarihinde katlanabilir model Galaxy Z Flip ile birlikte gün yüzüne çıkacak. Bugün, konsept tasarımcısı Ben Geskin, Galaxy S20 Ultra 5G modelinin yeni bir görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. Tasarımcı görüntünün, bugüne kadar telefonla ilgili sızdırılan en doğru görüntü olduğunu vurguluyor.
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Galaxy S20 Ultra cihazının bir canavar olacağı konusunda şüphe yok. Cihaz 1440 x 3200 QHD+ çözünürlüğe sahip 6.9 inçlik Dinamik AMOLED bir ekranla gelecek. Model ayrıca 120Hz tazeleme hızı ile birlikte özellikle mobil oyunlar için akıcı bir deneyimi beraberinde sunacak. Cihazın sektörde yer alan diğer modellere kıyasla daha premium bir segmentte yer alacağı için, daha kabarık bir fiyata sahip olacağı da kesin.
Özellikleriyle tüketicileri heyecalandıran model, ilk olarak daha net görüntüler çekmemizi sağlayan ve “Pixel Binning” adlı teknolojiye sahip 108MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Diğer bir yeni ortaya çıkan detay ise, cihazda 10x optik yakınlaştırma ve 100x hibrit yakınlaştırmaya sahip 48 MP çözünürlüğünde bir telefoto kameraya da yer verilecek. Firmanın bu teknolojiyi “Space Zoom” adı altında pazarlaması bekleniyor.
Son sızan bilgilere göre, modelin 128 GB / 512 GB depolama alanına sahip 12GB belleği bünyesinde barındırması bekleniyor. Ek olarak microSD tarafında ise 1 TB’a kadar desteği olacağı da söylenmekte. Ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisine sahip 5000mAh kapasiteli bir batarya da sızdırılan bilgiler arasında. Kutudan Android 10.0 ile çıkacak olan model bünyesinde IP68 derecesine sahip toz ve su geçirmemezlik sertifikasını da barındırıyor. Sektöre yeni bir soluk getirmesi beklenen cihaz bakalım bizlere daha ne gibi yenilikler sunacak.
Cihaza ait sızdırılan tüm özellikler;
Ekran: 6,9 inçlik Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 3200×1440 piksel 20:9 511 PPI, 120 Hz
İşlemci: Exynos 990 7nm
RAM: 12 GB
Depolama: 128/512 GB (1 TB’a kadar microSD desteği)
Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 48 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + ToF sensörü, 10x optik yakınlaştırma, 100x hibrit yakınlaştırma
Ön Kamera: 40 MP
Batarya: 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh
Bağlantı: Henüz açıklanmadı
İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0
Boyutlar: 167 x 76 x 8,8 mm
Ağırlık: 221 g