Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10, AnTuTu testi rekoruyla ortaya çıktı!
Xiaomi, yakında duyurmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi modeli Mi 10 üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Cihazın ortaya çıkan AnTuTu Benchmark sonuçları ise Xiaomi Mi 10 hakkında önemli bir performans verisi sunuyor.
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Xiaomi Mi 10, AnTuTu Benchmark testinde rekor kırıyor!
Bugün paylaşılan sızıntıda telefonun arka kamera diziliminin yanı sıra AnTuTu Benchmark skoruyla ilgili detaylar da bulunuyor. Arka yüzünde dörtlü kamera paketi bulunan Mi 10, ana kamerasında 64 megapiksel çözünürlük taşıyacak. Kamera paketinin diğer ögelerini ise ultra geniş açı, telefoto ve derinlik sensörlerinin oluşturması bekleniyor. Serinin Pro versiyonu ise daha önce Mi Note 10’da gördüğümüz 108 megapiksellik kamera sensörü taşıyacak.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi cihazının AnTuTu Benchmark testinde aldığı skor ise kamerasından daha fazla ilgi çekeceğe benziyor. Popüler uygulamanın v8.1.9 sürümünden 560.217 puan alan cihaz, AnTuTu’da 500.000 puanı aşan ilk akıllı telefon olmayı başaracak. Qualcomm Snapdragon 865 işlemciyi kullanacak olan telefonun grafik tarafında ise Adreno 650 GPU yer alıyor. Ortaya çıkan sentetik test sonuçları, güçlü işlemcinin selefi Snapdragon 855+’a kıyasla %15 performans artışı sağladığını gözler önüne seriyor.
6.5 inç boyutunda OLED ekran ile gelecek olan Xiaomi Mi 10, 6/8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama olmak üzere pek çok seçeneğe sahip olacak. Telefonun 4.500 mAh kapasiteli bataryası ise 40W değerindeki hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor. Son olarak Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin Şubat ayı başında duyurulmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, bazı Google servislerini ön yüklü sunacak
Xiaomi’nin akıllı telefon modelleri için sunduğu MIUI arayüzü, bazı temel Google uygulamaları yerine bir takım özelleştirilmiş çözümler kullanıyor. Avrupa’da git gide yaygınlaşan Xiaomi, bunun getirdiği dezavantajları ortadan kaldırmak adına iki Google servisini ön yüklü olarak sunma kararı aldı.
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Xiaomi telefonlarda Google Arama ve Mesajlar ön yüklü olarak gelecek
Günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının en büyük güvenlik problemleri arasında veri ihlali ve gizlilik konuları başı çekiyor. Bu konuda tüketicilerin kafasında soru işareti bırakmamak için gerek akıllı telefon üreticileri, gerekse de hükümetler çeşitli tedbirler alıyor. Şimdiye kadar MIUI arayüzü için özelleştirilmiş arama ve mesaj uygulamalarını tercih eden Xiaomi, aldığı karar ile bu uygulamalar yerine Google Telefon ve Mesajlar servislerini ön yüklü olarak sunacak. Markanın Çin, Hindistan ve Endonezya gibi Avrupa dışı pazarlarda satışa sunduğu cihazlarda ise MIUI için geliştirilen uygulamaların kullanılmasına devam edilecek.
Gelen bilgilere göre Avrupa Birliği’nin özellikle veri gizliliği konusundaki sert tutumu, Çinli markanın bu kararı almasında etkili olmuş. Öte yandan Xiaomi zaten bahsi geçen iki Google uygulamasını Avrupa pazarındaki yeni telefon modellerinde seçimli olarak sunuyordu. Dolayısıyla alınan karar mevcut cihazlar için herhangi bir değişiklik yaratmayacak. Çağrı kaydı gibi yan özelliklerinden dolayı MIUI ile gelen uygulamaları tercih eden tüketicilerin ise alternatif çözümlere yönelmesi gerekebilir.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu, aralık ayına ait en iyi 10 telefon skorunu yayınladı
AnTuTu, 2019 yılının son ayı için en iyi 10 telefona ait skorları yayınladı. Listenin üst sıralarını Çinli teknoloji üreticisi Vivo domine etmiş durumda. Listede başka hangi modeller yer alıyor, gelin hep birlikte göz atalım.
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En iyi 10 telefona ait aralık ayı AnTuTu skorları
Listede yer alan modellere ait versiyonlar ve skorlar şu şekilde:
- Vivo iQOO Neo 855 Racing (8GB+128GB): 504432 puan
- Vivo iQOO Pro 5G (8GB+256GB): 499446 puan
- Vivo NEX 3 5G (8GB+256GB):498596 puan
- OnePlus 7T (8GB+256GB): 493517 puan
- OnePlus 7T Pro (8GB+256GB): 492333 puan
- ASUS ROG Phone II (8GB+128GB): 491167 puan
- Honor V30 Pro 5G (8GB+256GB): 487969 puan
- Realme X2 Pro (8GB+128GB): 482456 puan
- Xiaomi Black Shark 2 Pro (12GB+256GB): 480672 puan
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G (12GB+512GB): 480333 puan
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 üçlü kamera dizilimi ortaya çıktı!
Amerika’nın uyguladığı ambargodan etkilenen Huawei, buna rağmen yeni ürünleri için hazırlanmaya devam ediyor. Markanın gelecek amiral gemisi modeli Huawei P40 için üretilen üçlü kamera modülü ortaya çıktı!
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Huawei P40 modelinde üç adet arka kamera bulunacağı kesinlik kazandı
Huawei P40’ın arka kamerasına ait olduğu belirtilen bir fotoğraf, markanın önümüzdeki aylarda duyuracağı amiral gemisi modeli hakkında bazı ipuçları veriyor. Bir üretim bandında çekildiği görülen fotoğrafta telefona ait olduğu düşünülen üçlü arka kamera yuvası bulunuyor. Kamera yuvalarının hepsinin dairesel formda olması ise bu telefonda iddiaların aksine periskop telefoto sensörün bulunmayacağını gösteriyor. Yüzeydeki diğer iki delik ise çift LED flaş ve lazer otofokus modüllerini temsil ediyor.
Kamera tarafında Leica imzası taşımaya devam edecek olan Huawei P40, teknik detaylar tarafında da oldukça doyurucu özellikler taşıyacak. 90 Hz Full HD+ AMOLED ekran, HiSilicon Kirin 990 5G işlemci ve 6/8 GB RAM iddialı telefonun ortaya çıkan özellikleri arasında yer alıyor. P40 Pro’da ise 100x zoom özellikli periskop telefoto ve ToF sensörü barındıran beşli arka kameranın bulunması bekleniyor.
Huawei, yeni P40 serisinde de tıpkı Mate 30’da olduğu gibi Google servisleri sunmayacak. Çinli marka bu sorunu kendi geliştirdiği Huawei Mobile Services (HMS) ile aşmaya çalışıyor. İçerisinde Google’ın popüler uygulamalarına alternatif servisler barındıran HMS’nin, markanın bu yıl çıkacak telefonlarıyla beraber piyasaya sürülmesi planlanıyor.