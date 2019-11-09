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Xiaomi Mi Mix Alpha elimizde!
Xiaomi Mi Mix Alpha elimizde! Xiaomi’nin en sıradışı telefonu Mi Mix Alpha modelini Xiaomi Mi Store Cevahir AVM‘deki mağazasında deneyimledik.
%180 oranında ekran boyut oranına sahip olan, yenilikçi tasarıma sahip Xiaomi Mi Mix Alpha’nın ilk bakış videosu ile karşınızdayız. Alpha‘nın görünümü, kısaca özellikleri ve ilk hissiyatını Kerem aktarıyor.
Akıllı Telefon
Redmi Note 8 Pro incelemesi | Helio G90T 2500 TL’ye değer mi?
Redmi Note 8 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Özellikle fiyat/performans açısından en merak edilen telefonlardan biri konumunda olan Redmi Note 8 Pro’nun özellikleri ve detaylarını inceliyoruz.
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Redmi Note 8 Pro 2499 TL fiyatıyla en çok konuşulan telefonlardan biri olmaya aday. Özellikle MediaTek Helio G90T yonga setini kullanan Redmi Note 8 Pro, performansıyla nasıl sonuçlar verecek incelemede görebilirsiniz.
İyi seyirler…
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HP Smart Tank 615 | Kablosuz, kartuşsuz 18.000 sayfaya kadar baskı!
HP Smart Tank 615 yazıcı modeli detayları ile karşınızdayız. Baskı, kopyalama, tarama, faks, ADF, kablosuz gibi tüm yazıcı özelliklerine sahip olan All-in-One tipteki bu ürün tek dolumda18.000 sayfaya kadar baskı yapabiliyor.
Kolay kurulum aşamaları başta olmak üzere akıllı telefonunuzdan bile kolayca yazdırma ve tarama işlevlerine sahip olan HP Smart Tank 615 detaylarını Ersin aktarıyor.
İyi seyirler…
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Fossil Gen 4 HR incelemesi | 2.500 TL’lik akıllı saat!
Analog kol saatleri ile tanınmış Fossil, uzun zamandır akıllı saatlerde üretiyor. Bu videomuzun konuğu Fossil‘in akıllı saatlerinden biri olan Fossil Gen 4 HR.
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Fossil Gen 4 HR özellikleri
Fossil‘in klasik akıllı saat tasarımı ile karşımıza çıkan Gen 4 HR, çelik kasası ve deri kayışı ile oldukça şık bir akıllı saat. 45mm boyuta sahip akıllı saat, Qualcomm‘un akıllı saatler için üretmiş olduğu Snapdragon Wear 3100 işlemcisini kullanıyor. İşletim sistemi tarafında Google tarafından geliştirilen WearOS kullanılırken, bu işletim sistemi ile birlikte Google‘ın tüm sağlık sistemlerine tam entegre çalışması sağlanmış. WearOS’un içinde bulunan Google Play Store ile birlikte akıllı saat destekleri tüm uygulamaları saatinize yükleyebiliyorsunuz. Bağlantı teknolojileri kısmında Bluetooth 4.1 ve Wifi teknolojileri destekleyen saatin verilerine Android ve iOS cihazlarınızda bulunan WearOS uygulamasından erişebiliyorsunuz.
Akıllı saatlerdeki en önemli işlev olarak ön plana çıkan egzersiz takibinizi Google Fit uygulaması üzerinde takip edebilirken, içerisinde bulundurduğu çeşitli sensörlerle birlikte kalp atış hızınızı ve stresinizi belirli aralıklarla takip edebiliyor. Akıllı telefonunuzla bağlantı kurduğunuzda tüm bildirimleri saatinizden kontrol edebilir, WhatsApp mesajlarınıza yanıt verebilirsiniz.
Fossil‘in kendi saat arayüz tasarımları arasında geçiş yapabilirken, klasik görünümlü arayüzleri kullandığınızda tıpkı analog saat kullanıyormuş gibi görünebiliyorsunuz. Suya ve toza dayanıklı yapısı ile havuzda veya denizde saatinizi çıkarmadan kullanmaya devam etmenizi sağlıyor. Firmanın vermiş olduğu verilere göre bir saat için %80 şarjını tamamlayan Gen 4 HR, bir günü rahatlıkla çıkaracak batarya kapasitesine sahip.
Son olarak bu saat Android 6.0 ve iOS 9.3 üstü cihazlarda çalışıyor ve cihazın Türkiye fiyatı 2,400 TL, ABD fiyatının ise 179 dolar ile 249 dolar arasında değiştiğini söyleyelim.