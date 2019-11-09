Xiaomi Mi Mix Alpha elimizde!

Analog kol saatleri ile tanınmış Fossil, uzun zamandır akıllı saatlerde üretiyor. Bu videomuzun konuğu Fossil‘in akıllı saatlerinden biri olan Fossil Gen 4 HR.

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Fossil Gen 4 HR özellikleri

Fossil‘in klasik akıllı saat tasarımı ile karşımıza çıkan Gen 4 HR, çelik kasası ve deri kayışı ile oldukça şık bir akıllı saat. 45mm boyuta sahip akıllı saat, Qualcomm‘un akıllı saatler için üretmiş olduğu Snapdragon Wear 3100 işlemcisini kullanıyor. İşletim sistemi tarafında Google tarafından geliştirilen WearOS kullanılırken, bu işletim sistemi ile birlikte Google‘ın tüm sağlık sistemlerine tam entegre çalışması sağlanmış. WearOS’un içinde bulunan Google Play Store ile birlikte akıllı saat destekleri tüm uygulamaları saatinize yükleyebiliyorsunuz. Bağlantı teknolojileri kısmında Bluetooth 4.1 ve Wifi teknolojileri destekleyen saatin verilerine Android ve iOS cihazlarınızda bulunan WearOS uygulamasından erişebiliyorsunuz.

Akıllı saatlerdeki en önemli işlev olarak ön plana çıkan egzersiz takibinizi Google Fit uygulaması üzerinde takip edebilirken, içerisinde bulundurduğu çeşitli sensörlerle birlikte kalp atış hızınızı ve stresinizi belirli aralıklarla takip edebiliyor. Akıllı telefonunuzla bağlantı kurduğunuzda tüm bildirimleri saatinizden kontrol edebilir, WhatsApp mesajlarınıza yanıt verebilirsiniz.

Fossil‘in kendi saat arayüz tasarımları arasında geçiş yapabilirken, klasik görünümlü arayüzleri kullandığınızda tıpkı analog saat kullanıyormuş gibi görünebiliyorsunuz. Suya ve toza dayanıklı yapısı ile havuzda veya denizde saatinizi çıkarmadan kullanmaya devam etmenizi sağlıyor. Firmanın vermiş olduğu verilere göre bir saat için %80 şarjını tamamlayan Gen 4 HR, bir günü rahatlıkla çıkaracak batarya kapasitesine sahip.

Son olarak bu saat Android 6.0 ve iOS 9.3 üstü cihazlarda çalışıyor ve cihazın Türkiye fiyatı 2,400 TL, ABD fiyatının ise 179 dolar ile 249 dolar arasında değiştiğini söyleyelim.