Xiaomi Mi 10, 108 megapiksel kamerayla geliyor!

Samsung Galaxy S20 serisi, 11 Şubat tarihinde katlanabilir model Galaxy Z Flip ile birlikte gün yüzüne çıkacak. Bugün, konsept tasarımcısı Ben Geskin, Galaxy S20 Ultra 5G modelinin yeni bir görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. Tasarımcı görüntünün, bugüne kadar telefonla ilgili sızdırılan en doğru görüntü olduğunu vurguluyor.

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Galaxy S20 Ultra cihazının bir canavar olacağı konusunda şüphe yok. Cihaz 1440 x 3200 QHD+ çözünürlüğe sahip 6.9 inçlik Dinamik AMOLED bir ekranla gelecek. Model ayrıca 120Hz tazeleme hızı ile birlikte özellikle mobil oyunlar için akıcı bir deneyimi beraberinde sunacak. Cihazın sektörde yer alan diğer modellere kıyasla daha premium bir segmentte yer alacağı için, daha kabarık bir fiyata sahip olacağı da kesin.

Özellikleriyle tüketicileri heyecalandıran model, ilk olarak daha net görüntüler çekmemizi sağlayan ve “Pixel Binning” adlı teknolojiye sahip 108MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Diğer bir yeni ortaya çıkan detay ise, cihazda 10x optik yakınlaştırma ve 100x hibrit yakınlaştırmaya sahip 48 MP çözünürlüğünde bir telefoto kameraya da yer verilecek. Firmanın bu teknolojiyi “Space Zoom” adı altında pazarlaması bekleniyor.

Son sızan bilgilere göre, modelin 128 GB / 512 GB depolama alanına sahip 12GB belleği bünyesinde barındırması bekleniyor. Ek olarak microSD tarafında ise 1 TB’a kadar desteği olacağı da söylenmekte. Ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisine sahip 5000mAh kapasiteli bir batarya da sızdırılan bilgiler arasında. Kutudan Android 10.0 ile çıkacak olan model bünyesinde IP68 derecesine sahip toz ve su geçirmemezlik sertifikasını da barındırıyor. Sektöre yeni bir soluk getirmesi beklenen cihaz bakalım bizlere daha ne gibi yenilikler sunacak.

Cihaza ait sızdırılan tüm özellikler;

Ekran: 6,9 inçlik Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 3200×1440 piksel 20:9 511 PPI, 120 Hz

İşlemci: Exynos 990 7nm

RAM: 12 GB

Depolama: 128/512 GB (1 TB’a kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 48 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + ToF sensörü, 10x optik yakınlaştırma, 100x hibrit yakınlaştırma

Ön Kamera: 40 MP

Batarya: 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh

Bağlantı: Henüz açıklanmadı

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0

Boyutlar: 167 x 76 x 8,8 mm

Ağırlık: 221 g