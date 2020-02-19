Xiaomi Mi 10 Pro parçalarına ayrıldı, benchmark puanı gözüktü!

Birçok özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Mi 10 Pro, Master Lu isimli bir benchmark uygulamasındaki performansı paylaşıldı. Ayrıca Sparrows News isimli site tarafından parçalarına ayrıldı.

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Xiaomi Mi 10 Pro’nun günümüz teknolojilerini takip eden donanımını ve özellikleri bulunuyor. Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alan cihazda, 4500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. 50 W kablolu, 30 W kablosuz şarj desteği de sunuyor. Ayrıca yeni stereo hoparlörlerin, Mi 9’dakilere göre biraz daha iyi deneyim sunduğu söyleniyor.

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Cihaz hakkında en çok ilgi çeken özelliklerden biri, hiç kuşkusuz 108 MP çözünürlük sunan ana kamerası oldu. Görselden de fark edeceğiniz üzere, ultra geniş açı ve telefoto lenslere oranla daha büyük olan yapısıyla açıkça göze takılıyor. Söz konusu 1/1.33 inçlik sensör, piksel birleştirme teknolojisiyle 27 MP çözünürlükte fotoğraflar kaydedebiliyor.

Mi 10 Pro benchmark sıralamasında da dikkat çekmeyi başardı

Master Lu isimli benchmark uygulamasında görülen Xiaomi Mi 10 Pro, 469 bin 692 puan gibi bir performans sergiliyor. Aynı uygulama üzerinde performans testi yapılan, Snapdragon 855+ işlemcili Nubia Red Magic 3S ise 488 bin 450 puan almış. Tabi sentetik testlerin çok da hayati bir derecelendirme olmadığını hatırlatmak lazım. Cihazın gündelik kullanımdaki performansına, cihazda kullanılan depolama biriminin hızından tutun, ekran yenileme hızına kadar birçok konu etki ediyor.