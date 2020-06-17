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Xiaomi Mi Note 10 Lite inceleme – Efsane mi, kestane mi?
Xiaomi Mi Note 10 Lite inceleme videomuzda, son dönemde en çok konuşulan cihazlardan olan modeli detaylarıyla anlatıyoruz. Bakalım Xiaomi Mi Note 10 Lite modeli, bizlere neler sunuyor?
Güncel fiyat durumu
Telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere ülkemizde iki farklı versiyonu satılıyor. İlginçtir, bugün itibarıyla eğer mor rengi seçerseniz her iki sürümü de 3.599 TL’ye alabiliyorsunuz. Ancak diğer renklerde üst modelde fiyat 3.899 TL’ye yükseliyor.
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Xiaomi Mi Note 10 Lite inceleme – Tasarım ve ekran detayları
Telefonun belki en güçlü olduğu tarafı tasarımı. Zira beyaz, mor ve siyah renk seçenekleriyle gelen telefon önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzemesiyle üst segment bir akıllı telefondan farksız. Ayrıca kamera çıkıntısı olmaması, ön tarafta da kavisli ekran bu tasarımı daha da güçlendirmiş. Cihazda 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunuyor ve bu giriş 24-bit / 192 KHz ses desteği sunuyor. Ayrıca kablosuz ses konusunda da aptX HD ve aptX Adaptive teknolojilerinin de yer alması oldukça iyi. Ancak cihazın hoparlör performansını ne yazık ki beğenmedik. Hem ses şiddeti az, hem de duyduğunuz sesin kalitesi hiç tatmin etmiyor.
6.47 inç boyutlu AMOLED panel kullanan ve Full HD+ çözünürlükle birlikte HDR10 desteği sunan ekran bu segment için gayet iyi. Ekran konusunda sadece, parlaklık seviyesi keşke biraz daha iyi olsaydı dedik.
Performans ve kamera ne durumda?
Cihazda Snapdragon 730G işlemci, 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Dahili depolama alanı UFS 2.1 standartını kullanıyor ve telefonda microSD kart girişi yer almıyor. O nedenle eğer 64 GB ‘lık sürümü alacaksanız, bu konuyu mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Performans konusunda ise 730G işlemcisi, orta segment için hayli güçlü olduğundan arayüzde, uygulamalarda veya oyunlarda makul bir performans gösteriyor. Telefon PUBG Mobile‘ı HD grafik ayarında ve yüksek kare hızı ayarlarında oynatabiliyor ve herhangi bir kasma yaşatmıyor. Oyunda ısınma neredeyse yok denecek kadar az, ancak bazen internette gezinirken telefonun ciddi şekilde ısındığına şahit olabiliyorsunuz.
Telefonun arkasında 64 MP, F/1.9 diyafram değerine sahip ana kamerayla birlikte 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Bu donanımla 4K 30 FPS veya 1080p Full HD’de 30,60 ve 120 FPS çekim mümkün. Telefon hem fotoğraf hem de video performansını, bu fiyat segmentine göre oldukça beğendik. Özellikle gece çekimleri, gece modunun da yardımıyla birlikte üst seviyeye yakın sonuçlar vermeyi başardı. Ancak 16 MP’lik ön kamera, özellikle F/2.5 diyafram değeri nedeniyle yetersiz. Işığın birazcık düştüğü noktalarda, çok kirli fotoğraflarla karşılaşabiliyorsunuz.
Son olarak telefonun güçlü olduğu bir diğer yanı 5260 mAh’lik batarya kapasitesi. 30W hızlı şarj desteği sunan telefon, mevcut pil kapasitesiyle 1.5 güne varan bir pil ömrünü kullanıcılara sunuyor.
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Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Hangisini almalı?
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma videomuzda, son dönemin iki popüler akıllı telefonunu kıyaslıyoruz. Bugünün güncel fiyatlarıyla Redmi Note 9S mi, yoksa Redmi Note 8 Pro mu?
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Güncel fiyatlar
Bugün internette gördüğümüz Xiaomi Türkiye garantili fiyatlar şu şekilde:
- Redmi Note 8 Pro – 2700 TL (64 GB)
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Redmi Note 9S – 2800 TL (64 GB)
Ancak bu noktada Note 8 Pro modelinin hem 64 GB hem de 128 GB depolama olan sürümünde 6 GB RAM olduğunu, Redmi Note 9S modelinde ise baz modelde 4 GB, üst versiyonda ise 6 GB RAM olduğunu unutmayın.
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Tasarım ve ekran farkılıkları
Her iki modelin de önü ve arkası Corning Gorila Glass 5, yan çerçeveleri ise plastik malzeme kullanıyor. Ön taraftan baktığınızda Note 9S modelinde delik çentik, Note 8 Pro modelinde ise damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Her iki modelin de kalınlıkları birebir aynı ve ağırlıkları da çok benzer. Tasarımsal açıdan iki cihazın ayrıldığı konu parmak izi sensörü. Note 9S modelinde yan tarafta, Note 8 Pro modelinde ise arka tarafta yer alıyor. Ayrıca Note 9S modelinde çift SIM kart + microSD kart kullanılabiliyorken, Note 8 Pro modelinde hibrit yapı yer alıyor. Yani çift SIM kart kullanmak isterseniz microSD kart kullanamıyorsunuz.
Ekrana geçtiğimizde Note 9S modelinde yer alan 6.67 inç boyutlu ekran, Redmi Note 8 Pro modelindeki 6.53 inç boyutlu ekrana göre daha büyük. Her iki cihazda da IPS LCD ve Full HD+ çözünürlük kullanılıyor. Parlaklık konusunda ise 640 nit parlaklığı ile Redmi Note 8 Pro, 575 nit parlaklığına göre Redmi Note 9S’ten daha parlak bir ekran sunuyor.
Performans kıyaslaması
Redmi Note 9S modelinde Snapdragon 720G, Redmi Note 8 Pro modelinde ise MediaTek Helio G90T işlemcisi yer alıyor. Bu iki işlemci sundukları işlem ve grafik performansıyla çok benzer sonuçlar veriyor. Hem sentetik testlerde hem de oyun testlerinde bunu görebiliyoruz. Ancak iş güç verimliliği kısmına geldiğinde, Snapdragon 720G‘nin çok daha iyi olduğu su götürmez bir gerçek.
Donanım tarafında ayrıca RAM konusunda iki cihaz ayrılıyor. Zira Note 9S‘in baz modelinde 4 GB RAM yer alırken, Redmi Note 8 Pro modelinde her iki sürümde de 6 GB RAM bulunuyor.
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Kamera
Her iki model de arka tarafta 4 kamera yer alıyor ve şöyle sıralanıyor:
Redmi Note 9S: 48 MP (ISOCELL Bright GM2) ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro, 2 MP derinlik
Redmi Note 8 Pro: 64 MP (Samsung GW1) ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik
Fotoğraf sonuçlarına baktığımızda özellikle düşük ışıktaki başarısı nedeniyle Redmi Note 9S‘in gözle görülür şekilde daha iyi sonuçlar verdiği aşikar.
Batarya performansı
Redmi Note 9S modelinde 5020 mAh, Redmi Note 8 Pro modelinde ise 4500 mAh batarya bulunuyor. İki telefon da 18W hızlı şarj destekliyor. Hem kapasite farkı hem de işlemci farkı dolayısıyla pil ömrü konusunda da açık ara galip Redmi Note 9S oluyor.
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Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta | Tüm detayları ile Oppo deneyimi neler sunuyor?
Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta geçiren Aydoğan’ın Samsung telefonlarından sonra Oppo cihazlarını neden sevdiğini ve artılarını anlatıyor.
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Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta
Bir seneyi aşkın süredir Samsung Galaxy S10+ kullanan Aydoğan, Oppo Find X2 ve Reno 3 koleksiyonu ile Oppo ile resmen tanışmasının ardından neden Oppo’yu sevdiğini, Reno 3 Pro ile tüm detayları ile aktarıyor.
Tasarımsal olarak şık ve oldukça hafif bir telefon olan Reno 3 Pro, 171 gram ağırlığında. Ayrıca 7,7 mm inceliği ile elinizi yormadan tek elle kullanıma da imkan sağlayabilecek yapısıyla dikkat çekiyor. 6.5” 2400 x 1080 piksel çözünürlüğündeki AMOLED tabanlı ekranı 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bunun yanı sıra DCI-P3 renk gamut desteğiyle de dizi, film ve oyun keyfinizde oldukça farklı ve keyif verici bir deneyim vadediyor. Elbette bunun Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri barındırması gibi avantajı da yadsınamaz bir gerçek.
Snapdragon 765G daha önce yaptığımız testlerde zirvede yer alırken Adreno 620 grafik işlem birimi de tüm oyunları en yüksek ayarda oynayabilmenize olanak tanıyor. Bu sayede canlı bir ekranda, stereo hoparlör eşliğinde üst seviye ve 90 Hz akıcı bir oyun deneyimi sizi bekliyor. Diğer bir yandan 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ise çoklu uygulama kullanımı ve uygulamaları geri çağırma gibi birçok konuda size geniş bir bellek ve depolama alanı sağlıyor.
Üstün özellikler
48 MP çözünürlüğündeki dörtlü kamerası fotoğraf ve video performansında oldukça tatmin edici ve beklenmedik kalitede sonuçlar verirken video sabitlemesi ile rakipsiz bir noktada olduğunu da söylemek mümkün. 32 MP ön kamerası ise fazlasıyla iyi sonuçlar verebiliyor. 2x optik, 5x hibrit ve 20x’e dijital yakınlaştırma yapabilmek Oppo Reno 3 Pro ile mümkün.
4025 mAh değerindeki bataryasını 30 W VOOC 4.0 şarj ile hızlıca doldurabilen cihaz 20 dakikada %50 şarj edebiliyor. NFC ve Wi-Fi ac ile BT 5.1 bağlantı teknolojilerine sahip olan telefon şık ve başarılı bir telefon olmayı başarmış.
Ayrıca Kapalı Ekran Saati, ekran ışık efektleri, Soloop, koyu mod, akıllı kenar çubuğu, uygulama kilidi gibi Color OS 7.0 ile gelen avantajlar da kullanım deneyiminizi ileriye taşımayı başarıyor. Soloop özellikle Instagram başta olmak üzere sosyal medyada paylaşmak için videolar üretebilmeniz adına oldukça yardımcı olacaktır.
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Oppo Reno 3 detaylı incelemesi | Helio P90 ile oyun testi!
Oppo Reno 3 modelinin detaylı incelemesi ile karşınızdayız. Özellikle kullandığı MediaTek Helio P90 işlemcisiyle merak edilen Reno 3’ün oyun testleri de dahil olmak üzere detaylı incelemesini gerçekleştirerek kafanızdaki tüm sorulara cevap veriyoruz.
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Oppo Reno 3 incelemesi
Oppo’nun Reno 3 koleksiyonunun temel modeli olan Reno 3, tasarımı ve performansı ile dikkat çekiyor. 160.2 x 73.3 x 7.9 mm boyutları ile tek elle çok rahat kullanılabilir bir model olan Reno 3, 170 gram ağırlığı ile de 2020’nin en hafif telefonlarından biri olmayı başarıyor. Ekran ise 6,4 inç boyutunda ve AMOLED tabanlı FHD+ çözünürlüğünde geliyor.
Kuzey ışıkları ve siyah rengi ile ülkemizde satışta olan cihaz, gücünü ise MediaTek Helio P90 ile alıyor. MediaTek kanadının dikkat çeken yonga setinden biri olan P90 ile yaptığımız oyun testlerinde oyunları sorunsuz bir şekilde oynattığını ve ısınma konusunda da sorun çıkarmadığını gözlemledik.
P90’a ek olarak 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı sunan telefon, ihtiyaç halinde SD kart ile depolama alanını arttırmanıza da izin veriyor. Bu sayede performansta sorun yaşatmayan Oppo Reno 3 aynı zamanda bol miktarda depolama alanı da sağlıyor.
Kamera detayları
Kamera tarafına geldiğimizde Reno 3 koleksiyonunda olduğu gibi rakiplerine nazaran üstün özellikler içerdiğini görmekteyiz. 48MP F1.8 ana kamerasına ek olarak 13MP F2.4 telefoto lens yer alıyor. Ayrıca 109 derecelik geniş açılı 8MP F2.2 lense ek olarak bokeh modlarında işinize yarayacak 2MP F2.4 mono lens de yer almış. 5x hibrit ve 20x dijital yakınlaştırma yapmak Oppo Reno 3 ile mümkün.
Oppo’nun imzası haline gelen sabit video ve gece modları yer verilmiş.Ultra Karanlık Mod ile 1 lüks ışık değeri altında bile fotoğraflar çekebilmek mümkün. Ultra Gece Selfie Modu ise bunu ön kamera ile yapabiliyor. Ultra Video Sabitleyici 2.0 ve Pro özellikleri ile ayrı bir sabitleyici gereksinim olmadan videolar çekebilir. Sanatsal bir video için Video Bokeh modunu da kullanabilirsiniz. 4K/30 fps arkada 1080p/30fps de önde video çekim olanağı mevcut.
Bağlantı ve diğer özellikleri
Bağlantı tarafında da oldukça zengin olan telefon NFC desteği sağlıyor. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi AC destekleri de mevcut. Bunlara ek olarak Dolby Atmos ve Hi-Res Audio desteğiyle beraber 3,5 mm bağlantı yeri olan cihaz, yüksek kaliteli kulaklıklarınıza tam destek sunuyor. 4025 mAh bataryası ise VOOC 3.0 ile 30 dk içinde %50 şarj olabilme kabiliyeti sunuyor.