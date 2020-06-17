Xiaomi Mi Note 10 Lite inceleme – Efsane mi, kestane mi?

Xiaomi Mi Note 10 Lite inceleme videomuzda, son dönemde en çok konuşulan cihazlardan olan modeli detaylarıyla anlatıyoruz. Bakalım Xiaomi Mi Note 10 Lite modeli, bizlere neler sunuyor?

Güncel fiyat durumu

Telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere ülkemizde iki farklı versiyonu satılıyor. İlginçtir, bugün itibarıyla eğer mor rengi seçerseniz her iki sürümü de 3.599 TL’ye alabiliyorsunuz. Ancak diğer renklerde üst modelde fiyat 3.899 TL’ye yükseliyor.

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Xiaomi Mi Note 10 Lite inceleme – Tasarım ve ekran detayları

Telefonun belki en güçlü olduğu tarafı tasarımı. Zira beyaz, mor ve siyah renk seçenekleriyle gelen telefon önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzemesiyle üst segment bir akıllı telefondan farksız. Ayrıca kamera çıkıntısı olmaması, ön tarafta da kavisli ekran bu tasarımı daha da güçlendirmiş. Cihazda 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunuyor ve bu giriş 24-bit / 192 KHz ses desteği sunuyor. Ayrıca kablosuz ses konusunda da aptX HD ve aptX Adaptive teknolojilerinin de yer alması oldukça iyi. Ancak cihazın hoparlör performansını ne yazık ki beğenmedik. Hem ses şiddeti az, hem de duyduğunuz sesin kalitesi hiç tatmin etmiyor.

6.47 inç boyutlu AMOLED panel kullanan ve Full HD+ çözünürlükle birlikte HDR10 desteği sunan ekran bu segment için gayet iyi. Ekran konusunda sadece, parlaklık seviyesi keşke biraz daha iyi olsaydı dedik.

Performans ve kamera ne durumda?

Cihazda Snapdragon 730G işlemci, 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Dahili depolama alanı UFS 2.1 standartını kullanıyor ve telefonda microSD kart girişi yer almıyor. O nedenle eğer 64 GB ‘lık sürümü alacaksanız, bu konuyu mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Performans konusunda ise 730G işlemcisi, orta segment için hayli güçlü olduğundan arayüzde, uygulamalarda veya oyunlarda makul bir performans gösteriyor. Telefon PUBG Mobile‘ı HD grafik ayarında ve yüksek kare hızı ayarlarında oynatabiliyor ve herhangi bir kasma yaşatmıyor. Oyunda ısınma neredeyse yok denecek kadar az, ancak bazen internette gezinirken telefonun ciddi şekilde ısındığına şahit olabiliyorsunuz.

Telefonun arkasında 64 MP, F/1.9 diyafram değerine sahip ana kamerayla birlikte 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Bu donanımla 4K 30 FPS veya 1080p Full HD’de 30,60 ve 120 FPS çekim mümkün. Telefon hem fotoğraf hem de video performansını, bu fiyat segmentine göre oldukça beğendik. Özellikle gece çekimleri, gece modunun da yardımıyla birlikte üst seviyeye yakın sonuçlar vermeyi başardı. Ancak 16 MP’lik ön kamera, özellikle F/2.5 diyafram değeri nedeniyle yetersiz. Işığın birazcık düştüğü noktalarda, çok kirli fotoğraflarla karşılaşabiliyorsunuz.

Son olarak telefonun güçlü olduğu bir diğer yanı 5260 mAh’lik batarya kapasitesi. 30W hızlı şarj desteği sunan telefon, mevcut pil kapasitesiyle 1.5 güne varan bir pil ömrünü kullanıcılara sunuyor.