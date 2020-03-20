Akıllı Telefonlar
Xiaomi, kendi işlemcisini geliştirmekten vazgeçiyor!
Çoğumuz hatırlamasakta Xiaomi, 2017 yılında Surge 1 adında ki kendi işlemcisini tanıtmıştı. Sonrasında firmanın MWC 2018 kapsamında Surge 2 işlemcisini tanıtması ve Mi 6C modelinde kullanması beklense de bu hiç gerçekleşmedi. 2019 yılı başlarında Xiaomi ve işlemci üreticisi TSMC’nin yakın temas içinde olduğu dedikoduları yayıldı. Fakat buradan da bir gelişme çıkmadı. Daha sonra firmanın işlemci üretimine ayırdığı insan kaynağını IoT (Nesnelerin interneti) cihazları için donanım üretimine ayırdığı haberleri geldi.
Çin’li üreticinin ilk işlemcisi olan Surge 1’in özelliklerine bakacak olursak, 28 nm üretim teknolojisi ve ARM mimarisine sahip 8 adet Cortex A53 çekirdeği bizi karşılıyor. İşlemci grafik çözümü olarak Mali-T860 grafik işlemcesini kullanıyor. Bunlara ek olarak Xiaomi Mi 5C’nin Surge 1 işlemcisi ile piyasaya sürülen tek akıllı telefon olduğunu belirtelim.
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Xiaomi neden kendi işlemcisini üretmek istedi?
Büyük devletler arasındaki savaşların silahlarla yapılmadığı günümüzde genellikle ticaret savaşlarına seyirci oluyoruz. Bu ticaret savaşları sırasında çeşitli ambargo, yasak ve kısıtlamalara karşı elini güçlendirmek isteyen Xiaomi, kendi işlemcilerini üreterek olabildiğince bağımsız şekilde üretim yapıyor olacaktı. Ekonomik yönden de rekabetçi fiyat sunmaya devam etmek isteyen firma kendi işlemcilerini üreterek bunu da hedefliyordu. Aynı zamanda işlemci çevre birimleri olan düşük güç tüketimli Bluetooth modülleri ve anten teknolojileri de Xiaomi’nin kendi üretmek istediği teknolojiler arasındaydı.
Surge 2 işlemcisinde aşamayacağı problemler ile karşılaştığı tahmin edilen Çin’li üretici maalesef hedefine ulaşamamış görünüyor. Sektör içinden gelen dedikodulara göre Xiaomi kendi işlemcisini üretme projesini rafa kaldırmış durumda ve Snapdragon ile MediaTek işlemcileri kullanmaya devam edecek.
Akıllı Telefonlar
Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 duyuruldu!
Bugün düzenlediği lansmanda yeni modellerini tanıtan Nokia, giriş ve orta seviye telefonlarını da görücüye çıkardı. Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 adlı iki model, ekonomik cihaz arayan kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
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Nokia 5.3 ve Nokia 1.3, özelliklerine kıyasla uygun fiyatıyla tanıtıldı
Bugünkü etkinlikte tanıtılan 3 akıllı telefon modelinden Nokia 5.3, orta seviye telefonlar arasında başarılı teknik özellikleriyle öne çıkıyor. 6.55 inç boyutunda ve HD+ çözünürlüğünde bir IPS ekrana sahip olan cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 665 işlemciden alıyor. microSD kart ile artırılabilir 64 GB depolamanın yanı sıra 3/4/6 GB RAM seçenekleri ise kullanıcılara farklı alternatifler yaratıyor.
Arka yüzünde dörtlü kamera sensörü bulunduran Nokia 5.3, f/1.8 diyafram değerine sahip ana sensöründe 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. 5 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro çekim sensörleri ise kurulumu tamamlıyor. Damla çentiğin içerisine konumlandırılan ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve sanal flaşa destek veriyor.
Gücünü 4.000 mAh kapasiteli bir bataryadan alan telefonda Android 10 işletim sistemi bulunuyor. Android One platformu ise Nokia 5.3’ün kısa süre sonra Android 11 güncellemesi alacağını garanti ediyor.
Nokia 1.3 özellikleri ve fiyatı
Nokia 1.3 ise markanın bütçe odaklı yeni giriş seviyesi telefonu olarak konumlandırılmış. 5.71 inçlik HD+ IPS ekrana sahip olan model, gücünü 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 215 işlemciden alıyor. 1 GB RAM ve 16 GB depolamanın yanı sıra microSD kart desteği ise 400 GB’a kadar ekstra hafıza sunuyor.
8 megapiksel çözünürlüklü tek bir arka kameraya sahip Nokia 1.3, Google Camera Go yazılımı sayesinde yazılımsal portre modu bulunduruyor. Telefonun 5 megapiksellik ön kamerası ise ekran çentiğinin içinde yer alıyor. 3.000 mAh batarya ve Android 10 Go Edition işletim sistemi de cihazın teknik özelliklerini tamamlıyor.
Nisan ayı içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak telefonlardan Nokia 5.3 189 Euro, Nokia 1.3 ise 95 Euro fiyat etiketiyle raflarda olacak.
Akıllı Telefonlar
Yenilenen Nokia 5310 tanıtıldı!
Nokia, internet üzerinden yaptığı etkinlikte Nokia 5310 XpressMusic‘in duyurusunu gerçekleştirdi. Yenilenen telefon, kullanıcılarının aşina olduğu görünüşünü korumaya devam edecek.
HMD Global, firmanın eski ve ikonik telefonlarını yenileyerek piyasaya sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yenilenen 3310, 8110 ve 210 modellerinden sonra bu yıl da 5310 karşımızda yerini alıyor.
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Fiziksel tuşlarına hala sahip olan yeni Nokia 5310’nun kenarlarında ise şarkıyı durdur/devam ettir ve bir sonraki/bir önceki şarkıya geç gibi tuşların bulunduğu XpressMusic, kırmızı çizgileriyle eski yapısını koruyor. Ayrıca yenilen telefon, selefi gibi çift hoparlör desteğine de sahip.
Yenilenen Nokia 5310’da da 3,5 mm kulaklık girişi ve dahili FM radyoya sahip olacak. Geleneksel bir MP3 oynatıcı olarak da kullanılabilecek olan telefon 16 MB dahili depolama ve 32 GB’a kadar artırılabilir harici hafızaya sahip olacak.
Nokia 5310 tasarımını koruyor
MT6260A MediaTek yonga setinin kullanılacağı cihazda 2,4 inç büyüklüğünde VGA bir ekran ve 8MB RAM bulunuyor. Telefonun arkasında ise tek bir kamera konumlandırılmış. Bu kameranın hemen yanındaki flaşta dikkatlerden kaçmıyor.
Bünyesinde 1.200 mAh‘lık pil yer alan telefonun tek sim kartlı modelinin bir ay boyunca bekleme modunda kalabileceği öngörülüyor.
HMD Global, bu cihazların nostalji hissi yaşamak isteyenlerin ve ikinci bir telefona ihtiyaç duyanların tercihi olduğunu söylüyor. Yeni Nokia 5310 modelinin siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 39 Euro etiket fiyatı ile satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 8.3, en ucuz 5G’li telefon olarak tanıtıldı!
Bir süredir giriş seviyesi akıllı telefonlara ve tuşlu modellere yoğunlaşan Nokia, bugün düzenlediği online lansman ile yeni modellerini duyurdu. Markanın güncel amiral gemisi modeli olan Nokia 8.3, en uygun fiyatlı 5G desteğine sahip akıllı telefon olarak dikkat çekiyor!
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Nokia 8.3, 5G desteği ve dörtlü arka kamerasıyla duyuruldu
Markanın 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonu olan Nokia 8.3, 6.81 inç boyutundaki bir Full HD+ IPS ekran ile geliyor. Oldukça geniş boyutlu ekran, adaptif HDR desteği sayesinde ışık yoğunluğuna bağlı olarak kontrastı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Gücünü entegre 5G modemli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonda 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama alanı da artırılabiliyor.
Kamera tarafında ZEISS işbirliğiyle geliştirilmiş dörtlü arka kamera paketi kullanan Nokia 8.3, 64 megapiksel çözünürlüklü bir ana sensöre ev sahipliği yapıyor. f/1.89 diyafram açıklığına sahip sensöre; 12 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera destek oluyor.
Video tarafında yazılımsal desteğin ön planda olduğu belirtilen telefonda 4K video kaydının yanı sıra sinematik mod ve aksiyon kamerası gibi farklı kayıt modları da bulunuyor. Cihazın ekran deliğinin altında ise 24 megapiksel çözünürlüklü bir ön kameraya yer verilmiş.
Parmak izi sensörü güç tuşuna entegre edilen Nokia 8.3 5G’nin 4.500 mAh kapasiteli bataryası, 18W hızlı şarj desteği ile kısa süre içerisinde şarj oluyor. Android 10 işletim sistemine sahip telefonun Android One desteği de dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Fiyat tarafında 599 Euro’luk bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkan cihazın bahar aylarında satışa çıkacağını belirtelim.