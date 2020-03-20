Xiaomi, kendi işlemcisini geliştirmekten vazgeçiyor!

Çoğumuz hatırlamasakta Xiaomi, 2017 yılında Surge 1 adında ki kendi işlemcisini tanıtmıştı. Sonrasında firmanın MWC 2018 kapsamında Surge 2 işlemcisini tanıtması ve Mi 6C modelinde kullanması beklense de bu hiç gerçekleşmedi. 2019 yılı başlarında Xiaomi ve işlemci üreticisi TSMC’nin yakın temas içinde olduğu dedikoduları yayıldı. Fakat buradan da bir gelişme çıkmadı. Daha sonra firmanın işlemci üretimine ayırdığı insan kaynağını IoT (Nesnelerin interneti) cihazları için donanım üretimine ayırdığı haberleri geldi.

Çin’li üreticinin ilk işlemcisi olan Surge 1’in özelliklerine bakacak olursak, 28 nm üretim teknolojisi ve ARM mimarisine sahip 8 adet Cortex A53 çekirdeği bizi karşılıyor. İşlemci grafik çözümü olarak Mali-T860 grafik işlemcesini kullanıyor. Bunlara ek olarak Xiaomi Mi 5C’nin Surge 1 işlemcisi ile piyasaya sürülen tek akıllı telefon olduğunu belirtelim.

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Xiaomi neden kendi işlemcisini üretmek istedi?

Büyük devletler arasındaki savaşların silahlarla yapılmadığı günümüzde genellikle ticaret savaşlarına seyirci oluyoruz. Bu ticaret savaşları sırasında çeşitli ambargo, yasak ve kısıtlamalara karşı elini güçlendirmek isteyen Xiaomi, kendi işlemcilerini üreterek olabildiğince bağımsız şekilde üretim yapıyor olacaktı. Ekonomik yönden de rekabetçi fiyat sunmaya devam etmek isteyen firma kendi işlemcilerini üreterek bunu da hedefliyordu. Aynı zamanda işlemci çevre birimleri olan düşük güç tüketimli Bluetooth modülleri ve anten teknolojileri de Xiaomi’nin kendi üretmek istediği teknolojiler arasındaydı.

Surge 2 işlemcisinde aşamayacağı problemler ile karşılaştığı tahmin edilen Çin’li üretici maalesef hedefine ulaşamamış görünüyor. Sektör içinden gelen dedikodulara göre Xiaomi kendi işlemcisini üretme projesini rafa kaldırmış durumda ve Snapdragon ile MediaTek işlemcileri kullanmaya devam edecek.